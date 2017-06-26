Емельяненко, достаточно! Федор, не мучай нас поражениями!

Федор Емельяненко Фото: ТАСС

Обозреватель «Советского спорта» считает, что легендарному бойцу нужно остановиться. Репутация зарабатывается годами, а теряется очень быстро.

В России не многие представляют себе, насколько Федор Емельяненко реально популярен в мире. Несколько лет назад я возвращался домой с пересадкой в хельсинкском аэропорту «Вантаа». Пограничник куда внимательнее разглядывал мою майку из серии «Last Emperor by Affliction» нежели паспорт, поднял кверху большой палец и сообщил, что не пропускает ни одного боя «Русской легенды».

Уверен, ночью с субботы на воскресенье тот пограничник испытал такие же ужасные чувства, как и все мы. Вид лежащего на канвасе Федора был жуток. Ощущение, что это было предсказуемо – еще более.

Соперником Емельяненко стал бывший игрок в американсмкий футбол Мэтт Митрион (до и после боя он красовался в джерси «Нью-Йорк Джайнтс», команды, в которой он и провел все свои 9 игр в НФЛ). Защитником он был не выдающимся, быстро это понял, как и то, что восстановиться после травмы ахилла ему будет невероятно трудно. До битвы с Федором его показатели были 11-5. Раньше подобный исход боя представить было нельзя. Но теперь он пугающе очевиден.

Первый тревожный звонок для Федора прозвучал целых 7 лет назад. Я комментировал этот бой на «НТВ-плюс», Фабрисио Вердум закончил его спустя 69 секунд «гильотиной» (Митриону понадобилось 74). Помню, как в студии не мог скрыть своего недоумения многолетний приятель Емельяненко, глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Потом Емельяненко проиграл еще дважды – Антонио Силве и Дэну Хендерсону. Потом победил будущего россиянина Джеффа Монсона, и еще двух непримечательных соперников. Где-то здесь и стоило поставить точку. Победную.

Емельяненко не смог. 3,5 года он не появлялся в «октагоне», но в 2015-м снова вышел в клетку.

История характерная для всего спорта, но в боевых искусствах особенно заметная – нет людей, которые могли бы победить самого естественного соперника – время. Яромир Ягр, Оксана Чусовитина, Паоло Мальдини или Оле-Эйнар Бьорндален – все это примеры другого толка. Они могут проиграть, но не могут встретить это поражение, лежа на полу «в форме морской звезды». Они не вызывают жалость – самое страшное чувство для бойца.

Никто сейчас не знает – вернется ли на ринг Владимир Кличко, дважды проигравший британцам. Мне бы не хотелось видеть его жалким. Достаточно с нас Роя Джонса, которым восхищались все, а после того, как Джонс решил, что законы старения писаны для кого угодно, только не для него, и его закономерно стали валять по рингу все, кому не лень – сочли почти что клоуном.

Федор Емельяненко много лет был настоящей славой российских боевых искусств. Уже будучи звездой ММА, он всегда выступал на чемпионатах России и мира по боевому самбо – и, как правило, их выигрывал. Он не достоин того, что мы увидели сейчас.

Федор, остановись, пожалуйста! Время обмануть нельзя!

Федор, остановись! Что не так делает Емельяненко

Ну, проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея Ващенко

Митрион нокаутировал Емельяненко за 74 секунды. Как это было (видео)