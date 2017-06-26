15 причин бросить все и рвануть на полуфинал Кубка конфедераций в Казань
Текст, после которого у тебя не останется выбора.
1. Посмотреть на грустное лицо таксиста, желающего тебя наколоть
Тут нет никакого злорадства. У таксистов своя работа, у нас с вами – своя. Но обманутыми, пусть даже вроде симпатичными персонажами, быть не хочется. И вы не будете – от аэропорта и железнодорожного вокзала Казани до любой части города добраться на автобусе легко, удобно и дешево. Отдыхайте.
2. Почувствовать себя богачом.
Знаете, как за год накопить на автомобиль? Кушайте в казанских столовых. Недавно в одной из таких я заказал, загибайте пальцы: суп, картошку по-деревенски, куриную котлету, два сока и пирожное. Объелся в край, так, что проклинал себя за пирожное. Оно было явно лишним. А заплатил я за это чувство – 120 рублей. И было действительно вкусно - не пятизвездночно, но вкусно. Конечно, так не везде – в центре ощутимо дороже. Но на то у вас голова на плечах и смартфоны в карманах, чтобы оказываться там, где дешево и вкусно.
Оказывается, я богат pic.twitter.com/6EExxgGSfX— Артем Терентьев (@TemaNegr) 26 июня 2017 г.
3. Словить еще халявы
Проезд между городами-участниками Кубка конфедераций для обладателей билетов на матч и паспорта болельщика – бесплатный. Как и проезд на общественном транспорте. Остались сомнения? Халява, ловись.
4. Понять, почему идея дороже денег
Строить дороги, реконструировать здания, налаживать энергоснабжение и прочее-прочее – это все, конечно, нужно делать. И необходимо. Но недостаточно - для праздника. Потому что благоустройство города - норма, так должно быть и без ЧМ с Кубком конфедераций. А вот, что действительно вывело Казань в космос в плане создания атмосферы – это уличные граффити.
В совершенно неожиданных частях города вы можете наткнуться на рисунки, которые заткнут половину современных выставок. Про граффити с Роналду уже все сказано. Это идея мэра, который попросил реализовать задумку местных художников. Правда, до конца Кубка конфедераций увидеть этот шедевр можно только из окон гостиницы – территория оцеплена.
Граффити с Криштиану Роналду в Казани к Кубку Конфедераций.#HalaMadrid pic.twitter.com/KceIYbnVlq— Rus Madrid (@RusMadrid) 14 июня 2017 г.
Зато вот такое граффити можно спокойно встретить рядом с «Казань Ареной».
Новое граффити с футболистом #FCRK - узнаете?😏#НашРубин pic.twitter.com/HNMBNZW6GQ— «Рубин» Казань (@fcrk) 24 июня 2017 г.
Кстати, не узнал, кто это. Но красиво же. А, когда гулял по спальному району, на глаза попался еще один крутой рисунок.
Любуйся, всматривайся, додумывай pic.twitter.com/xg7FcXN7mW— Артем Терентьев (@TemaNegr) 26 июня 2017 г.
Любуйся, всматривайся, додумывай. И самое крутое, кстати, в неожиданности – идешь, пыль пинаешь – и бац, шедевр. Но, думаю, можно заморочиться, найти адреса граффити и специально организовать себе экскурсию по искусству будущего.
5. Увидеть Роналду – и выжить
Кстати, о нашем друге метросексуале. Спокойно, это не обидное слово – я узнавал. Роналду снова вернется в Казань. И наверняка снова начнется сумасшествие вокруг отеля, где остановится португалец. Рекламу делать не буду, но, естественно, он расположен рядом с тем самым граффити. А дальше – идите на женские крики. В прошлый раз люди ради автографа дня и ночами дежурили. Так что, готовьте локти.
6. Погулять по Арбату
Жаль, вас, наверное, не было, когда по центру Казани расхаживали мексиканцы в чумовых костюмах и пели песни.
Кристиан Бэйл пришел поболеть за Мексику pic.twitter.com/y0jVIVzNqv— Артем Терентьев (@TemaNegr) 24 июня 2017 г.
Но центр города прекрасен и без карнавала. Вечерами на местном Арбате – на улице Баумана – играют уличные музыканты (кстати, годно играют), гуляют шикарные девушки, а начинающие бизнесмены проводят какие-то адские конкурсы.
Красиво. Душевно. Позитивно.
