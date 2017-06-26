Накручивал Ракитича, отбирал у Месси. «Краснодар» купил еще одного Вандерсона

«Советский спорт» представляет новичка «Краснодара» – экс-вингера австрийского «Ред Булла» Вандерсона Соузу.

ДИТЯ «АЯКСА»

Пусть Вандерсон и родился в Бразилии, футболу он в большей степени научился в Голландии. Его отец – небезызвестный хавбек Вамберто, некогда лидер амстердамского «Аякса» привел в школу главного клуба в карьере своих сыновей – Вандерсона и Данило. Оба, к счастью, отца стали футболистами. После «Аякса» сыновья последовали за отцом в Бельгию, где продолжили обучаться футбольному ремеслу в «Беерсхоте». Кстати, Данило, выступающий сейчас за «Антальяспор», играл в сезоне-2014/15 за саранскую «Мордовию».

Карьеру в большом футболе Вандерсон начал там же, но остаться в клубе надолго у Соузы не было шансов: команда по итогам чемпионата Бельгии вылетела во второй дивизион, а клуб признали банкротом. В итоге Вандерсон телепортировался в «Льерс», где довольно быстро стал основным игроком и в столь юные годы приглянулся «Селтику» и нескольким британским клубам, в числе которых были «Сандерленд», «Астон Вилла», КПР, «Суонси» и «Вест Хэм». Но из-за отсутствия официальных предложений бразилец никуда не уехал, а опустился с «Льерсом» в низшую лигу.

ШАНС В ПРИМЕРЕ И ЧЕМПИОНСКАЯ АВСТРИЯ

После некоторых судебных разбирательств по контракту Вандерсон благодаря депеше от ФИФА смог покинуть бельгийский клуб. «Хетафе» подписал игрока быстро: Соуза прекрасно зарекомендовал себя над предсезонке, за что его сразу взяли в первую команду, хотя изначально обещали только место в «Хетафе Б».

В примере сезона-2015/16 Вандерсон провел 20 матчей за «Хетафе», однако результативными действиями хавбек не отметился. Но, допустим, в матче с «Барселоной», он несколько раз обыграл Ракитича и Альбу, а также весьма четко отобрал мяч у Месси и уходил от Бускетса и Пике. И это не помешало австрийскому «Ред Буллу» выкупить молодого и перспективного парня, и он не подвел.

За год Вандерсон отлично вписался в клуб из Зальцбурга, проникся чемпионскими амбициями и помог клубу оформить дубль – стать чемпионами Австрии и обладателями кубка в один год.

АТАКУЮЩИЙ УНИВЕРСАЛ

Тактически, Вандерсон может быть успешен не только на флангах, но и на острие атаки. Он способен сыграть как инсайда, так и чистого флангового форварда. При этом, игрок, если этого захочет тренер, вообще не будет тяготеть к флангу.

Преимущества Вандерсона – в отличных крученых ударах со средней дистанции, кроссах в штрафную и со стандартных положений. Соуза весьма техничен и резок, у него просто космический дриблинг, но вот грамотно играть корпусом ему еще предстоит научиться.

Приятно, что в 22 года Вандерсон уже не заигрывается. Он пасует партнерам в самый нужный момент, не жадничает, выходит из под опеки двух и даже трех футболистов. Я бы охарактеризовал Вандерсона Соузу как двойника Лукаса Моуры, креативного и быстроного хавбека ПСЖ. Стилистически, антропометрически и по-футбольному эти ребята похожи. Разве что Лукас чаще завершает эпизод сам, а Вандерсон наоборот – доверяет это партнерам.

При тактической заостренности «Краснодара» под Смолова Вандерсон Соуза будет выглядеть в составе «быков» довольно органично. По манере игры в коллективе Игоря Шалимова подобных футболистов нет, а значит индивидуальное разнообразие «Краснодар» сохранит. И это, возможно, самое главное.