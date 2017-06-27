Андрей Семенов: Друзья до сих пор играют за копейки

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов работал со сборной накануне Кубка конфедераций, но в окончательный состав не попал. «ССФ» обсудил с футболистом эту ситуацию, а также многое другое.

Андрей СЕМЕНОВ Защитник. Родился 24 марта 1989 года в Москве.

Карьера: воспитанник московского «Спартака». Выступал за саратовский «Сокол» (2008), подмосковную «Истру» (2008), новотроицкую «Носту» (2009), хабаровский «СКА-Энергию» (2009 – 2012), пермский «Амкар» (2012 – 2013). В «Тереке»/ «Ахмате» с февраля 2014 года. За сборную России провел 6 матчей.

«ЧЕРЧЕСОВ НЕ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ОТЦЕПИЛ ОТ СБОРНОЙ»

– Понимаете, почему вас отцепили от сборной перед турниром?

– Во-первых, хочу сказать, что рад быть частью национальной команды, и время, проведенное в ней, не считаю потерянным. А решение тренера нужно уважать. Мне ничего не объяснили, к сожалению. Поблагодарили за работу и сказали, что не рассчитывают на меня на турнире.

– Но догадываетесь, почему именно вы поехали домой?

– Я не принимал участие в двухсторонках на сборе, не играл в контрольных встречах. Возможно, тренер изначально на меня не рассчитывал на Кубке конфедераций и взял для подстраховки. Но мне бы так думать не хотелось, иначе зачем вообще вызывать? Я тогда, скорее всего, не попал бы в расширенный список. Может, физические кондиции не устроили? Хотя вроде бегал наравне со всеми. А может, пульс был завышен? Ситуация мне непонятна. Не готов ответить на ваш вопрос, потому что не знаю ответа.

– Когда увидели расширенный список, предполагали, что вас могут отцепить?

– Нет, надеялся сыграть на Кубке конфедераций.

– Что лучше – поехать на турнир и не провести ни одного матча или быть отзаявленным ранее?

– В идеале выступить в сборной. Если выбирать, то поехать на турнир и не сыграть ни одного матча. Ты все равно чувствуешь атмосферу праздника, чего-то грандиозного. Это непередаваемые эмоции.

– Вы играли за сборную в нескольких контрольных встречах. Довольны собой?

– В прошлом году в матчах с Ганой и Румынией отработал все 90 минут. Оба поединка мы выиграли со счетом 1:0. Понятно, что сложно сходу перестроиться с уровня национального чемпионата на скорость сборных. Но мне кажется, я не испортил тактической картины, отыграл неплохо.

6 сентября 2016 года. Россия – Гана – 1:0. Андрей Семенов провел на поле все 90 минут. Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

«В ГРОЗНОМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ДЕРЗКИМ»

– Подведите итоги сезона.

– «Тереку» поставили задачу попасть в Лигу Европы. Мы стали пятыми и не выполнили желание руководства. В целом сезоном недовольны. Несмотря на то что команда заняла наивысшую позицию за всю историю клуба, радости и удовлетворения после окончания чемпионата ни у футболистов, ни у тренерского штаба, ни у менеджеров не было. В отпуск уходили расстроенными. Чувствуем, что можем играть лучше.

– Когда узнали, что Рашид Рахимов покинет пост главного тренера?

– Когда он объявил об этом перед последним матчем. Поблагодарил команду, и все благополучно разошлись в разные стороны. Честно говоря, мы показывали неплохой футбол, и по ходу сезона никто даже подумать не мог, что у нас сменится тренер. Руководство так решило, это его право.

– У Рахимова были проблемы со здоровьем. Команда пыталась ему помочь?

– Нет. Он взрослый человек, которому не требуется наша поддержка. А так, конечно, интересовались его самочувствием. Когда он улетал на лечение, всегда был на связи. По Скайпу собирал лидеров и давал установку в онлайн-режиме (улыбается). Плюс Игорь Ледяхов достойно заменил коллегу на посту главного тренера. По-моему, мы выиграли все матчи, пока он руководил командой вместо Рахимова.

– Познакомились с новым наставником Олегом Кононовым?

– Немного. Олег Георгиевич рассказал, чего ждет от «Ахмата». Он хочет, чтобы команда играла в комбинационный футбол. Первые тренировки направлены в основном на работу с мячом. Улучшая технику, будем расти тактически. Все помнят, как Кононов работал в «Краснодаре» и как играла команда. На мой взгляд, она показывала на тот момент самый привлекательный футбол в России. При Олеге Георгиевиче были и результат, и игра. Кононов уже сказал в интервью, что южному темпераменту присущ атакующий характер. Поэтому «Ахмат» будет стараться нападать, прессинговать, демонстрировать агрессивный футбол.

– Есть мнение, что новый наставник слишком спокойный для южных горячих мужчин.

– Я тоже нечасто проявляю эмоции. Это миф, что в Чечне на тебя все время кто-то давит и чтобы не дать себя в обиду, ты должен быть дерзким. В Грозном, наоборот, можно отвлечься от суеты, полностью посвятив себя футболу. Ты можешь вести любой образ жизни: спокойный, дерзкий, агрессивный. Никто перевоспитывать тебя не собирается.

