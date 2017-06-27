Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Семенов: Друзья до сих пор играют за копейки

Артем Мельников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Семенов
Андрей СеменовФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов работал со сборной накануне Кубка конфедераций, но в окончательный состав не попал. «ССФ» обсудил с футболистом эту ситуацию, а также многое другое.

Андрей СЕМЕНОВ

Защитник. Родился 24 марта 1989 года в Москве.

Карьера: воспитанник московского «Спартака». Выступал за саратовский «Сокол» (2008), подмосковную «Истру» (2008), новотроицкую «Носту» (2009), хабаровский «СКА-Энергию» (2009 – 2012), пермский «Амкар» (2012 – 2013). В «Тереке»/ «Ахмате» с февраля 2014 года.

За сборную России провел 6 матчей.

«ЧЕРЧЕСОВ НЕ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ОТЦЕПИЛ ОТ СБОРНОЙ»

– Понимаете, почему вас отцепили от сборной перед турниром?
– Во-первых, хочу сказать, что рад быть частью национальной команды, и время, проведенное в ней, не считаю потерянным. А решение тренера нужно уважать. Мне ничего не объяснили, к сожалению. Поблагодарили за работу и сказали, что не рассчитывают на меня на турнире.

– Но догадываетесь, почему именно вы поехали домой?
– Я не принимал участие в двухсторонках на сборе, не играл в контрольных встречах. Возможно, тренер изначально на меня не рассчитывал на Кубке конфедераций и взял для подстраховки. Но мне бы так думать не хотелось, иначе зачем вообще вызывать? Я тогда, скорее всего, не попал бы в расширенный список. Может, физические кондиции не устроили? Хотя вроде бегал наравне со всеми. А может, пульс был завышен? Ситуация мне непонятна. Не готов ответить на ваш вопрос, потому что не знаю ответа.

– Когда увидели расширенный список, предполагали, что вас могут отцепить?
– Нет, надеялся сыграть на Кубке конфедераций.

– Что лучше – поехать на турнир и не провести ни одного матча или быть отзаявленным ранее?
– В идеале выступить в сборной. Если выбирать, то поехать на турнир и не сыграть ни одного матча. Ты все равно чувствуешь атмосферу праздника, чего-то грандиозного. Это непередаваемые эмоции.

– Вы играли за сборную в нескольких контрольных встречах. Довольны собой?
– В прошлом году в матчах с Ганой и Румынией отработал все 90 минут. Оба поединка мы выиграли со счетом 1:0. Понятно, что сложно сходу перестроиться с уровня национального чемпионата на скорость сборных. Но мне кажется, я не испортил тактической картины, отыграл неплохо.

6 сентября 2016 года. Россия – Гана – 1:0. Андрей Семенов провел на поле все 90 минут.
6 сентября 2016 года. Россия – Гана – 1:0. Андрей Семенов провел на поле все 90 минут.Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

«В ГРОЗНОМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ДЕРЗКИМ»

– Подведите итоги сезона.
– «Тереку» поставили задачу попасть в Лигу Европы. Мы стали пятыми и не выполнили желание руководства. В целом сезоном недовольны. Несмотря на то что команда заняла наивысшую позицию за всю историю клуба, радости и удовлетворения после окончания чемпионата ни у футболистов, ни у тренерского штаба, ни у менеджеров не было. В отпуск уходили расстроенными. Чувствуем, что можем играть лучше.

– Когда узнали, что Рашид Рахимов покинет пост главного тренера?
– Когда он объявил об этом перед последним матчем. Поблагодарил команду, и все благополучно разошлись в разные стороны. Честно говоря, мы показывали неплохой футбол, и по ходу сезона никто даже подумать не мог, что у нас сменится тренер. Руководство так решило, это его право.

– У Рахимова были проблемы со здоровьем. Команда пыталась ему помочь?
– Нет. Он взрослый человек, которому не требуется наша поддержка. А так, конечно, интересовались его самочувствием. Когда он улетал на лечение, всегда был на связи. По Скайпу собирал лидеров и давал установку в онлайн-режиме (улыбается). Плюс Игорь Ледяхов достойно заменил коллегу на посту главного тренера. По-моему, мы выиграли все матчи, пока он руководил командой вместо Рахимова.

