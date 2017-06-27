«Федор может продолжать» – Поветкин говорит о других и обещает вернуться (видео)

Российский тяжеловес Александр Поветкин накануне встречи с украинцем Андреем Руденко 1 июля в бою за титулы за титулы WBO International и WBA International заявил, что не обращает внимания допинговые скандалы и не думает о завершении карьеры.

Конференц-зал отеля «Ренесанс» был практически полностью заполнен. И это несмотря на то, что россиянину достался самый слабый соперник с 2011 года, когда он встречался с Седриком Босвеллом. Не сам бой стал причиной ажиотажа, а то, что россиянин впервые появился на публике после декабрьского скандала и поединка с Йоаном Дюопа.

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Дело было в конце прошлого года. Утром в день боя СМИ распространили информацию о положительной допинг-пробе Поветкина и его соперник Бермейн Стиверн отказался от запланированного боя и решил вернуться в Канаду. Шоу, однако, не было отменено: россиянину немедленно нашли нового оппонента в лице Дюопа, который заранее был приглашен в качестве замены канадцу.

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Теперь, спустя полгода, на своей пресс-конференции Поветкин и его промоутер Андрей Рябинский держались уверенно. Свою версию истории с двумя положительными допинг-пробами они рассказали еще в декабре – сразу после боя. И сейчас ничего нового не сказали. Виновных ищут, суд идет, а пока обсуждали предстоящий бой. Поветкин так прямо и сказал:

– Подготовка к бою прошла спокойно и хорошо. Я стараюсь не нервничать из-за каких-то допинговых вопросов. Все отбросил в сторону. Потому что я уверен в том, что правда – на нашей стороне.

На другие темы Александр рассуждал намного охотнее.

О выборе соперника

– Видел достаточно боев. Андрей – хороший и опытный боксер, достаточно техничный. У него есть сердце. Он не просто «лезет», а боксирует умно. Поэтому бой будет интересный. На данном этапе Руденко – достойный соперник.

– Для нас по совокупности параметров Руденко – идеальный кандидат для возвращения Александра на ринг, – добавляет Рябинский. – Это хороший боец. Он занимает довольно высокие места в рейтингах и составит нужную конкуренцию. Бой получится интересным или зрелищным.

О будущем

– Конечно, важно провести бои с топовыми соперниками в ближайшие годы. Каждый боксер для этого и выходит на ринг. Каждый хочет быть чемпионом мира. И я тоже хочу сражаться с лучшими боксерами. Мне без разницы, с кем боксировать. Если договорятся – с удовольствием провел бы бой с Владимиром Кличко. Фьюри? Было бы интересно и с ним. Он – хороший и сильный соперник.

О завершении карьеры

– Пока чувствую себя отлично. Даже не думаю об этом. Когда перестанет играть адреналин, и когда не буду чувствовать тягу к тренировкам, конечно, надо будет заканчивать.

– Чем буду заниматься после бокса? Хотелось бы общаться с молодежью. Самое главное, чтобы ребята росли здоровые, умные и сильные.

О Федоре Емельяненко

– Считаю, что Федя – настоящий боец, за всю карьеру он это доказал. На самом деле они друг другу попали, восстановился тот быстрее. Считаю, что он может спокойно и дальше продолжать карьеру. Но это его решение, он должен сам выбрать.

– Если мой промоутер договорится, выйду на бой.

О виновных в допинговом скандале

– Наверное, его в Америке надо искать. Где я его найду? Уверен, со временем разберутся в этом деле. Хотел бы я ему что-нибудь сказать? Ничего. О чем говорить? Все уже сделано.

И только тема судебного процесса, который продолжается в США, так и осталась нераскрытой:



– В какой момент стало понятно, что вы можете боксировать и проведете бой в июле? – вопрос из зала Поветкину.

– В тот момент, когда я понял, что мы можем это сделать, – отвечает за боксера Андрей Рябинский. – Когда понял, что мы победим в суде, я же всегда говорил, что мы докажем свою невиновность, и мы это делаем. Постепенно федерации нас слышат, нас понимают, и понимают, что мы правы. Нас уже признали WBA и WBO, впереди IBF и WBC.