«Гаврикову полезно остаться в России…» СКА сделал подсечку американскому клубу

Один из лучших защитников сборной России Владислав Гавриков решил остаться в КХЛ, хотя его активно звали в «Коламбус».

«ЖАКЕТЫ» СПРОСИЛИ: «ЭТО ПРАВДА?!»

Чем хорош 21-летний защитник Владислав Гавриков? Уже тем, что на недавнем чемпионате мира он занял второе место по полезности среди всех игроков. Лучший – швед Уильям Нюландер (+11), в итоге признанный самым ценным хоккеистом турнира.

На втором месте – пара из сборной России: Владислав Гавриков и Богдан Киселевич (по +9).

«Коламбус» выбрал Гаврикова (190 см/ 97 кг) на драфте-2015 под общим номером 159. Не очень высоко, но кто ж знал, что Владислав вырастет в такого игрока?

С тех пор «Блю Джекетс» очень хотели подписать Гаврикова. Ставка была сделана на это межсезонье, когда у игрока завершился контракт в КХЛ, и он сам мог решать свою судьбу.

Владислав приглашался в «Коламбус» еще в марте, перед чемпионатом мира. Один из защитников «Блю Джекетс» получил серьезную травму, и россиянином хотели усилить состав перед серией с «Питтсбургом».

Гавриков подумал – и отказался. Это выглядело слишком авантюрно, а он – парень основательный.

В конце чемпионата мира Владислав получил серьезную травму и выбыл на шесть недель. «Блю Джекетс» снова пригласили его к себе – теперь уже на лечение и обзорную экскурсию. Что за клуб, что за город. Как я понимаю, Гавриков даже сейчас находился в Коламбусе, когда в России вышел пресс-релиз от СКА. Генменеджер клуба НХЛ со слегка ошарашенным видом задал вопрос: «Это правда?»

Конечно, да. Игрок сам решает свою судьбу. Владислав Гавриков выбрал еще два года в КХЛ и поездку на Олимпиаду в Пхенчхан.

ОСТАНОВИТЬ ОТТОК ИГРОКОВ

Суть сделки в том, что СКА приобрел права у ярославского «Локомотива» в обмен на серьезные деньги. А потом подписал двухлетний контракт с Гавриковым.

Как сообщается в пресс-релизе, «давнее сотрудничество клубов способствовало налаживанию партнерского диалога, благодаря которому трансфер стал взаимовыгодным, укрепив отношения сторон: в СКА переходит молодой хоккеист с серьезными перспективами, а «Локомотив» в результате перехода прав внутри чемпионата КХЛ получает за игрока достойную компенсацию. При этом клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан, что видится особенно важным ввиду предстоящей Олимпиады».

«Я принял решение остаться в России, здесь у меня есть отличная возможность играть и расти как хоккеисту, – сказал Гавриков. – Я имею огромное желание выступать в сборной, проявить себя в клубе под руководством Олега Знарка, получить возможность выступить на Олимпиаде. Я хорошо знаю требования главного тренера, что тоже поможет мне в адаптации».

Вообще со стороны СКА это подается так, что им удалось сохранить хоккеиста для сборной России, и он продолжит радовать наших болельщиков, помогать развитию лиги. А вот в случае отъезда Гаврикова за океан мы могли потерять игрока – известно, что далеко не все молодые защитники с ходу получают шанс закрепиться в основе. Да, его ждали в «Коламбусе», но сейчас самому хоккеисту полезнее остаться в России и получать много игровой практики перед поездкой в Пхенчхан.

Вот такая логика.

Но она не особо хромает. Может, пафосно, но все по делу. Да и Гавриков пока молодой, через два года уедет в «Коламбус», где в 23 года все равно будет считаться подающим надежды и даже сможет претендовать на «Колдер Трофи» как новичок лиги.

Интересно, как СКА сможет сохранить Гаврикова в 2019 году? Но это будет совсем другая история.