– Познакомились с новым наставником Олегом Кононовым?
– Немного. Олег Георгиевич рассказал, чего ждет от «Ахмата». Он хочет, чтобы команда играла в комбинационный футбол. Первые тренировки направлены в основном на работу с мячом. Улучшая технику, будем расти тактически. Все помнят, как Кононов работал в «Краснодаре» и как играла команда. На мой взгляд, она показывала на тот момент самый привлекательный футбол в России. При Олеге Георгиевиче были и результат, и игра. Кононов уже сказал в интервью, что южному темпераменту присущ атакующий характер. Поэтому «Ахмат» будет стараться нападать, прессинговать, демонстрировать агрессивный футбол.

– Есть мнение, что новый наставник слишком спокойный для южных горячих мужчин.
– Я тоже нечасто проявляю эмоции. Это миф, что в Чечне на тебя все время кто-то давит и чтобы не дать себя в обиду, ты должен быть дерзким. В Грозном, наоборот, можно отвлечься от суеты, полностью посвятив себя футболу. Ты можешь вести любой образ жизни: спокойный, дерзкий, агрессивный. Никто перевоспитывать тебя не собирается.

ЦИФРА

31 мая 2014 года Андрей Семенов дебютировал за сборную России в матче против Норвегии (1:1). 
Всего защитник провел за нее шесть матчей.

«ЛЬСТИТ ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ КАДЫРОВА»

– В прошлом сезоне вы хотели переехать в Москву. Но в итоге продлили контракт.
– Мной действительно предметно интересовался столичный клуб. Но меня неправильно поняли. Я хотел перейти в команду, которая играет в еврокубках, но не важно из Москвы она или нет. По стечению обстоятельств переход не состоялся. Мы все моменты обсудили с руководством «Терека», меня обещали отпустить, если поступит хорошее предложение. Сейчас надо работать еще больше и вместе с «Ахматом» попасть в еврокубки, тогда все сложится идеально.

– Говорят, вы и Олег Иванов на особом счету у Рамзана Кадырова. Мол, он лично не хочет отпускать вас из клуба.
– Слышал об этом. Знаю, руководство республики заинтересовано во мне и Олеге. Такое внимание льстит. Стараюсь оправдывать доверие на тренировках и в матчах. Почивать на лаврах никто не собирается. Мы ценим, что имеем.

– Ваш переход сорвался и потому, что «Терек» смог убедить остаться?
– В том числе поэтому. Но в первую очередь не смогли договориться с московским клубом.

– Насколько вам помогает поддержка Рамзана Кадырова на стадионе по микрофону?
– Не понимаю, почему все так рьяно обсуждали эту тему. Часто от фанатов слышишь агрессивные слова, и такое ощущение, что там тоже кто-то кричит в микрофон. Они думают, что могут морально надломить соперника любимой команды, но на самом деле любой шум тебя по-спортивному злит, на эмоциях ты играешь лучше. Так что чем сильнее поддержка, тем приятнее играть не только хозяевам, но и гостям.

– Слышите, что говорит Кадыров?
– Конечно. После его спича оживляются трибуны, это вдохновляет.

– В Грозном очень любят единоборства. Вы практиковались?
– Мой хороший друг Гаджи Наврузов дерется по правилам ММА. Он проводил в Грозном два боя и попросил меня быть его секундантом. Вытаскивал капу изо рта, давал попить, нагонял воздух полотенцем. Обе схватки он выиграл. Приезжал к Гаджи на тренировки. В полный контакт вступать страшно, но пару приемов на нем отработал.

– Эмоции у ринга сопоставимы с адреналином на футбольном поле?
– Уверен, я переживаю больше, чем друг. Когда смотрю за происходящим со стороны, всегда сильно нервничаю. Например, на скамейке запасных в сборной эмоции просто переполняют, а на поле я абсолютно спокоен. Когда смотрел на Наврузова, думал: «Лучше бы вместо него в клетку пошел». Ведь я ему даже подсказать ничего не мог. Единоборства – очень тяжелый вид спорта.