ЦИФРА 31 мая 2014 года Андрей Семенов дебютировал за сборную России в матче против Норвегии (1:1).

Всего защитник провел за нее шесть матчей.

«ЛЬСТИТ ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ КАДЫРОВА»

– В прошлом сезоне вы хотели переехать в Москву. Но в итоге продлили контракт.

– Мной действительно предметно интересовался столичный клуб. Но меня неправильно поняли. Я хотел перейти в команду, которая играет в еврокубках, но не важно из Москвы она или нет. По стечению обстоятельств переход не состоялся. Мы все моменты обсудили с руководством «Терека», меня обещали отпустить, если поступит хорошее предложение. Сейчас надо работать еще больше и вместе с «Ахматом» попасть в еврокубки, тогда все сложится идеально.

– Говорят, вы и Олег Иванов на особом счету у Рамзана Кадырова. Мол, он лично не хочет отпускать вас из клуба.

– Слышал об этом. Знаю, руководство республики заинтересовано во мне и Олеге. Такое внимание льстит. Стараюсь оправдывать доверие на тренировках и в матчах. Почивать на лаврах никто не собирается. Мы ценим, что имеем.

– Ваш переход сорвался и потому, что «Терек» смог убедить остаться?

– В том числе поэтому. Но в первую очередь не смогли договориться с московским клубом.

– Насколько вам помогает поддержка Рамзана Кадырова на стадионе по микрофону?

– Не понимаю, почему все так рьяно обсуждали эту тему. Часто от фанатов слышишь агрессивные слова, и такое ощущение, что там тоже кто-то кричит в микрофон. Они думают, что могут морально надломить соперника любимой команды, но на самом деле любой шум тебя по-спортивному злит, на эмоциях ты играешь лучше. Так что чем сильнее поддержка, тем приятнее играть не только хозяевам, но и гостям.

– Слышите, что говорит Кадыров?

– Конечно. После его спича оживляются трибуны, это вдохновляет.

– В Грозном очень любят единоборства. Вы практиковались?

– Мой хороший друг Гаджи Наврузов дерется по правилам ММА. Он проводил в Грозном два боя и попросил меня быть его секундантом. Вытаскивал капу изо рта, давал попить, нагонял воздух полотенцем. Обе схватки он выиграл. Приезжал к Гаджи на тренировки. В полный контакт вступать страшно, но пару приемов на нем отработал.

– Эмоции у ринга сопоставимы с адреналином на футбольном поле?

– Уверен, я переживаю больше, чем друг. Когда смотрю за происходящим со стороны, всегда сильно нервничаю. Например, на скамейке запасных в сборной эмоции просто переполняют, а на поле я абсолютно спокоен. Когда смотрел на Наврузова, думал: «Лучше бы вместо него в клетку пошел». Ведь я ему даже подсказать ничего не мог. Единоборства – очень тяжелый вид спорта.

– В конце прошлого сезона вы критиковали арбитров. Стало лучше?

– Ничего не изменилось. Как судьи допускали много ошибок, влияющих на результат, так и допускают. Вспоминается победная игра «Спартака» против «Томи». Молодые парни вышли биться с лидером чемпионата и здорово смотрелись на фоне соперника. А в итоге рефери поставил смешной пенальти, после чего встречу можно было не досматривать. Футболисты свое здоровье на поле гробят, а судья может сказать: «Я так решил – и все!» Смешно.

«В 2008-М ЗАРАБАТЫВАЛ 11 800 РУБЛЕЙ в МЕСЯЦ»

– Согласны с мнением, что в футбол надо играть только за большие деньги?

– Нет. В саратовском «Соколе» в 2008-м я зарабатывал 11 800 рублей и иногда получал удовольствие от работы. Мне тогда было 19–20 лет. Ездили на матчи на автобусе, дорога иногда занимала больше 20 часов. Людей, которые играют за копейки, очень много. У меня друзья до сих пор там «пылят». И ничего, работают. Понятно, что всем хочется зарабатывать больше. Но что им остается? Не знаю, из-за любви к футболу ли они это делают, но все равно играют.

– Как вы выживали?

– За каждый матч нам еще платили премиальные около 10 тысяч рублей. Помню, «Сокол» победил в трех встречах подряд. В конце месяца получил дополнительно чуть больше 30 тысяч и чувствовал себя хозяином мира! В общем, мне хватало, как-то выживал.

– Не возникало желания бросить? Были сомнения, что вы хороший футболист?

– Никогда. Всегда верил в себя. К сожалению, мне не сразу давали шанс себя проявить. Когда бился во второй лиге, долго не замечали в ФНЛ. Перешел в первый дивизион и долго пробивался в премьер-лигу. Очень боялся, что так и не получу возможности подняться выше. Сожалею, что потратил чуть больше времени, чем хотелось, для того чтобы пробиться в команду РФПЛ. Было бы идеально попасть в обойму лучших на пару лет раньше. Сейчас немного обидно. Время не вернуть. Смотрю на парней, которые уже в 19–20 лет пробиваются в основу и думаю: «Был бы я немного удачливее…»

– Как семья относилась к тому, что вы постоянно на сборах, а зарабатываете как обычный офисный сотрудник?

