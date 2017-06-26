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Борис Майоров: Мы упустили время для строительства сборной

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Мы упустили время для строительства сборной
Фото: «Советский спорт»

Хоккейный эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подводит итоги выступления футбольной сборной России на Кубке конфедераций.

– Наша команда заняла третье место в не самой сильной группе: одна победы и два поражения. Выступление сборной России на домашнем турнире – это досадная неудача, полный провал или маленький шаг вперед?
– Я бы назвал наше выступление предполагаемым провалом. Можно биться до конца, проявлять характер. Но на серьезном международном уровне этого мало. В мастерстве мы уступаем и Португалии, и Мексике.

Да, в игре сборной России были неплохие отрезки, когда наши показывали мастерство. Последние минут 20 в матче с португальцами, первый тайм в игре с мексиканцами. Однако для общего успеха этого не хватило. Надо поддерживать уровень все 90 минут.

В нашей команде почти нет футболистов приличного класса, если брать пятерку ведущих европейских чемпионатов. Думал, что это Смолов. Но он, увы, на Кубке конфедераций не впечатлил. Есть молодой Головин, случаются проблески у бесстрашного Джикии. И все. Да и в лучшие годы, когда наши завоевали бронзу Евро-2008, ситуация был ненамного лучше. Ни Аршавин, ни Жирков, ни Павлюченко, уехав в Англию, не блистали. Аршавин, правда, забил четыре мяча «Ливерпулю», а Жирков – гол-красавец «Спартаку» в Лиге чемпионов.

– После того, как сборная России попрощалась с Кубком конфедераций, все в один голос хвалят Головина, а ругают Акинфеева и Жиркова. А кто на ваш взгляд лучший в нашей команде и кто худший?
– Понравился, пожалуй, Головин – представитель враждебного для моего родного «Спартака» клуба. В целом неплохо сыграли в обороне. Если вынести за скобки два ляпа в матчах с Португалией и Мексикой, когда мяч забрасывался за шиворот защитникам и оказывался в воротах. Очень жаль, что не играли Зобнин и Дзагоев. Мне импонируют эти полузащитники. Они бы усилили сборную России. Жирков? Он хорош, но для российского чемпионата, для внутреннего пользования.

А кто худший, кто не понравился – таких, наверное, нет. Говорите, Мексике проиграли из-за Акинфеева? Это не так. Каждый имеет право на одну ошибку. Почему не высвечивают промах Смольникова с нескольких метров?

Ругать вратаря – последнее дело. Если ты забиваешь один мяч в двух играх, на успешное выступление трудно рассчитывать.

– Сборная России завершила выступление на домашнем турнире. Но праздник большого футбола в России продолжается. За кого вы будете теперь болеть-переживать?
– Да, признаться, особенно ни за кого. Ни за одну команду. А вот смотреть матчи продолжу с интересом. Потому что хочется понять, на что способна эта экспериментальная немецкая команда. Ее игроки собрались недели за две до турнира, а ощущение, будто они выступают за один клуб. Сыгранность потрясающая. Техника с «физикой» тоже в порядке.

И, конечно, буду следить за звездами – Криштиану Роналду, Алексисом Санчесом, Видалем… В последним матче за чилийцев сыграл известный вратарь Клаудио Браво. Роналду, правда, в сборной не столь ярок, как в «Реале». Но ведь регулярно, зараза, забивает.

– Кубок конфедераций для сборной России позади. А до домашнего чемпионата уже меньше года. Какую работу над ошибками необходимо провести, чтобы не ударить в грязь лицом на главному турнире четырехлетия?
– Время, предоставленное нам для подготовки к чемпионату мира, увы, уже упущено. С точки зрения построения команды, а не стадионов, аэропортов, отелей... За эти восемь лет сменилось немало тренеров с различной идеологией. После Хиддинка пришел Адвокат, потом Капелло, за ним Слуцкий, теперь вот Черчесов. Как только Россия получила чемпионат мира, надо было срочно разработать стратегию подготовки сборной. Этой стратегии у нашего футбольного союза не оказалось. К тому же РФС раздирали внутренние противоречия – то Фурсенко его возглавит, то Толстых, недавно Мутко вернулся…

Я надеюсь, что Дзагоев и Зобнин, если победят травмы и болезни, усилят команду. Не знаю, как впишется в нее правый защитник Фернандес. Нужен ли сборной Кокорин? Решать не мне, но он человек без страсти, без эмоций. В спорте без этого качества никуда. Дзюба, с моей точки зрения, не соответствует многим критериям современного форварда высокого класса. Но на нашем безрыбье это тоже потеря.

В защиту Черчесова хочу заметить: его команда ни разу не сыграла в оптимальном составе.

УРОК ИСТОРИИ

«КАК Я ЧУТЬ НЕ СТАЛ ФУТБОЛИСТОМ»

Почему «Советский спорт» решил вдруг удивить читателей, попросив выступить в непривычной роли футбольного эксперта нашего главного специалиста по хоккею? На этот вопрос вы попросили ответить самого Бориса Майрова.

– В организованный футбол я пришел довольно поздно – в 17 лет. Сразу во вторую юношескую команду «Спартака». В системе «дубль-ве» играл инсайда.

В 1958 году старший тренер команды мастеров Николай Гуляев пригласил меня в «Спартак». Я ответил: «Не могу, учусь на дневном отделении серьезного технического ВУЗа, к тому же в хоккей играю, на футбол просто нет времени». Потом несколько раз вышел за дублирующий состав.

В 1961 году защитил диплом. Тут звонок из Тарасовки. Приезжаю, меня выпускают на второй тайм против ереванского «Спартака». Забиваю гол. После игры иду к тренеру Николая Дементьеву. Рядом с ним главный «Спартака» Никита Симонян и начальник команды Николай Старостин. Спрашиваю, когда тренировка дубля. «Тебе не надо играть за дубль, приходи на тренировку «Спартака», - ответил Симонян.

И вот день моего дебюта, 19 июня 1961 года, стадион «Динамо». Выхожу против «Пахтакора» на позиции правого крайнего в системе 4-2-4. Мы проиграли 0:1, через четыре дня победили 1:0 «Кайрат». Честно говоря, я был не готов играть за мастеров. Ведь три месяца почти не тренировался, писал диплом. Недели занятий футболом, конечно, не хватило.

Но болельщики встретили меня доброжелательно. Николай Николаевич Озеров рассказал, что трибуны скандировали «Шай-бу, Шай-бу!». Я этого не слышал, но к тому времени уже выступал за сборную по хоккею, сыграл на чемпионате мира в Швейцарии, был известен.

А в Спорткомитете СССР подняли хай – мол, почему хоккеист сборной играет в футбол? Старостин сказал: «Если выберешь футбол – будем за темя бороться». Но я выбрал хоккей. Зачем копья ломать?

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