– В конце прошлого сезона вы критиковали арбитров. Стало лучше?
– Ничего не изменилось. Как судьи допускали много ошибок, влияющих на результат, так и допускают. Вспоминается победная игра «Спартака» против «Томи». Молодые парни вышли биться с лидером чемпионата и здорово смотрелись на фоне соперника. А в итоге рефери поставил смешной пенальти, после чего встречу можно было не досматривать. Футболисты свое здоровье на поле гробят, а судья может сказать: «Я так решил – и все!» Смешно.

«В 2008-М ЗАРАБАТЫВАЛ 11 800 РУБЛЕЙ в МЕСЯЦ»

– Согласны с мнением, что в футбол надо играть только за большие деньги?
– Нет. В саратовском «Соколе» в 2008-м я зарабатывал 11 800 рублей и иногда получал удовольствие от работы. Мне тогда было 19–20 лет. Ездили на матчи на автобусе, дорога иногда занимала больше 20 часов. Людей, которые играют за копейки, очень много. У меня друзья до сих пор там «пылят». И ничего, работают. Понятно, что всем хочется зарабатывать больше. Но что им остается? Не знаю, из-за любви к футболу ли они это делают, но все равно играют.

– Как вы выживали?
– За каждый матч нам еще платили премиальные около 10 тысяч рублей. Помню, «Сокол» победил в трех встречах подряд. В конце месяца получил дополнительно чуть больше 30 тысяч и чувствовал себя хозяином мира! В общем, мне хватало, как-то выживал.

– Не возникало желания бросить? Были сомнения, что вы хороший футболист?
– Никогда. Всегда верил в себя. К сожалению, мне не сразу давали шанс себя проявить. Когда бился во второй лиге, долго не замечали в ФНЛ. Перешел в первый дивизион и долго пробивался в премьер-лигу. Очень боялся, что так и не получу возможности подняться выше. Сожалею, что потратил чуть больше времени, чем хотелось, для того чтобы пробиться в команду РФПЛ. Было бы идеально попасть в обойму лучших на пару лет раньше. Сейчас немного обидно. Время не вернуть. Смотрю на парней, которые уже в 19–20 лет пробиваются в основу и думаю: «Был бы я немного удачливее…»

– Как семья относилась к тому, что вы постоянно на сборах, а зарабатываете как обычный офисный сотрудник?
– Дочка родилась, когда я уже играл в «Тереке». А до этого мы были молоды и не особо беспокоились о деньгах. Жена всегда меня поддерживала, не «пилила» по поводу отсутствия сбережений. Спасибо ей за это. Без нее не достиг бы нынешних высот.

– В каком возрасте стали получать хорошие деньги?
– Когда подписал первый контракт с «Тереком». Но относительно премьер-лиги выходил небольшой заработок. Мне тогда было 25 лет.

7 мая 2017 года. «Зенит» – «Терек» – 0:1. Семенов (в центре) лишил Жулиано и компанию последних шансов на чемпионство.
7 мая 2017 года. «Зенит» – «Терек» – 0:1. Семенов (в центре) лишил Жулиано и компанию последних шансов на чемпионство.Фото: «Советский спорт»

«КАЗАЛОСЬ, В ЗАЩИТЕ ДЕГРАДИРУЮ»

– Тренер Александр Пискарев рассказывал, что в школе «Спартака» заставлял вас перейти в защиту. Почему сопротивлялись?
– Мне казалось, что деградирую в обороне как футболист. В атаке ты чаще работаешь с мячом, постоянно в действии. Да и нападать интереснее, чем защищаться. Но на одном турнире отыграл в защите и по итогам стал лучшим футболистом линии обороны. Тогда и подумал, если в середине поля тренер меня не видит, почему бы не попробовать себя в защите. Хочу сказать спасибо Александру Михайловичу за настойчивость. Кстати, в «СКА-Энергии» Александр Григорян пытался использовать меня в опорной зоне. Печальный опыт.

