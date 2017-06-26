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Патрик Кейн, узнав об обмене, воскликнул: «Я люблю Артемия Панарина!» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Патрик Кейн, узнав об обмене, воскликнул: «Я люблю Артемия Панарина!» (видео)
Фото: Gettyimages.ru

Пара штрихов, что еще мы будем вспоминать о минувшем драфте новичков НХЛ.

Последний аккорд к теме драфта новичков НХЛ – слова известных агентов. Вот тема Темы Панарина. Сколько уже сказано о его обмене из «Блэкхокс» в «Коламбус»! А все равно нашелся интересный штрих, о котором нашему корреспонденту в Чикаго Леониду Варшавскому рассказал агент Дэн Мильштейн:

«Скрывать не стану, это был небольшой шок. Я сообщил Артемию об обмене уже на трапе, когда он улетал на рыбалку…

Это бизнес, все бывает. Панарин никогда не имел проблем с командой и партнерами. Тут повлияли финансы. В прошлом сезоне он заработал бонусы на $2,7 млн, и они в этом году ложились на его зарплату в $6 млн. В итоге получалась такая сумма, что «Чикаго» был не в состоянии оставить Артемия. Тут чистая математика.

Сначала мне позвонил генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн. Потом – представители «Коламбуса». Я был на драфте, находился в полутора минутах ходьбы от офиса «Блю Джекетс». Встретился с генменеджером, ассистентом, главным тренером. У нас получился очень хороший разговор. Все уверены, что Панарин станет лидером «Коламбуса».

А недавно я встретился с Патриком Кейном, он сидел рядом со мной. Артемий передал сообщение для Кейна. На это Патрик обратился ко мне: «Скажи Панарину, что я его люблю».

Этим было все сказано. Мы друг друга поняли. Пожали руки и разошлись».

...Также мы делимся мнением агента Алексея Дементьева, который тоже привез на драфт новичков много интересных игроков. С ним побеседовал корреспондент «Советского спорта» в Чикаго Кирилл Кватерман.

«Как мы понимаем, что драфт – это всего лишь шанс для любого спортсмена начать свою профессиональную карьеру. Как таковой он больше нужен командам, чтобы задрафтовать наилучшего игрока. То, как они это видят – они это делают. А дальше начинается рутина, каждодневная работа», - сказал Дементьев.

– Вы могли представить, что «Тампа» возьмет форварда из системы СКА Александра Волкова во втором раунде под номером 48? Никто ведь из экспертов не видел его так высоко.
 Это абсолютный сюрприз. Мы совершенно не ожидали, что у команды будут такие планы. И даже когда Александра выбрали, я позвонил ему и сказал, что его взяли под 48-м номером. Он ответил: «Ладно, хорош шутить» и положил трубку.

Он даже не поверил, что это произошло! Вся ситуация с его драфтом – это большая неожиданность. Саша мне через пять минут перезванивает: «Что, правда выбрали?»

Что сказать о его игре? Это усердно работающий хоккеист, который не жалеет себя ради достижения результата. Полностью отдается игре, прекрасно подкован технически. Сильное катание, великолепное владение шайбой, бросок.

Как я знаю, Волков очень хорошо общается на английском языке. Нельзя сказать, что он разговаривает свободно. Но он – умный парень, и все понимает. При этом приятно, что в «Тампе» присутствуют русские игроки. Но всегда есть конкуренция, в которой побеждает сильнейший. Состав «Лайтнинг» очень силен, и в него надо еще пробиться».

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