7. Влюбиться
Кстати, о девушках. Прости, Будапешт, дело не в тебе - просто в Казани есть опасность влюбиться, даже нечаянно бросив взгляд на соседнее кресло автобуса. Повернуть голову или нет - выбор за вами.
8. Увидеть министерство сельского хозяйства из параллельной вселенной
Так бывает вообще?
Вот это здание в Казани ( да, да, именно оно) - местное министерство сельского хозяйства pic.twitter.com/cSRsJW134a— Артем Терентьев (@TemaNegr) 26 июня 2017 г.
9. Сфоткаться с чилийцем в шапке ушанке
Не будет мексиканцев, зато приедут чилийцы. Тоже духоподъемные ребята. Им очень понравились наши шапки ушанки в цветах триколора. А что, флаги похожи – да и накрапывало периодически в предыдущие дни. И, кстати, то, как они поют свой гимн уже после выключения музыки – акапельно – это очень круто. Почти так же круто, как «районы-кварталы» в детстве, на дискотеках.
Наш человек. Звезда селфи, кстати pic.twitter.com/CswtLG6QQa— Артем Терентьев (@TemaNegr) 22 июня 2017 г.
10. Убедиться, что толерантность существует
В Казани мирно соседствуют два мира, которые, казалось бы, созданы для того, чтобы быть противостоять друг другу – мусульманский и христианский. Возможно, какой-то дисбаланс есть, но, побыв в городе десять дней, я его не заметил.
Остановки общественного транспорта объявляются на трех языках – русском, татарском и английском (на время Кубка конфедераций). Вывески преимущественно русские, но есть и на татарском. Но главное: к вопросу религии здесь относятся очень уважительно. Когда возводилась мечеть в казанском Кремле, то, чтобы не было никаких вопросов, там же начали реконструировать и восстанавливать православный храм.
И теперь мирно соседствующие друг с другом на расстоянии ста метров мечеть и храм, можно сказать, являются символом города. Города, в котором толерантность – это не просто умное слово и политические лозунги. Это попытка сделать правильно.
11. Увидеть те самые два дня лета
Весна и июнь 2017 года ясно намекнули, что наш ждет день-два, максимум, неделя – настоящего лета. По прогнозам в день матча и день-два после в Казань как раз заглянет солнышко. А, может, и вместе с Виталием Леонтьевичем. Что, по сути, одно и тоже.
12. Поиграть в футбол
Да, футбол можно не только смотреть. Вокруг стадиона «Казань Арена» в день матчей у вас будет возможность показать всем и вся: как надо.
Вот кого не хватало вчера России pic.twitter.com/vYukleWn1J— Артем Терентьев (@TemaNegr) 22 июня 2017 г.
Только приняли стратегию-2030. Как грибы поперли футболисты pic.twitter.com/RNzOzHIy3D— Артем Терентьев (@TemaNegr) 24 июня 2017 г.
Как видят Каннуникова скауты Спартака pic.twitter.com/tGRBGJuXj7— Артем Терентьев (@TemaNegr) 22 июня 2017 г.
13. Послушать красивую музыку, которая сама вас найдет
Перед каждым матчем в Казани местные музыканты исполняют концерты. Или правильнее сказать, миниконцерты – по количеству участников. Но слушать все равно приятно.
Кажется, эти ребята что-то знают. Все в черном и музыка минорная pic.twitter.com/O6UXQcIFRI— Артем Терентьев (@TemaNegr) 24 июня 2017 г.
Английские СМИ будут в шоке pic.twitter.com/Z9ucW17bU1— Артем Терентьев (@TemaNegr) 22 июня 2017 г.
14. Посмотреть футбол без грусти
Праздник ведь. И как бы он не закончился, грустно не будет. Наши не проиграют. Зато вы увидете коллективного Криштиану Роналду – а это, думается, лучшее описание игры португальцев. Реально монстры. И чилийцы, которых боится даже мяч, повидавший Сергея Горлуковича.
15. Увидеть «Казань Арену» ночью
Матч будет поздний, но это даже к лучшему. Потому что казанский стадион ночью еще прекрасней. Через камеру балалайешного типа телефона все волшебство не передать.
На балалайку снимал pic.twitter.com/MZUSvzIC10— Артем Терентьев (@TemaNegr) 26 июня 2017 г.
16. Приятный бонус
Выпьете вина – краснодарского, например, 400 рублей бутылка, прогуляйтесь – и ложитесь спать. Завтра будет еще лучше.