– Мирослав Ромащенко все равно не взял вас в дубль «Спартака». Кстати, ваши карьеры похожи: в сборной вы тоже не остались.
– (Смеется.) Также подметил этот факт. Уже не вспоминаю ту далекую историю. В тот момент голова была явно не на месте. Не до футбола было. Может, Ромащенко правильно сделал, что не взял меня в команду.

– Что означает «голова была не на месте»?
– В 18 лет захватила красивая жизнь: ночные клубы, друзья, подруги. Такой образ жизни затягивает, футбол уходит на второй план. Слава Богу, мой агент Сергей Базанов увез меня из Москвы в Саратов. Там почувствовал, как тяжело достаются деньги, начал ценить каждую копейку. Если бы не трансфер в «Сокол», мог вообще закончить с футболом. А тут 18-тилетний юнец увидел, как люди за 10 тысяч рублей бьются в кровь. Понял: вот она, настоящая жизнь. Приходилось очень тяжело. Жили в каких-то санаториях, где либо не кормили, либо кормили так, что приходилось сразу бежать в туалет. А ведь потом надо выходить на поле и 90 минут бороться, толкаться, зарабатывать премиальные. Необходимо пыхтеть на тренировках, ехать на очередной выезд по 20–30 часов на автобусе, опять «получать удовольствие от футбола». В итоге ты выходишь играть ради себя и 50 человек, которые проходили мимо стадиона и решили зайти попить пивка и посмотреть футбол. Это «болото» угнетает и давит морально. Хорошо, у меня получилось «всплыть». А многие так там и бултыхаются.

– Самый веселый и грустный моменты, которые вспоминается из второй лиги?
– Самое страшное – выезд на автобусе в другой город. Ноги затекают, хочется есть и пить, а надо играть в футбол. Самое веселое – дорога домой после победы. Мужики брали в автобус два ящика пива, и мы очень позитивно проводили время (смеется).

«ЛЮБЛЮ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА СЕМЬЮ»

– Самый счастливый эпизод в футбольной жизни?
– Наверное, выход в футболке сборной России на поле в Грозном. Мы играли против Румынии в ноябре прошлого года. После победы был на седьмом небе от счастья! Не знаю, почему запомнилась именно эта встреча. Может, потому что играл на «Ахмат-Арене» при своих болельщиках. Для меня это был особенный матч.

– Самая дорогая первая покупка?
– Вначале купил хорошую иномарку отцу. Родители много в меня вложили денежных средств и сил, хотел их отблагодарить. Для меня семья стоит на первом месте. С удовольствием трачу деньги на жену, ребенка и других родственников. Два года назад приобрел квартиру в Москве. Еще на свадьбу выбрал хорошие часы, хотел выглядеть презентабельно.

– Где любите отдыхать?
– В последнее время очень нравится Сочи. Несмотря на то что могли бы поехать в Турцию или Дубай, тянет на юг России.

– Чего-то боитесь?
– Летать на самолетах. Никогда не прыгну с парашютом.

– Часто разговариваете сам с собой?
– Каждый день. Прежде чем что-то сделать, взвешиваю за и против.

– Вы любите татуировки. Есть желание наколоть еще что-то?
– Обожаю красивые, цветные изображения. Со временем, надеюсь, на теле появится что-то большое. Видимо, скандинавское. Изучаю, как жили и воевали викинги. Еще нравится тема гладиаторов.

