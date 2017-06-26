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15 причин бросить все и рвануть на полуфинал Кубка конфедераций в Казань

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
15 причин бросить все и рвануть на полуфинал Кубка конфедераций в Казань
Фото: Gettyimages.ru

Текст, после которого у тебя не останется выбора.

1. Посмотреть на грустное лицо таксиста, желающего тебя наколоть

Тут нет никакого злорадства. У таксистов своя работа, у нас с вами – своя. Но обманутыми, пусть даже вроде симпатичными персонажами, быть не хочется. И вы не будете – от аэропорта и железнодорожного вокзала Казани до любой части города добраться на автобусе легко, удобно и дешево. Отдыхайте.

2. Почувствовать себя богачом.

Знаете, как за год накопить на автомобиль? Кушайте в казанских столовых. Недавно в одной из таких я заказал, загибайте пальцы: суп, картошку по-деревенски, куриную котлету, два сока и пирожное. Объелся в край, так, что проклинал себя за пирожное. Оно было явно лишним. А заплатил я за это чувство – 120 рублей. И было действительно вкусно - не пятизвездночно, но вкусно. Конечно, так не везде – в центре ощутимо дороже. Но на то у вас голова на плечах и смартфоны в карманах, чтобы оказываться там, где дешево и вкусно.

3. Словить еще халявы

Проезд между городами-участниками Кубка конфедераций для обладателей билетов на матч и паспорта болельщика – бесплатный. Как и проезд на общественном транспорте. Остались сомнения? Халява, ловись.

4. Понять, почему идея дороже денег

Строить дороги, реконструировать здания, налаживать энергоснабжение и прочее-прочее – это все, конечно, нужно делать. И необходимо. Но недостаточно - для праздника. Потому что благоустройство города - норма, так должно быть и без ЧМ с Кубком конфедераций. А вот, что действительно вывело Казань в космос в плане создания атмосферы – это уличные граффити.

В совершенно неожиданных частях города вы можете наткнуться на рисунки, которые заткнут половину современных выставок. Про граффити с Роналду уже все сказано. Это идея мэра, который попросил реализовать задумку местных художников. Правда, до конца Кубка конфедераций увидеть этот шедевр можно только из окон гостиницы – территория оцеплена.

Зато вот такое граффити можно спокойно встретить рядом с «Казань Ареной».

Кстати, не узнал, кто это. Но красиво же. А, когда гулял по спальному району, на глаза попался еще один крутой рисунок.

Любуйся, всматривайся, додумывай. И самое крутое, кстати, в неожиданности – идешь, пыль пинаешь – и бац, шедевр. Но, думаю, можно заморочиться, найти адреса граффити и специально организовать себе экскурсию по искусству будущего.

5. Увидеть Роналду – и выжить

Кстати, о нашем друге метросексуале. Спокойно, это не обидное слово – я узнавал. Роналду снова вернется в Казань. И наверняка снова начнется сумасшествие вокруг отеля, где остановится португалец. Рекламу делать не буду, но, естественно, он расположен рядом с тем самым граффити. А дальше – идите на женские крики. В прошлый раз люди ради автографа дня и ночами дежурили. Так что, готовьте локти.

6. Погулять по Арбату

Жаль, вас, наверное, не было, когда по центру Казани расхаживали мексиканцы в чумовых костюмах и пели песни.

Но центр города прекрасен и без карнавала. Вечерами на местном Арбате – на улице Баумана – играют уличные музыканты (кстати, годно играют), гуляют шикарные девушки, а начинающие бизнесмены проводят какие-то адские конкурсы.

Красиво. Душевно. Позитивно.

7. Влюбиться

Кстати, о девушках. Прости, Будапешт, дело не в тебе - просто в Казани есть опасность влюбиться, даже нечаянно бросив взгляд на соседнее кресло автобуса. Повернуть голову или нет - выбор за вами.

8. Увидеть министерство сельского хозяйства из параллельной вселенной

Так бывает вообще?

9. Сфоткаться с чилийцем в шапке ушанке

Не будет мексиканцев, зато приедут чилийцы. Тоже духоподъемные ребята. Им очень понравились наши шапки ушанки в цветах триколора. А что, флаги похожи – да и накрапывало периодически в предыдущие дни. И, кстати, то, как они поют свой гимн уже после выключения музыки – акапельно – это очень круто. Почти так же круто, как «районы-кварталы» в детстве, на дискотеках.

10. Убедиться, что толерантность существует

В Казани мирно соседствуют два мира, которые, казалось бы, созданы для того, чтобы быть противостоять друг другу – мусульманский и христианский. Возможно, какой-то дисбаланс есть, но, побыв в городе десять дней, я его не заметил.

Остановки общественного транспорта объявляются на трех языках – русском, татарском и английском (на время Кубка конфедераций). Вывески преимущественно русские, но есть и на татарском. Но главное: к вопросу религии здесь относятся очень уважительно. Когда возводилась мечеть в казанском Кремле, то, чтобы не было никаких вопросов, там же начали реконструировать и восстанавливать православный храм.

И теперь мирно соседствующие друг с другом на расстоянии ста метров мечеть и храм, можно сказать, являются символом города. Города, в котором толерантность – это не просто умное слово и политические лозунги. Это попытка сделать правильно.

11. Увидеть те самые два дня лета

Весна и июнь 2017 года ясно намекнули, что наш ждет день-два, максимум, неделя – настоящего лета. По прогнозам в день матча и день-два после в Казань как раз заглянет солнышко. А, может, и вместе с Виталием Леонтьевичем. Что, по сути, одно и тоже.

12. Поиграть в футбол

Да, футбол можно не только смотреть. Вокруг стадиона «Казань Арена» в день матчей у вас будет возможность показать всем и вся: как надо.

13. Послушать красивую музыку, которая сама вас найдет

Перед каждым матчем в Казани местные музыканты исполняют концерты. Или правильнее сказать, миниконцерты – по количеству участников. Но слушать все равно приятно.

14. Посмотреть футбол без грусти

Праздник ведь. И как бы он не закончился, грустно не будет. Наши не проиграют. Зато вы увидете коллективного Криштиану Роналду – а это, думается, лучшее описание игры португальцев. Реально монстры. И чилийцы, которых боится даже мяч, повидавший Сергея Горлуковича.

15. Увидеть «Казань Арену» ночью

Матч будет поздний, но это даже к лучшему. Потому что казанский стадион ночью еще прекрасней. Через камеру балалайешного типа телефона все волшебство не передать.

16. Приятный бонус

Выпьете вина – краснодарского, например, 400 рублей бутылка, прогуляйтесь – и ложитесь спать. Завтра будет еще лучше.

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