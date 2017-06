Дорожные войны. Почему Феттелю не дали черный флаг?

Гонка в Баку стала одной из самых событийных и эмоциональных в этом сезоне. Зрители на трибунах и у телеэкранов будто пролистали калейдоскоп из красивых обгонов, аварий и опасных маневров, один из которых привел к скандалу.

Сценарий Гран-при Азербайджана начал закручиваться в сторону лихого «экшена» буквально с первых кругов. Из-за нескольких подряд аварий, дирекция гонки была вынуждена выпускать на трассу автомобиль безопасности, но после его возвращения на пит-лейн всякий раз что-то происходило.

Но то, что случилось на 20 круге, достойно эпитета – «дорожные войны». Когда было объявлено о том, что сейфти-кар покинет трассу, лидер гонки Льюис Хэмилтон начал то сбрасывать скорость, то вновь набирать, чтобы увеличить дистанцию от автомобиля безопасности и оторваться от преследователей на рестарте. В одном из поворотов британец оттормозился так жестко, что ехавший за ним Себастьян Феттель не успел среагировать и ударил «Мерседес» Хэмилтона в заднюю часть.

В следующее мгновение немец резко забрал влево, поравнялся с болидом Льюиса и намеренно ударил его в бок. Этот инцидент не привел к сходу, однако носовой обтекатель «Феррари» Феттеля оказался поврежден, из-за обломков на трассе гонку вновь остановили, а после очередного рестарта на болиде Хэмилтона обнаружилась неисправность системы защиты головы, из-за чего британец вынужденно отправился в боксы.