Полностью скачать свежий номер «ССФ» можно здесь

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Миранчук: Мы – Россия. И отталкиваемся от себяАлексей Миранчук: Мы – Россия. И отталкиваемся от себяИгроки сборной России после открытой тренировки сборной – о том, кто круче Месси или Роналду.Андрей Семенов: Роналду – лучший игрок мира? Для меня Месси – он разностороннееЗащитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов – о будущем сопернике по Кубку конфедераций и лидере сборной Португалии Криштиану Роналду.На сбор в Австрию поедут 28 игроков сборной РоссииТренерский штаб сборной России определился с составом команды, который поедет на сбор в Австрию.Андрей Семенов: «Зенит» нас ничем не удивилЗащитник «Терека» Андрей Семенов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 27-го тура РФПЛ (1:0).Андрей Семенов: Может быть, в 2018 году сборная России выиграет чемпионат мираЗащитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов считает, что национальная команда способная на многое.«Свист болельщиков? Было не очень приятно»«Свист болельщиков? Было не очень приятно»Андрей Семенов и Игорь Акинфеев о поражении сборной России.Ребусы Черчесова. Михаил Борзыкин – о защитниках сборнойРебусы Черчесова. Михаил Борзыкин – о защитниках сборнойОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о защитниках сборной России. Кто сыграет в ближайших матчах?Андрей Семенов: Меня раздражает, когда говорят, что «Терек» выиграл нечестноЗащитник «Терека» Андрей Семенов рассказал о своем отношении к разговорам о нечестной победе грозненской команды.Кокорин – худший. Кто что показал в ноябрьских матчах сборной РоссииКокорин – худший. Кто что показал в ноябрьских матчах сборной России«Советский спорт» публикует ТТД игроков, принявших участие в ноябрьских матчах сборной России с Катаром и Румынией.«Терек» нашел замену Семенову в «Амкаре»27-летний защитник пермского «Амкара» Николай Зайцев может сменить клубную прописку в январе 2017 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в грозненском клубе.Андрей Семенов: Сборная России не могла сегодня не выигратьЗащитник сборной России Андрей Семенов сказал после победы над сборной Румынии, что национальная команда должна была побеждать соперника.Андрей Семенов: Читаем негативные отклики об игре сборной. Нам надо реабилитироватьсяЗащитник сборной России Андрей Семенов заявил, что команда обращает внимание на негативные отклики об игре сборной.Георге Грозав: В сборной России выделил бы Кокорина, Шатова и СеменоваЗащитник «Терека» и сборной Румынии Георге Грозав в преддверии товарищеского матча с Россией поделился своими ожиданиями.Кто заменит Сергея Игнашевича в сборной России? ОпросНа контрольные матчи с Катаром и Румынией Станислав Черчесов вызвал четверых футболистов, способных составить компанию Василию Березуцкому в центре обороны.Андрей Семенов: Мы уже понимаем, как вскрыть оборону Коста-РикиЗащитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов заявил, что команда знает, как вскрыть оборону Коста-Рики.Андрей Семенов: Нужно было реализовать моменты и выигратьЗащитник «Терека» Андрей Семенов прокомментировал результат матча чемпионата России с «Арсеналом» (0:0).«Нет поражений – уже замечательно». Что говорили игроки сборной о матче с Ганой«Нет поражений – уже замечательно». Что говорили игроки сборной о матче с ГанойПосле матча Россия – Гана (1:0) футболисты российской сборной выходили из раздевалки усталыми, но довольными.Андрей Семенов: Во втором тайме не выполнили установку ЧерчесоваПосле матча Россия - Гана (1:0) защитник сборной России Андрей Семенов сказал, что не хватило сил на весь матч и это не позволило выполнить установку главного тренера.Гендиректор «Терека»: Клуб не получал предложений по Семенову и Иванову в трансферное окноГенеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб не получал предложений в летнее трансферное окно по игрокам сборной России Андрею Семенову и Олегу Иванову.Андрей Семенов: Хочется прогрессировать, участвовать в еврокубках и подняться на более высокий уровеньЗащитник «Терека» Андрей Семенов поделился впечатлениями от матча четвертого тура РФПЛ против «Уфы» (3:1).
Футбол
«Зенит» и ЦСКА поборются за полузащитника «Интера» Меделя
Футбол
«Уфа» подписала новый контракт с Беленовым
Футбол
«Зенит» сделал предложение «Гремио» по трансферу Луана
Баскетбол
Расселл Уэстбрук стал самым ценном игрокам сезона НБА
все новости
Андрей Семёнов
Андрей Семёноввсе новости