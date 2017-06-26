Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Емельяненко, достаточно! Федор, не мучай нас поражениями!

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Емельяненко
Федор ЕмельяненкоФото: ТАСС

Обозреватель «Советского спорта» считает, что легендарному бойцу нужно остановиться. Репутация зарабатывается годами, а теряется очень быстро.

В России не многие представляют себе, насколько Федор Емельяненко реально популярен в мире. Несколько лет назад я возвращался домой с пересадкой в хельсинкском аэропорту «Вантаа». Пограничник куда внимательнее разглядывал мою майку из серии «Last Emperor by Affliction» нежели паспорт, поднял кверху большой палец и сообщил, что не пропускает ни одного боя «Русской легенды».

Уверен, ночью с субботы на воскресенье тот пограничник испытал такие же ужасные чувства, как и все мы. Вид лежащего на канвасе Федора был жуток. Ощущение, что это было предсказуемо – еще более.

Соперником Емельяненко стал бывший игрок в американсмкий футбол Мэтт Митрион (до и после боя он красовался в джерси «Нью-Йорк Джайнтс», команды, в которой он и провел все свои 9 игр в НФЛ). Защитником он был не выдающимся, быстро это понял, как и то, что восстановиться после травмы ахилла ему будет невероятно трудно. До битвы с Федором его показатели были 11-5. Раньше подобный исход боя представить было нельзя. Но теперь он пугающе очевиден.

Первый тревожный звонок для Федора прозвучал целых 7 лет назад. Я комментировал этот бой на «НТВ-плюс», Фабрисио Вердум закончил его спустя 69 секунд «гильотиной» (Митриону понадобилось 74). Помню, как в студии не мог скрыть своего недоумения многолетний приятель Емельяненко, глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Потом Емельяненко проиграл еще дважды – Антонио Силве и Дэну Хендерсону. Потом победил будущего россиянина Джеффа Монсона, и еще двух непримечательных соперников. Где-то здесь и стоило поставить точку. Победную.

Емельяненко не смог. 3,5 года он не появлялся в «октагоне», но в 2015-м снова вышел в клетку.

История характерная для всего спорта, но в боевых искусствах особенно заметная – нет людей, которые могли бы победить самого естественного соперника – время. Яромир Ягр, Оксана Чусовитина, Паоло Мальдини или Оле-Эйнар Бьорндален – все это примеры другого толка. Они могут проиграть, но не могут встретить это поражение, лежа на полу «в форме морской звезды». Они не вызывают жалость – самое страшное чувство для бойца.

Никто сейчас не знает – вернется ли на ринг Владимир Кличко, дважды проигравший британцам. Мне бы не хотелось видеть его жалким. Достаточно с нас Роя Джонса, которым восхищались все, а после того, как Джонс решил, что законы старения писаны для кого угодно, только не для него, и его закономерно стали валять по рингу все, кому не лень – сочли почти что клоуном.

Федор Емельяненко много лет был настоящей славой российских боевых искусств. Уже будучи звездой ММА, он всегда выступал на чемпионатах России и мира по боевому самбо – и, как правило, их выигрывал. Он не достоин того, что мы увидели сейчас.

Федор, остановись, пожалуйста! Время обмануть нельзя!

