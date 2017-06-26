«Это было очень долго». Реакция ФИФА на видеоповтор в матче Камерун – Германия

Даже глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка признался, что судья затянул матч. Противники видеосудей могут ликовать?

Что случилось?

В тот момент, когда ФИФА все-таки ввела видеосудей и возможность просмотра повторов, появилась масса противников, которые путались в претензиях и говорили что-то о «духе игры». В первые дни Кубка конфедераций система работала отлично, чуть ли не в каждом матче видеоповторы помогали судьям принимать правильные решения и не сильно затягивали матч. Но после игры Камерун – Австралия все противники повторов снова получили повод для негодования.

На 61-й минуте матча полузащитник африканской команды Эрнест Мабука жестко ударил в колено Эмре Джана, но желтую карточку вместо Мабуки получил Себастьен Сиани. В ответ на это решение судьи, Сиани улыбнулся, но спорить не стал. Но после главный судья матча Вильмар Родман не возобновил встречу: через минуту он побежал смотреть повтор. После повтора колумбиец вернулся на поле и показал красную карточку… все тому же Сиани. В этот момент камерунцы окружили Родмана и заставили арбитра посмотреть повтор еще раз. Судья подчинился и затем вынес наконец верное решение – удалил Мабуку. Игра возобновилась через четыре минуты. Интересно, что Родман добавил ко второму тайму всего те же четыре минуты.

Как отреагировал Бузакка?

На следующий день после матча глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка давал пресс-конференцию в Петербурге и прокомментировал затянувшийся видеопросмотр.

– Это было очень долго, – согласился с общим мнением Бузакка. – Но самое главное, что верное решение было принято. На этом турнире в среднем играли 57 минут из 90. Поэтому одно определяющее решение может стоит этих четырех минут. Мы должны ускорять процесс взаимодействия судей, но для меня намного важнее, что на этом турнире мы не допустили ни одной серьезной ошибки, – сказал швейцарец.

После окончания Кубка конфередаций ФИФА проведет специальное собрание, на котором и будет принято окончательное решение – нужна ли эта система для чемпионата мира или нет. На турнире действительно не было ни одной серьезной ошибки судей, которые повлияли бы на исход матча. Может, иногда лучше минуту-другую подождать, но получить верное решение?