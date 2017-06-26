Патрик Кейн, узнав об обмене, воскликнул: «Я люблю Артемия Панарина!» (видео)

Пара штрихов, что еще мы будем вспоминать о минувшем драфте новичков НХЛ.

Последний аккорд к теме драфта новичков НХЛ – слова известных агентов. Вот тема Темы Панарина. Сколько уже сказано о его обмене из «Блэкхокс» в «Коламбус»! А все равно нашелся интересный штрих, о котором нашему корреспонденту в Чикаго Леониду Варшавскому рассказал агент Дэн Мильштейн:

«Скрывать не стану, это был небольшой шок. Я сообщил Артемию об обмене уже на трапе, когда он улетал на рыбалку…

Это бизнес, все бывает. Панарин никогда не имел проблем с командой и партнерами. Тут повлияли финансы. В прошлом сезоне он заработал бонусы на $2,7 млн, и они в этом году ложились на его зарплату в $6 млн. В итоге получалась такая сумма, что «Чикаго» был не в состоянии оставить Артемия. Тут чистая математика.

Сначала мне позвонил генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн. Потом – представители «Коламбуса». Я был на драфте, находился в полутора минутах ходьбы от офиса «Блю Джекетс». Встретился с генменеджером, ассистентом, главным тренером. У нас получился очень хороший разговор. Все уверены, что Панарин станет лидером «Коламбуса».

А недавно я встретился с Патриком Кейном, он сидел рядом со мной. Артемий передал сообщение для Кейна. На это Патрик обратился ко мне: «Скажи Панарину, что я его люблю».

Этим было все сказано. Мы друг друга поняли. Пожали руки и разошлись».

...Также мы делимся мнением агента Алексея Дементьева, который тоже привез на драфт новичков много интересных игроков. С ним побеседовал корреспондент «Советского спорта» в Чикаго Кирилл Кватерман.

«Как мы понимаем, что драфт – это всего лишь шанс для любого спортсмена начать свою профессиональную карьеру. Как таковой он больше нужен командам, чтобы задрафтовать наилучшего игрока. То, как они это видят – они это делают. А дальше начинается рутина, каждодневная работа», - сказал Дементьев.

– Вы могли представить, что «Тампа» возьмет форварда из системы СКА Александра Волкова во втором раунде под номером 48? Никто ведь из экспертов не видел его так высоко.

– Это абсолютный сюрприз. Мы совершенно не ожидали, что у команды будут такие планы. И даже когда Александра выбрали, я позвонил ему и сказал, что его взяли под 48-м номером. Он ответил: «Ладно, хорош шутить» и положил трубку.

Он даже не поверил, что это произошло! Вся ситуация с его драфтом – это большая неожиданность. Саша мне через пять минут перезванивает: «Что, правда выбрали?»

Что сказать о его игре? Это усердно работающий хоккеист, который не жалеет себя ради достижения результата. Полностью отдается игре, прекрасно подкован технически. Сильное катание, великолепное владение шайбой, бросок.

Как я знаю, Волков очень хорошо общается на английском языке. Нельзя сказать, что он разговаривает свободно. Но он – умный парень, и все понимает. При этом приятно, что в «Тампе» присутствуют русские игроки. Но всегда есть конкуренция, в которой побеждает сильнейший. Состав «Лайтнинг» очень силен, и в него надо еще пробиться».