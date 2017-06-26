Ничего себе поездочка! Британский болельщик стал героем удивительной истории

Отношения болельщиков между собой далеко не всегда перерастают в вооруженный конфликт. Особенно, если за дело берется игра уважения – регби. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает удивительную историю, произошедшую с британским болельщиком в далекой Новой Зеландии во время традиционного тура «львов».

Выездные матчи любимой команды не назовешь чем-то обыденным и привычным. Очередная поездка – новые города, эмоции и впечатления. Порой, болельщики отправляются в путь на последние деньги, продают машины и даже скрывают от любимых жен свое отсутствие. Это касается и привычного футбола, и регби. Сейчас объединенная команда Великобритании Британские и ирландские львы пробуют свои силы в турне по Новой Зеландии. Хорошо ли, плохо ли выступают «львы», но за ними традиционно следует внушительная армия болельщиков. Сборная объединяет игроков из Англии, Ирландии, Уэльса и Шотландии. Не мудрено, что фанаты под разными флагами поддерживают любимую команду и «своих» парней. Преградой не становится и значительное расстояние более чем в 18 тысяч километров. А это свыше 22 часов полета! Удовольствие изматывающее и определенно дорогостоящее. Не у всех хватает денег как на достойное питание, так и на жилье.

Одним из таких отчаянных болельщиков является некто Алекс, с которым произошла история настолько удивительная, насколько и трогательная. Болельщик «Львов» решил посетить все игры любимой команды, для чего смог арендовать автомобиль. Денег на жилье не осталось, поэтому Алекс отправился на парковку местного Оклендского регбийного клуба. Случайно британец заговорил с проходившей мимо женщиной, речь зашла о регби и турне «львов» в Новую Зеландию. На прощание дама поинтересовалась, где же остановился джентльмен. Алекс ответил, что планирует спать в машине, больше негде. По доброте душевной женщина предложила незадачливому болельщику приют на пару дней в своем доме совершенно бесплатно. Вроде бы ничего особенного, не правда ли? Типичная история радушия местного населения к туристам. Но Алекс еще не знал, кем была та милая дама, столь щедро предложившая разделить кров с ее семьей…

Первым необычную новость о госте из далеких краев от своей супруги узнал глава семьи. Оказывается, Сандра не только пригласила болельщика «львов» на чашечку кофе, но и собирается дать ему место для ночлега на том же этаже, где спят ее сыновья – Риеко и Акира. Любители регби без труда узнают в них братьев Йоане - игроков клуба «Блюз». Именно против этой команды и предстояло встретиться «львам» в рамках второго матча турне.

После приятного чаепития Сандра Йоане представила Алексу своих сыновей. По ее словам, «парень был настолько уставший с дороги, что даже не узнал их. Конечно, он пристально на них посмотрел, но не мог вспомнить, где он мог видеть их раньше».

Лишь утром бедняга Алекс, расположившийся на надувном матрасе, был разбужен приготовлениями братьев Йоане к игре «Блюз». Удивлению британца не было предела! По иронии судьбы Алекса приютила семья регбистов команды соперника!

Первое поражение Британские и ирландские львы потерпели как раз от новозеландских «Блюз». Гости из Великобритании проиграли со счетом 16-22, а первую попытку в их зачетную зону занес вингер хозяев Риеко Йоане. После великолепной победы своего клуба, одиннадцатый номер «Блюз» собрал дома друзей. Главный вопрос, который слышал в тот вечер Алекс: «Что ты здесь делаешь?». Британец гордо отвечал, что он «остановился в доме Йоане».

Ну, а сможет ли гостеприимный Риеко Йоане уже в составе «Олл Блэкс» по-дружески огорчить Алекса и его команду, мы узнаем совсем скоро.