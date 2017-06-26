Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Гаврикову полезно остаться в России…» СКА сделал подсечку американскому клубу

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владислав Гавриков
Владислав ГавриковФото: «Советский спорт»

Один из лучших защитников сборной России Владислав Гавриков решил остаться в КХЛ, хотя его активно звали в «Коламбус».

«ЖАКЕТЫ» СПРОСИЛИ: «ЭТО ПРАВДА?!»

Чем хорош 21-летний защитник Владислав Гавриков? Уже тем, что на недавнем чемпионате мира он занял второе место по полезности среди всех игроков. Лучший – швед Уильям Нюландер (+11), в итоге признанный самым ценным хоккеистом турнира.

На втором месте – пара из сборной России: Владислав Гавриков и Богдан Киселевич (по +9).

«Коламбус» выбрал Гаврикова (190 см/ 97 кг) на драфте-2015 под общим номером 159. Не очень высоко, но кто ж знал, что Владислав вырастет в такого игрока?

С тех пор «Блю Джекетс» очень хотели подписать Гаврикова. Ставка была сделана на это межсезонье, когда у игрока завершился контракт в КХЛ, и он сам мог решать свою судьбу.

Владислав приглашался в «Коламбус» еще в марте, перед чемпионатом мира. Один из защитников «Блю Джекетс» получил серьезную травму, и россиянином хотели усилить состав перед серией с «Питтсбургом».

Гавриков подумал – и отказался. Это выглядело слишком авантюрно, а он – парень основательный.

В конце чемпионата мира Владислав получил серьезную травму и выбыл на шесть недель. «Блю Джекетс» снова пригласили его к себе – теперь уже на лечение и обзорную экскурсию. Что за клуб, что за город. Как я понимаю, Гавриков даже сейчас находился в Коламбусе, когда в России вышел пресс-релиз от СКА. Генменеджер клуба НХЛ со слегка ошарашенным видом задал вопрос: «Это правда?»

Конечно, да. Игрок сам решает свою судьбу. Владислав Гавриков выбрал еще два года в КХЛ и поездку на Олимпиаду в Пхенчхан.

ОСТАНОВИТЬ ОТТОК ИГРОКОВ

Суть сделки в том, что СКА приобрел права у ярославского «Локомотива» в обмен на серьезные деньги. А потом подписал двухлетний контракт с Гавриковым.

Как сообщается в пресс-релизе, «давнее сотрудничество клубов способствовало налаживанию партнерского диалога, благодаря которому трансфер стал взаимовыгодным, укрепив отношения сторон: в СКА переходит молодой хоккеист с серьезными перспективами, а «Локомотив» в результате перехода прав внутри чемпионата КХЛ получает за игрока достойную компенсацию. При этом клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан, что видится особенно важным ввиду предстоящей Олимпиады».

«Я принял решение остаться в России, здесь у меня есть отличная возможность играть и расти как хоккеисту, – сказал Гавриков. – Я имею огромное желание выступать в сборной, проявить себя в клубе под руководством Олега Знарка, получить возможность выступить на Олимпиаде. Я хорошо знаю требования главного тренера, что тоже поможет мне в адаптации».

Вообще со стороны СКА это подается так, что им удалось сохранить хоккеиста для сборной России, и он продолжит радовать наших болельщиков, помогать развитию лиги. А вот в случае отъезда Гаврикова за океан мы могли потерять игрока – известно, что далеко не все молодые защитники с ходу получают шанс закрепиться в основе. Да, его ждали в «Коламбусе», но сейчас самому хоккеисту полезнее остаться в России и получать много игровой практики перед поездкой в Пхенчхан.

Вот такая логика.

Но она не особо хромает. Может, пафосно, но все по делу. Да и Гавриков пока молодой, через два года уедет в «Коламбус», где в 23 года все равно будет считаться подающим надежды и даже сможет претендовать на «Колдер Трофи» как новичок лиги.

