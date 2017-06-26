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Спорт равных возможностей

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Спорт равных возможностей

Благодаря уникальной детской программе «На Кубок Конфедераций 2017 FIFA вместе с Макдоналдс!» в каждом их четырех городов на футбольные поля звезд футбола выводят дети с ограниченными возможностями здоровья. Это событие открыло новую страницу в истории спорта равных возможностей и еще раз подтвердило, что социальная ответственность – неотъемлемая часть корпоративной политики компании.

Перед матчем Россия – Португалия капитана гостей Криштиану Роналду вывела на поле российская девочка-колясочница Полина Хаерединова. Один из лучших игроков мира обнял девочку, поцеловал и подарил ей олимпийку португальской сборной.


Сразу после предматчевых церемоний Полина поднялась на трибуну, а в перерыве дала интервью главной бразильской телекомпании «Глобо». К тому времени новость и фотографии под условным названием «Роналду и Полина» разлетелись по миру. Девочка вмиг стала знаменитой. «Я не ожидала, что это будет так здорово. Криштиану Роналду - замечательный! – сказала Полина нашему корреспонденту. - Я подарила ему браслет цветов португальского флага, который сплела сама, а он подарил мне свою куртку и поцеловал на удачу. Я оказалась в самом центре невероятных эмоций и болела за Россию! Если бы не «Макдоналдс», я бы никогда не испытала такое». 

Более 1400 детей примут участие в программе «На Чемпионат мира 2018 FIFA с «Макдоналдс». Около 1200 из них будут представлять Россию.

Полина стала первой «ласточкой». Чуть позже 13-летняя Гера Аристова на сочинском стадионе «Фишт» вывела на поле капитана сборной Мексики Диего Рейеса. А на следующий день в Санкт-Петербурге 10-летний Александр Кушаков сопровождал капитана сборной Камеруна Бенджамена Муканджо. Несмотря на диагноз (ДЦП), Саша не унывает, занимается лыжным спортом, любит не только смотреть футбол по телевизору, но и пробует играть на позиции вратаря. В Казани 13-летний Булат Абдрахманов появился на поле за руку с капитаном сборной Германии Юлианом Дракслером. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, мальчик ведет активный образ жизни и любит футбол.

Эти моменты показывают, что мировой футбол открыт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие мальчики и девочки могут в полной мере ощутить свою вовлеченность в спортивные соревнования международного масштаба.

Участниками программы стали 350 юных любителей футбола в возрасте от 6 до 10 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи выводили и будут выводить игроков на главный футбольный турнир года. Около половины из них - воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей. Вторая половина участников определялась с помощью творческого конкурса.

КСТАТИ

Это первый случай, когда в детской спортивной программе компании «Макдоналдс» принимали участие маленькие любители футбола на инвалидных колясках. Сделан очередной шаг компании на пути к созданию безбарьерной среды в России.

 … За семь часов до начала матча ребят и их родителей собрали в ресторане «Макдоналдс» на Большой Бронной. Все - в желтом. У пап и мам на футболках было написано: «Мой ребенок сегодня – участник матча Кубка Конфедерации 2017 года». Мальчиков и девочек одели в ветровки. Настроение у всех – чудесное.

- Мы делали заказ в Макавто, где нам дали также флаер с условиями конкурса, - улыбается Алена Пашина. Ее сын Егор стал одним из победителей конкурса. - Подумали: почему бы не попробовать? Егору семь лет, футбол любит, Россия принимает крупный турнир.. А вдруг? Нашли фото, загрузили и забыли. Спустя какое-то время приходит письмо – вы выиграли!

- Поверили сразу?

- Нет, решили проверить – не шутка ли это. Оказалось, все правильно. Обрадовались, конечно, ведь в конкурсе участвовало несколько тысяч мальчиков и девочек.

- Фотографию делал профессионал?

- Нет, я сама с обычного смартфона. После очередной победы Егор стоял с кубком, весь перепачканный, но абсолютно счастливый.

Егор начинает разговор с вопроса:

- Матч показывают по Первому каналу?

- Да.

- Значит, больше зрителей будет.

Напутствовали ребят известные телеведущий Дмитрий Дибров и комментатор Георгий Черданцев. И юные любители футбола справились!




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