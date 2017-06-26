Головин – пять, Акинфеев – кол. Оценки игрокам сборной России

«Советский спорт» оценивает игру футболистов сборной России на Кубке конфедераций по пятибалльной шкале.

Игорь Акинфеев – 1

Провалил этот турнир, став худшим в составе сборной России. Какие-то комментарии, наверное, не нужны – конфуз нашего вратаря обсуждают даже беззубые старушки на лавке у подъезда. Первый номер, капитан, футболист с таким колоссальным опытом, со всеми регалиями не имеет права так подводить свою команду.

Федор Кудряшов – 2

Индивидуально отыграл слабо, особенно – один в один. Его оценка – это не только гол Роналду, но и 39% выигранных единоборств (худший показатель среди центральных защитников), и 4 потери мяча (также худший). Оправданием может служить лишь то, что Кудряшов центральным защитником не является.

Виктор Васин – 3

«Роналду сделал из Васина отбивную», – написал мексиканский корреспондент AS. Что ж, не повезло нашему защитнику стать первым, кто в игре против Криштиану сделался манекеном. На самом деле Васин сыграл средне – на тройку с плюсом, и стал лучшим в команде по верховым единоборствам – 76%.

Георгий Джикия – 3

Как и все центральные защитники (и не только), имел проблемы, хотя грубых ошибок не совершал. Стал лучшим в нашей команде по выигранным единоборствам – 46%. А за тот самый эпизод с Пепе Джикии можно простить все. Но не простим. Многовато брака в передачах, нервозности и грубости.

Денис Глушаков – 3

Лучший футболист прошлого сезона наиграл на двойку, но мы добавили один балл за гол Новой Зеландии. А так Денис провалил турнир: 31% выигранных единоборств, обрезы, 12 потерь мяча – худший показатель в команде. Другой вопрос – почему в «Спартаке» рядом с Глушаковым есть Фернандо, а в сборной – никого в радиусе 10 метров.

Александр Головин – 5

На пятерку Головин вряд ли наиграл, но должен же быть у нас хоть один отличник! Этот парень вел игру сборной: чаще всех касался мяча – 166 раз, вступал в борьбу – 97, шел в обводку – 20 и пасовал – 143. Один из немногих, кто в сборной показал свой клубный уровень. А он, несомненно, высокий.

Александр Ерохин – 3

Не все поняли, что на поле делал Ерохин. В «Ростове» он играет глубже, а в сборной – и второй нападающий, и инсайд. Вообще смотрелся неплохо – но только метрах в сорока от чужих ворот. Там и боролся удачно, а ассистировал толково. А вот в завершающей фазе атаки действовал бестолково, хотя и записал на свой счет голевой пас.

Александр Самедов – 4

Борьбу проигрывал, дриблинг не включал (его просто нет), но блестяще использовал свой главный козырь – средний и длинный пас. Стал лучшим по фланговым навесам – 16, исполнял стандарты, чаще всех ассистировал Смолову – 22 передачи. И, конечно, забил гол, на несколько минут подаривший стране надежду.

Юрий Жирков – 3

Прибавлял по ходу турнира и в последнем матче как будто вернулся на свой уровень девятилетней давности – включал скорость, обострял, но тут же возвращался и успевал выбить мяч у оппонента – в общем, был везде. Но глупое, совершенно дурацкое удаление смазало все впечатление о его игре.

Федор Смолов – 4

За старания. За искренность. За слезы. Быть неравнодушным – это уже очень много в наше время. Этим Смолов выгодно отличается от некоторых известных звезд то ли футбола, то ли инстаграма. Неудачно боролся – 28%, с 11 ударами стал самым бьющим игроком команды, но их точность составила всего 18%.

Дмитрий Полоз – 4

Очень странно, что лучший второй нападающий страны сыграл всего 112 минут. В матчах с Португалией и Мексикой здорово вышел на замену. Во втором – исполнил ювелирный пас, с которого должен был забивать Смольников. А в матче с Новой Зеландией де-факто сделал голевой пас на Глушакова.

Дмитрий Комбаров – 3

Вышел в стартовом составе против Португалии, показал хорошую статистику, но это не тот случай, когда на нее надо ссылаться. Комбаров коснулся мяча аж 43 раза, что для 67 минут очень даже прилично. Но вы помните его игру в том матче? Я почему-то не помню. Хотя смотрел два раза.

Александр Бухаров – 2

За 97 минут Бухаров не нанес ни одного удара по воротам, выиграл 37% единоборств, совершил целую обводку и потерял мяч 7 раз. Запомнился несколькими удачными действиями в верховой борьбе и ужасной техникой в завершении комбинаций. Главная загадка турнира – почему Бухаров играл, а Миранчук – нет.

Роман Шишкин – 3

В матче с Португалией вышел в опорную зону, чем напугал партнеров – те предпочли не замечать Романа. Парадокс: играл без ошибок, мяч не терял, точность передач составила 95%, но – в игру не попал. А когда опорник не попадает в игру, это чревато серьезными проблемами для команды. Так оно в первом тайме и вышло.

Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов, Игорь Смольников, Максим Канунников – б/о

Станислав Черчесов – 3

Сборная России провела хороший матч с Новой Зеландией, второй тайм с Португалией и первый с Мексикой. Временами нащупывала связную комбинационную игру, когда оживала атака, но не могла ее зафиксировать, сделать постоянной.

К Черчесову есть тактические и кадровые вопросы. Это и Шишкин в опорной зоне, и Бухаров вместо Миранчука, и 112 минут Полоза, и другое. А еще организация игры в обороне, фланговые позиционные атаки, психология, мандраж, установка на матчи и запоздалые замены.

Многие отмечают прогресс в игре команды по сравнению с Евро-2016. Пусть так. А еще можно сравнить со сборной Георгия Ярцева, что влетела той же Португалии 1:7. Получится не просто прогресс, а покорение космоса. Если вас это, конечно, утешит.

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