– Дочка родилась, когда я уже играл в «Тереке». А до этого мы были молоды и не особо беспокоились о деньгах. Жена всегда меня поддерживала, не «пилила» по поводу отсутствия сбережений. Спасибо ей за это. Без нее не достиг бы нынешних высот.

– В каком возрасте стали получать хорошие деньги?

– Когда подписал первый контракт с «Тереком». Но относительно премьер-лиги выходил небольшой заработок. Мне тогда было 25 лет.

7 мая 2017 года. «Зенит» – «Терек» – 0:1. Семенов (в центре) лишил Жулиано и компанию последних шансов на чемпионство. Фото: «Советский спорт»

«КАЗАЛОСЬ, В ЗАЩИТЕ ДЕГРАДИРУЮ»

– Тренер Александр Пискарев рассказывал, что в школе «Спартака» заставлял вас перейти в защиту. Почему сопротивлялись?

– Мне казалось, что деградирую в обороне как футболист. В атаке ты чаще работаешь с мячом, постоянно в действии. Да и нападать интереснее, чем защищаться. Но на одном турнире отыграл в защите и по итогам стал лучшим футболистом линии обороны. Тогда и подумал, если в середине поля тренер меня не видит, почему бы не попробовать себя в защите. Хочу сказать спасибо Александру Михайловичу за настойчивость. Кстати, в «СКА-Энергии» Александр Григорян пытался использовать меня в опорной зоне. Печальный опыт.

– Мирослав Ромащенко все равно не взял вас в дубль «Спартака». Кстати, ваши карьеры похожи: в сборной вы тоже не остались.

– (Смеется.) Также подметил этот факт. Уже не вспоминаю ту далекую историю. В тот момент голова была явно не на месте. Не до футбола было. Может, Ромащенко правильно сделал, что не взял меня в команду.

– Что означает «голова была не на месте»?

– В 18 лет захватила красивая жизнь: ночные клубы, друзья, подруги. Такой образ жизни затягивает, футбол уходит на второй план. Слава Богу, мой агент Сергей Базанов увез меня из Москвы в Саратов. Там почувствовал, как тяжело достаются деньги, начал ценить каждую копейку. Если бы не трансфер в «Сокол», мог вообще закончить с футболом. А тут 18-тилетний юнец увидел, как люди за 10 тысяч рублей бьются в кровь. Понял: вот она, настоящая жизнь. Приходилось очень тяжело. Жили в каких-то санаториях, где либо не кормили, либо кормили так, что приходилось сразу бежать в туалет. А ведь потом надо выходить на поле и 90 минут бороться, толкаться, зарабатывать премиальные. Необходимо пыхтеть на тренировках, ехать на очередной выезд по 20–30 часов на автобусе, опять «получать удовольствие от футбола». В итоге ты выходишь играть ради себя и 50 человек, которые проходили мимо стадиона и решили зайти попить пивка и посмотреть футбол. Это «болото» угнетает и давит морально. Хорошо, у меня получилось «всплыть». А многие так там и бултыхаются.

– Самый веселый и грустный моменты, которые вспоминается из второй лиги?

– Самое страшное – выезд на автобусе в другой город. Ноги затекают, хочется есть и пить, а надо играть в футбол. Самое веселое – дорога домой после победы. Мужики брали в автобус два ящика пива, и мы очень позитивно проводили время (смеется).

«ЛЮБЛЮ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА СЕМЬЮ»

– Самый счастливый эпизод в футбольной жизни?

– Наверное, выход в футболке сборной России на поле в Грозном. Мы играли против Румынии в ноябре прошлого года. После победы был на седьмом небе от счастья! Не знаю, почему запомнилась именно эта встреча. Может, потому что играл на «Ахмат-Арене» при своих болельщиках. Для меня это был особенный матч.

– Самая дорогая первая покупка?

– Вначале купил хорошую иномарку отцу. Родители много в меня вложили денежных средств и сил, хотел их отблагодарить. Для меня семья стоит на первом месте. С удовольствием трачу деньги на жену, ребенка и других родственников. Два года назад приобрел квартиру в Москве. Еще на свадьбу выбрал хорошие часы, хотел выглядеть презентабельно.

– Где любите отдыхать?

– В последнее время очень нравится Сочи. Несмотря на то что могли бы поехать в Турцию или Дубай, тянет на юг России.

– Чего-то боитесь?

– Летать на самолетах. Никогда не прыгну с парашютом.

– Часто разговариваете сам с собой?

– Каждый день. Прежде чем что-то сделать, взвешиваю за и против.

– Вы любите татуировки. Есть желание наколоть еще что-то?

– Обожаю красивые, цветные изображения. Со временем, надеюсь, на теле появится что-то большое. Видимо, скандинавское. Изучаю, как жили и воевали викинги. Еще нравится тема гладиаторов.

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