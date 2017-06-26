Борьба с весом, или Реалити-шоу «Метаморфозы» продолжается

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко продолжает свою усиленную борьбу за право соответствовать своей формой спортивному содержанию газеты.

Тренер World Class Дмитрий Асташов, когда я заглянул после некоторой паузы к нему в минувшее воскресенье в спортзал, посетовал на то, что у нас возникла долгая пауза: то у него отпуск, то у меня питерский форум, то корабль с обильными яствами, то иные редакционные задания. В итоге в течение часа я мучительно одолевал борьбу с тренажерами и выслушивал сетования Дмитрия на то, как у меня все плохо тянется, вопросы, где же это у меня так хрустит и цокания языком, что ем я, наверное, все-таки что-то не то.

Ем я, конечно, то, что прописано диетологом и то, что поставляется нашими партнерами из компании «Салат-Пар» - просто Дмитрий внутренне негодовал, что его отпуск уже скоротечно исчерпался.

А вот сегодня меня ждало увлекательное путешествие в Клинику спортивной медицины, что в Лужниках. Я ждал этого визита целую неделю. Была на то личная причина: неделю назад решил пройти в течение воскресного дня больше 30 тысяч шагов. Вот подтверждение от Garmin, кстати:





И посреди полного здоровья вдруг что-то заболело в ступне, да так, что половину недели потом ходил, прихрамывая. Но вроде бы расходился. Тренер сказал одно:

- Отвык от природы, в обуви неправильной ходишь. Чем ближе к траве, к песку, к земле – тем правильнее…

Врачам пересказать это хотел, но уже не смог. Потому что, заходя в кабинет к каждому из них, преодолевал немалый когнитивный диссонанс (попросту говоря, «сдвиг по фазе»). Каждый из десяти (или даже больше) специалистов сначала углублялся в мою свежезаведённую карту и произносил:

- Из какого Вы спорта?

Уловив мое секундное замешательство (произносить ли «из советского» или нет?), поднимали на меня глаза и всё понимали: посреди сплошных профессиональных спортсменов (все время со мной в коридорах сталкивались проходящие осмотр игроки московского «Торпедо») им попалось абсолютно инородное тело.

Всё было предельно корректно, специалисты по УЗИ пугали щадяще, кровь из вены брали с шутками да прибаутками, глазное дно проверяли играючи, по коленкам стучали умеючи – в общем, всех не упомнишь. Но гвоздем программы стала вне всякого сомнения Виктория Гамеева. Я думаю, все болельщики помнят прекрасно, как раз в год спартаковские игроки проходят медсомотр, сопровождаемый многочисленными публикациями в прессе. И потом обязательно шутки о симпатичной сексапильной медсестре, которая умело меряет им давление, надевает пульсометр и замеряет прочие антропометрические данные.

А она и не медсестра вовсе, а врач-кардиолог, занимавшаяся со мной добрые полчаса, если не больше.





Про результаты обследований мне обещают рассказать подробно к концу недели. Виктория обещает мне уделить еще больше времени и составить индивидуальную программу. Сегодня же она снабдила меня распечаткой немалого количества картинок.





Если не смотреть на жир, а посмотреть, например, на безжировую массу, то вполне себе норма получается. В это понятие входят тканевая жидкость, масса мышц и костей, а также органов, хрящей, сухожилий и связок.

А вот это уже скелет вашего покорного слуги:





Скелетно-мышечная масса. Как у любого не слишком тренированного правши, все в норме, причем у левой ноги и левой руки все похуже, чем у правой ноги и правой руки.

Картинок еще много, потихонечку буду делиться с вами. Просто мне уже пора в очень комфортную душевую здешней клиники – все гели и шампуни, а также средства по уходу за телом от компании Clarins я прихватил с собой.