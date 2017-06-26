Акинфеев – лучший, а Россия мажет больше всех. Неожиданная статистика КК-2017
Сыграли три матча, выиграли один и проиграли два – это самая
обычная статистика сборной России, которую видно при одном только взгляде на
турнирную таблицу.
Мы же пытаемся найти самую неожиданную статистику группового
этапа – чем еще заняться, пока ждешь полуфинальных матчей, да еще и без участия
твоей сборной?
Бьем немало, но мажем больше всех
Еще, бросив взгляд на турнирную таблицу, может показаться,
что наша команда при трех пропущенных мячах забила столько же – три. Но это –
неправда. Сборная России забила в ворота соперника всего два мяча. Еще один гол
в свои ворота в матче с нами забила себе Новая Зеландия. Для сравнения, столько
же, сколько и вся наша команда, в ворота соперников забил Криштиану Роналду.
Вот только ему для этого понадобилось всего 12 ударов. Шесть
из них он послал в створ ворот соперника. Два из шести ударов оказались для
вратарей неберущимися. Один из своих мячей, правда, Криш забил с пенальти.
Вся сборная России нанесла по воротам соперников в общей
сложности 37 ударов. Вроде не так и мало – больше, чем Камерун (36), Новая
Зеландия (29) и Австралия (25). Но и не так много: Португалия (44), Мексика
(45) и Германия (46).
Но главная наша проблема не в количестве ударов, а в их
качестве. Наша команда оказалась самой мажущей на турнире. В общей сложности
64,9% ударов игроков сборной России не попали в створ ворот. Ближайший
конкурент – Камерун (58,3%). Дальше идут чилийцы (52,5%), новозеландцы (51,7%)
и немцы (50%). Остальные попали в створ больше половины своих ударов. Лидеры –
сборная Мексики, которая была точна в 28,9% случаев. Вот у кого учиться надо. А
вы говорите, что Акинфеев виноват. Не ему же идти в чужую штрафную по воротам
бить.
Акинфеев – самый надежный
Кстати, Игорь оказался самым надежным голкипером турнира.
При всех его ошибках, он показал замечательный результат, отразив 80% ударов в створ
своих ворот. Дальше идет чилиец Джонни Эррера – 75% отраженных ударов в свор,
столько же, сколько и у Альфредо Талавера, сыгравшего, правда, в два раза
меньше матчей. Худший, как ни удивительно – Бернд Лено – лишь 60% отраженных
ударов в створ.
По количеству сейвов Игорь, кстати, тоже в лидерах – 12
сейвов в трех матчах. Обогнать его смог лишь новозеландец Стефан Маринович – 22
сейва. Но ему и трудиться пришлось намного больше Игоря. Наш вратарь оказался
между двумя представителями кманд-аутсайдеров. Дальше идет Мэтью Райан из
Австралии – 11 сейвов. Меньше всех спасал чилиец Клаудио Браво – лишь два раза.
Но он и провел не так много минут на поле – лишь один матч, да и тот против
сборной Австралии. Так что работы у него было не так много.
Вряд ли этих футболистов можно назвать самыми грубыми, но
самыми недисциплинированными – точно – они чаще остальных нарушали правила. На
первом месте – звезда сборной Чили – Артуро Видаль – 10 нарушений. На втором
месте оказался игрок нашей команды – Александр Головин, который в сборной
выполняет огромный объем работы – 8 нарушений. С ним вместе идет австралиец
Трент Сейнсбери – столько же фолов.
Такая Германия нам не нужна!
Еще одна интересная статистика связана с посещаемостью
матчей группового этапа. Сборная России на удивление лишь с перевесом менее чем
в тысячу человек за три матча смогла опередить Португалию – 134 595 против 133
421 человек. Третьей, как ни удивительно, оказалась сборная Новой Зеландии,
отставшая от наших игроков всего на две с небольшим тысячи человек – 131 674
зрителей.