Федор, остановись! Что не так делает Емельяненко

Ну, проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея Ващенко

Митрион нокаутировал Емельяненко за 74 секунды. Как это было (видео)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Рябинский: Возраст Емельяненко дал о себе знатьВице-президент Федерации профессионального бокса России Андрея Рябинский заявил, что причиной поражения Федора Емельяненко стал возраст.Федор, остановись! Что не так делает ЕмельяненкоФедор, остановись! Что не так делает Емельяненко«Советский спорт» – о новом поражении российского бойца Федора Емельяненко, который за 74 секунды проиграл американцу Мэтту Митриону.Ну, проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея ВащенкоНу, проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея ВащенкоОбозреватель «Советского спорта» – о поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона.Александр Шлеменко: На месте Емельяненко я бы не стал так быстро принимать решение о завершении карьерыРоссийский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, что Федору Емельяненко рано думать о завершении карьеры.Личный тренер Емельяненко: Нокаут был конкретный, состояние здоровье Федора должны оценить специалистыЛичный тренер российского тяжеловеса Федора Емельяненко Александр Мичков прокомментировал его поражение в поединке с Мэттом Митрионом.Виталий Мутко: Емельяненко был и остается выдающимся спортсменом. Будем поддерживать его всегдаВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Мэттом Митрионом.Камил Гаджиев: Емельяненко еще может завершить карьеруИзвестный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал решение Федора Емельяненко продолжить карьеру после поражения от Мэтта Митриона нокаутом.Голландский тренер Федора Емельяненко: Наша тактика заключалась в том, чтобы быстро перевести бой в партерГолландский тренер Питер Тайссе рассказал о том, каков был план Федора Емельяненко на поединок с Мэттом Митрионом.Виталий Минаков: Емельяненко проиграл, допустив ошибку в атакеБоец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал поражения Федора Емельяненко от Мэтта Митриона нокаутом на второй минуте первого раунда.Президент Bellator: Сегодня у Федора не сложилось, но он достиг уже всего в смешанных единоборствахПрезидент бойцовской организации Bellator Скотт Кокер прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Мэттом Митрионом.Вадим Немков: В битве тяжеловесов все решает один точный ударЧемпион мира по боевому самбо Вадим Немков прокомментировал поражение Федора Емельяненко от американца Мэтта Митриона нокаутом на турнире Bellator 180.Александр Шлеменко: Федор допустил роковую ошибку и не использовал весь свой арсеналРоссийский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Мэттом Митрионом.Митрион нокаутировал Емельяненко за 74 секунды. Как это было (видео)Митрион нокаутировал Емельяненко за 74 секунды. Как это было (видео)«Советский спорт» следил за турниром Bellator 180 и провел текстовую трансляцию главных поединков бойцовского шоу.Тренер Владимир Воронов: Емельяненко тренировался в Голландии, он действительно ничего не успелТренер российского тяжеловеса Федора Емельяненко Владимир Воронов рассказал о причинах поражение «Последнего императора» в поединке с Мэттом Митрионом.Федор Емельяненко: Чувствую себя хорошо и буду продолжать карьеру, ведь я боецРоссийский тяжеловес Федор Емельяненко прокомментировал свое поражение от Мэтта Митриона на турнире Bellator 180.«Сердце кровью обливается…» Реакция на нокаут Емельяненко от американца (видео)«Сердце кровью обливается…» Реакция на нокаут Емельяненко от американца (видео)Крах, шок, позор – какие у вас эмоции от боя Федора Емельяненко? Но давайте сдерживать себя, когда говорите о великом бойце.Мэтт Митрион: По-прежнему испытываю благоговение перед Федором в клеткеАмериканский боец Мэтт Митрион прокомментировал свою победу над Федором Емельяненко на турнире Bellator 180.Сергей Харитонов: Мне было очень больно смотреть на то, как проиграл ФедорРоссийский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Мэттом Митрионом.Россия вылетела из КК-2017, Мэтт Митрион нокаутировал Федора Емельяненко и новый допинговый скандал. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенье.«Уничтожил звезду России». Американцы – о поражении Федора Емельяненко«Уничтожил звезду России». Американцы – о поражении Федора ЕмельяненкоА что думают о неудаче Емельяненко в США? «Советский спорт» изучил комментарии на сайтах.
Футбол
Ндинга может перейти из «Локомотива» в «Галатасарай»
Футбол
Массимо Бузакка: Важно, что на КК-2017 судьи не допустили ни одной серьезной ошибки
Футбол
Умер отец Жозе Моуринью
Футбол
Вагиз Хидиятуллин: У нас много балаболов не от футбола – говорят все кому не лень
все новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости