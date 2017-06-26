Акинфеев – лучший, а Россия мажет больше всех. Неожиданная статистика КК-2017

Сыграли три матча, выиграли один и проиграли два – это самая обычная статистика сборной России, которую видно при одном только взгляде на турнирную таблицу.

Мы же пытаемся найти самую неожиданную статистику группового этапа – чем еще заняться, пока ждешь полуфинальных матчей, да еще и без участия твоей сборной?

Бьем немало, но мажем больше всех

Еще, бросив взгляд на турнирную таблицу, может показаться, что наша команда при трех пропущенных мячах забила столько же – три. Но это – неправда. Сборная России забила в ворота соперника всего два мяча. Еще один гол в свои ворота в матче с нами забила себе Новая Зеландия. Для сравнения, столько же, сколько и вся наша команда, в ворота соперников забил Криштиану Роналду.

Вот только ему для этого понадобилось всего 12 ударов. Шесть из них он послал в створ ворот соперника. Два из шести ударов оказались для вратарей неберущимися. Один из своих мячей, правда, Криш забил с пенальти.

Вся сборная России нанесла по воротам соперников в общей сложности 37 ударов. Вроде не так и мало – больше, чем Камерун (36), Новая Зеландия (29) и Австралия (25). Но и не так много: Португалия (44), Мексика (45) и Германия (46).

Но главная наша проблема не в количестве ударов, а в их качестве. Наша команда оказалась самой мажущей на турнире. В общей сложности 64,9% ударов игроков сборной России не попали в створ ворот. Ближайший конкурент – Камерун (58,3%). Дальше идут чилийцы (52,5%), новозеландцы (51,7%) и немцы (50%). Остальные попали в створ больше половины своих ударов. Лидеры – сборная Мексики, которая была точна в 28,9% случаев. Вот у кого учиться надо. А вы говорите, что Акинфеев виноват. Не ему же идти в чужую штрафную по воротам бить.

Акинфеев – самый надежный

Кстати, Игорь оказался самым надежным голкипером турнира. При всех его ошибках, он показал замечательный результат, отразив 80% ударов в створ своих ворот. Дальше идет чилиец Джонни Эррера – 75% отраженных ударов в свор, столько же, сколько и у Альфредо Талавера, сыгравшего, правда, в два раза меньше матчей. Худший, как ни удивительно – Бернд Лено – лишь 60% отраженных ударов в створ.

По количеству сейвов Игорь, кстати, тоже в лидерах – 12 сейвов в трех матчах. Обогнать его смог лишь новозеландец Стефан Маринович – 22 сейва. Но ему и трудиться пришлось намного больше Игоря. Наш вратарь оказался между двумя представителями кманд-аутсайдеров. Дальше идет Мэтью Райан из Австралии – 11 сейвов. Меньше всех спасал чилиец Клаудио Браво – лишь два раза. Но он и провел не так много минут на поле – лишь один матч, да и тот против сборной Австралии. Так что работы у него было не так много.

Вряд ли этих футболистов можно назвать самыми грубыми, но самыми недисциплинированными – точно – они чаще остальных нарушали правила. На первом месте – звезда сборной Чили – Артуро Видаль – 10 нарушений. На втором месте оказался игрок нашей команды – Александр Головин, который в сборной выполняет огромный объем работы – 8 нарушений. С ним вместе идет австралиец Трент Сейнсбери – столько же фолов.

Такая Германия нам не нужна!

Еще одна интересная статистика связана с посещаемостью матчей группового этапа. Сборная России на удивление лишь с перевесом менее чем в тысячу человек за три матча смогла опередить Португалию – 134 595 против 133 421 человек. Третьей, как ни удивительно, оказалась сборная Новой Зеландии, отставшая от наших игроков всего на две с небольшим тысячи человек – 131 674 зрителей.

Еще более удивительным стал тот факт, что самой малопосещаемой командой турнира стали действующие чемпионы мира из Германии – на их игры на групповом этапе пришло посмотреть всего 97 057 человек. Наших людей не обмануть – не заманить на игру второго состава Бундестим! Даже на Австралию пришло посмотреть на пару сотен человек больше, чем на Германию – 97 267 зрителей.