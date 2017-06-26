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Дорожные войны. Почему Феттелю не дали черный флаг?

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дорожные войны. Почему Феттелю не дали черный флаг?
Фото: Gettyimages.ru

Гонка в Баку стала одной из самых событийных и эмоциональных в этом сезоне. Зрители на трибунах и у телеэкранов будто пролистали калейдоскоп из красивых обгонов, аварий и опасных маневров, один из которых привел к скандалу.

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

Сценарий Гран-при Азербайджана начал закручиваться в сторону лихого «экшена» буквально с первых кругов. Из-за нескольких подряд аварий, дирекция гонки была вынуждена выпускать на трассу автомобиль безопасности, но после его возвращения на пит-лейн всякий раз что-то происходило.

Но то, что случилось на 20 круге, достойно эпитета – «дорожные войны». Когда было объявлено о том, что сейфти-кар покинет трассу, лидер гонки Льюис Хэмилтон начал то сбрасывать скорость, то вновь набирать, чтобы увеличить дистанцию от автомобиля безопасности и оторваться от преследователей на рестарте. В одном из поворотов британец оттормозился так жестко, что ехавший за ним Себастьян Феттель не успел среагировать и ударил «Мерседес» Хэмилтона в заднюю часть.

В следующее мгновение немец резко забрал влево, поравнялся с болидом Льюиса и намеренно ударил его в бок. Этот инцидент не привел к сходу, однако носовой обтекатель «Феррари» Феттеля оказался поврежден, из-за обломков на трассе гонку вновь остановили, а после очередного рестарта на болиде Хэмилтона обнаружилась неисправность системы защиты головы, из-за чего британец вынужденно отправился в боксы.

Туда же гоночная дирекция отправила разгоряченного немца отбывать наказание «за опасный пилотаж». Это решение стюардов сейчас подвергается жесткой критике со стороны британских СМИ. По мнению представителей Daily Mail: «Феттель превратил свою «Феррари» в таран, а трусливые стюарды дали ему лишь 10-секундный штраф за намеренный удар на глазах у всего мира».

«БРЕЙК-ТЕСТ»

Однако не все так просто. В своем интервью после гонки немец заявил, что Хэмилтон намеренно устроил «брейк-тест» и делает это уже не в первый раз. Тем более, в регламенте есть пункт 39.5, согласно которому: «ни один болид не должен ехать слишком медленно, хаотично или таким образом, чтобы его поведение считалось потенциально опасным для других пилотов или кого-либо еще в любой момент времени, пока на трассе находится автомобиль безопасности. Это касается как пилотажа на трассе, так и на пит-лейн».

Получается, что ФИА в данном эпизоде оправдала не только Себастьяна, но и Льюиса. Принимая решение о наказании Феттеля, они учли первопричину конфликта. Кроме того, по информации немецкого издания «Auto Motor und Sport» они рассматривали возможность дисквалификации пилота «Феррари», однако не стали этого делать, чтобы не влиять на борьбу за чемпионство.

В истории Формулы-1 можно найти десятки странных решений, которые оправдываются подобным образом. Вот только автогонки – это не игрушки, а один из самых опасных видов спорта, в котором лояльное отношение к опасным нарушениям правил ставит под угрозу человеческую жизнь. И когда у пилота на трассе, пусть он и четырехкратный чемпион мира, сдают нервы, его надо наказывать.

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