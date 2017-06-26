Какой спортинвентарь взять с собой в отпуск

В отпуске можно оставаться в форме, даже если нигде нет тренажерного зала. В этом поможет компактный спортинвентарь, который вы привезете с собой.

Какие фитнес-гаджеты нужно взять с собой в поездку на море, разбирался «Советский спорт».

TRX-петли





Что это такое: тренажер, состоящий из двух строп с петлями. Вы подвешиваете петли к любой прочной основе – это может быть ветка дерева или крючок для одежд, вставляете в петли руки или ноги и выполняете упражнения.

Аббревиатуру TRX расшифровывают как «Total Resistance Exercises». По-русски – упражнения с предельной силой сопротивления. Изначально тренировки с парашютными стропами практиковали в армейской системе подготовки, а затем – в несколько измененном виде - TRX ушли в массовый фитнес.

Как заниматься: С помощью петлей можно выполнять огромный массив упражнений – подтягивания, выпады, сгибания рук, отжимания, упражнения для мышц туловища и пресса. Петли создают сопротивление: это усложняет каждое тренировочное движение и заставляет мышцы работать на максимум. Тренируйтесь в стиле круговой тренировки или делайте классические подходы в стиле «бодибилдинг» - петли подойдут для любого вида тренинга. Их плюс: абсолютная компактность и малый вес. В вашем отпускном чемодане они займут совсем немного места. Но пользы от них будет больше, чем от большинства других вещей, которые вы берете в отпуск.

Ролик для пресса





Что это такое: ролик с двумя ручками, незаслуженно забытый тренажер для пресса родом из нашей советской юности. То, что ролик для пресса вытеснили из массового употребления модные тренажеры – величайшая несправедливость. Эта компактная и простая в употреблении штука действует эффективнее многих других приспособлений. Она идеальна для формирования кубиков пресса, сильной поясницы и мышц кора. Что немаловажно: ролик для пресса действует одинаково хорошо на все отделы мышц живота, включая «проблемный» нижний отдел – который тяжело прокачать другими упражнениями.

Как не набрать вес в отпуске – программа, питание, режим

Как заниматься: становитесь на колени, ролик ставите на землю перед собой – раскатывая его максимально далеко, опускаетесь почти до земли, а затем усилием мышц кора возвращаетесь в исходное положение. Если этого мало: пробуйте делать то же упражнение стоя.

Хотите вернуться из отпуска с идеальным прессом? Занимайтесь с роликом через день. Добавляйте его к стандартной программе тренировок с собственным весом – отжимания, приседания, скручивания. Составляйте суперсеты на пресс: подъемы ног, «ножницы», подъемы с роликом – 3 подхода без перерыва по 15-20 повторений каждого упражнения в подходе. Ваш пресс будет полыхать адским пламенем от таких упражнений.

Скакалка





Что это такое: скакалка – один из лучших жиросжигателей всех времен. Она отлично разгоняет метаболизм, удаляет жир с проблемных зон, увеличивает общую выносливость организма, тренирует сердечно-сосудистую систему.

Как заниматься: прыгайте раундами, включайте прыжки в круговую тренировку. Освойте двойные прыжки через скакалку, как это делают кроссфитеры – два оборота скакалки на один прыжок. Попробуйте такой интенсивный комплекс: двойные прыжки на скакалке+скручивания на пресс – делаете без перерыва 5 раундов: в 1-м раунде по 50 повторов каждого упражнения, во втором – по 40, в 3-м – по 30, в 4-м – по 20, в 5-м – по 10. Времени займет немного, но мало не покажется.

Трубчатый эспандер





Что это такое: эспандер с двумя ручками, которые соединяют несколько тросов. Знакомый с детства эспандер триумфально вернулся в мир фитнеса несколько лет назад – когда его начала использовать в своих тренировочных программах Джиллиан Майклс, гуру онлайн-тренинга.

Что пить во время, до и после тренировки

Эспандеры позволяют дать хорошую нагрузку верху тела. Также с их помощью можно сделать ряд упражнений для ног – приседания, различные отведения бедер. Добавляя и убирая тросы, вы можете регулировать уровень сложности.



Как заниматься: тренируйтесь 3-4 раза в неделю по системе «full body»: прорабатывайте за тренировку последовательно мышцы ног, кора и пресса, верха тела. Добавляйте к тренингу упражнения с роликом для пресса и прыжки на скакалке. Вы вернетесь из отпуска в лучшей форме, чем было до него.