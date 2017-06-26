Регби – не женский спорт? Скажите это сборной России по регби-7!

Мировая серия по регби-7 среди женских национальных команд подошла к концу. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов подводит итоги завершившегося турнира для нашей сборной.

Зачастую в различных видах спорта на волне успеха мужских команд в тень уходят новости о коллегах прекрасного пола. Регби не является исключением. На мой взгляд, это огромное упущение! Пока Британские и ирландские львы грызутся с «Олл Блэкс», клубные команды просеиваются через сито Еврокубков, а национальные сборные доигрывают Гран-При, женские коллективы не отстают от мужчин.

На первый взгляд может показаться, что регби – не женский спорт. Это где-то там далеко в Европе и на других континентах девушки бьются в кровь, не жалея себя. А у нас? А у нас есть женская сборная России по регби-7! Впрочем, не только они. Женский регби в нашей стране на любительском уровне развивается стремительно. Но речь пойдет именно о национальной команде.

Как и мужчины, женщины в этом году проводили сезон в рамках Мировой Серии по регби-7. Напомню, что наши бравые «медведи» заняли 14-е место в общем зачете. Если вы думаете, что они по-традиции превзошли результат девушек, то глубоко ошибаетесь.

Турне женской сборной началось с поездки в Дубай. Именно этот этап стал наиболее успешным для наших регбисток. Россиянки сходу записали в актив 16 очков! Алена Михальцова стала самым полезным игроком этапа. Она сумела совершить 23 захвата и 55 успешных действий, обойдя на один балл Наташу Бреннан из Англии.

К сожалению, уже к поездке в Сидней запал, как говорится, пропал. Восемь очков по итогу, и борьба только за седьмое место. Мартовский вояж в Лас Вегас обещал быть более успешным. В «пуле» россиянки уступили лишь канадкам, обыграв сборную Франции и разгромив Аргентину всухую 36-0. Но что делать, если в четверть-финале на твоем пути встает команда из Новой Зеландии? Ответа на этот вопрос, видимо, не нашлось и у нашей команды. Россия проиграла 26-5 и боролась лишь за пятое место. И вновь девушки из южного полушария сдержали наших «медведиц». В драматичном матче команда Фиджи с трудом обыграла россиянок 19-7 и оставила нам довольствоваться лишь шестой строчкой в таблице.

Северный японский город Китакюсю подарил нашей сборной 12 очков и комфортное пятое место в турнирной таблице. Впереди нас оказались все те же новозеландки, канадки, фиджийки и австралийки. С этими командами соперничать нашим девушкам пока еще сложно. Это в очередной раз доказал этап в канадском Лэнгфорде: вновь поражение от хозяек этапа в «пуле» со счетом 24-10. Надежды на успех разбились, как волны о камень, когда плей-офф свел нас в очередной раз с Новой Зеландией. «Олл Блэкс» заработали в том матче 24 очка, а россяинки – ни одного… Отыграться удалось на Ирландии: победа 17-0. Но было уже поздно. Напряженная борьба в матче против США закончилась волевой победой России. Еще 12 очков в общий зачет для «медведиц» и путевка на Кубок Мира-2018!

По сути, основная задача была выполнена. Главный тренер сборной России Андрей Кузин дал отдохнуть лидерам команды. Но даже в отсутствие основной ударной силы девушкам удалось занять седьмое место в общем зачете по завершении этапа.

Когда отгремели основные баталии на полях, пришло время подсчитать очки и обратить внимание на статистику. Вот тут-то и появляются дополнительные поводы для гордости нашими девушками! Сборная России заняла итоговое пятое место в таблице по итогам Мировой Серии по регби-7. Как минимум, это значит, что мы обошли все европейские команды, участвовавшие в турнире. Да, с нашими 66-ю очками пока тяжело бороться против мастодонтов женского регби-7: Новой Зеландией, Австралией и Канадой. Но ведь Фиджи мы уже догнали, проиграв лишь по дополнительным показателям! Прогресс россиянок налицо, и это вселяет большие надежды.

От общекомандных достижений к персональным. Защитник сборной России Алена Михальцова лидировала в рейтинге полезных игроков на протяжении всего турнира. Лишь ее отсутствие на поле в матчах последнего этапа помогло Микаэле Блайд обойти нашу регбистку. Елена стала второй в общем зачете. Что же касается заключительного раунда в Клермон-Ферране, то весь пьедестал «полезности» был занят исключительно россиянками. Марина Кукина, Арина Быстрова и Дарья Бобкова оставили позади всех оппоненток!

Это ли не та команда, которой можно и стоит гордиться уже сейчас!? Ждем от подопечных Андрея Кузина дальнейших успехов и развития. И начинайте болеть за женскую сборную России по регби-7 уже сейчас, чтобы потом не назвали «глором»!