Интересно, как СКА сможет сохранить Гаврикова в 2019 году? Но это будет совсем другая история.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Медведев: В год, когда будут проводиться ОИ и ЧМ, такой игрок как Гавриков – подарок судьбыЧлен совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал переход защитника Владислава Гаврикова в петербургский клуб.СКА – о переходе Гаврикова: Клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океанХоккейный клуб СКА на своем официальном сайте прокомментировал переход защитника «Локомотива» Владислава Гаврикова.Андрей Назаров: От обмена Панарина «Чикаго» не выиграл ни в хоккейном плане, ни в финансовомГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».Владислав Гавриков: Переход в СКА? Есть огромное желание проявить себя в клубе под руководством ЗнаркаЗащитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал переход в петербургский клуб.Официально: Гавриков стал игроком СКАЗащитник «Локомотива» Владислав Гавриков продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.Экс-наставник минского «Динамо» Вудкрофт возглавил «Серветт»Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил швейцарский «Серветт», сообщает Swiss Hockey News.Патрик Кейн, узнав об обмене, воскликнул: «Я люблю Артемия Панарина!» (видео)Патрик Кейн, узнав об обмене, воскликнул: «Я люблю Артемия Панарина!» (видео)Пара штрихов, что еще мы будем вспоминать о минувшем драфте новичков НХЛ.Новокузнецкий «Металлург» официально допущен до участия в чемпионате ВХЛМеталлург» из Новокузнецка, ранее выступавший в КХЛ, допущен до участия в чемпионате ВХЛ.«Адмирал» расторг контракт с Ткачевым, «Салават Юлаев» заключил соглашения с двумя игрокамиКак информирует официальный сайт КХЛ, «Адмирал» и нападающий Владимир Ткачев расторгли контракт по инициативе хоккеиста.Пиганович пополнил состав «Нефтехимика»Как сообщает пресс-служба КХЛ, защитник Олег Пиганович подписал односторонний контракт на один год с «Нефтехимиком».Скаут НХЛ: Свечникова могут выбрать под первым номером в следующем годуСотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори поделился мнением о перспективах нападающего Андрея Свечникова, который сейчас выступает в АХЛ и может стать одним из лидеров драфта-2018.Вратарь «Динамо СПб» Устименко: Никак не ожидал, что меня выберут на драфте НХЛ под 80-м номеромВратарь команды МХЛ «Динамо СПб» Кирилл Устименко поделился впечатлениями от прошедшего в Чикаго драфта НХЛ, где 18-летний хоккеист был выбран под общим 80-м номером «Филадельфией»Джордж Макфи: Не думаю, что драфт расширения можно было отработать лучшеГенеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи дал высокую оценку работе клуба на драфте расширения.Главный тренер «Чикаго»: Порой приходится принимать решения исходя из интересов бизнесаГлавный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилль поделился эмоциями от последних изменений в составе команды.Вице-президент «Чикаго»: В этом году уделили больше внимания защитникам. Это золотой запас любого клубаГенеральный менеджер и старший вице-президент «Чикаго» Стэн Боумэн поделился эмоциями от прошедшего драфта.Сергей Светлов: Иностранные тренеры не всегда понимают специфику российского сезонаИзвестный российский специалист Сергей Светлов поделился мнением об отставке тренерского штаба минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом.Генменеджер «Тампы»: Мы рассматриваем Сергачева как стабильного игрока основного составаГенеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман рассказал, что надеется на то, что российский защитник Михаил Сергачев стабильно заиграет в основе «Лайтнинг».В КХЛ надо возвращать Панарина, а не Радулова! Колонка Дмитрия ПономаренкоВ КХЛ надо возвращать Панарина, а не Радулова! Колонка Дмитрия ПономаренкоОбозреватель «Советского спорта» предлагает руководству КХЛ среагировать на неожиданный переход Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».Генменеджер «Тампы»: Когда увидели, что Волкова еще никто не выбрал, то просто не могли пройти мимоГенеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман прокомментировал выбор форварда СКА-1946 Александра Волкова во втором раунде драфта-2017 под общим 48 номером.Стив Айзерман: Для «Тампы» неважен паспорт игрока: канадский он, российский или американскийГенеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман прокомментировал большое число российских хоккеистов в системе «Лайтнинг».
Футбол
«Локомотив» забил 10 безответных мячей в ворота «Анкарана»
Футбол
Владислав Радимов: Нашим футболистам катастрофически не хватает мастерства
Волейбол
Дмитрий Мусэрский: Из сборной России мне не звонили
Футбол
Джикия – лучший игрок сборной России по выигранным единоборствам
все новости
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Владислав Гавриков
Владислав Гавриковвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости