Над кем же посмеялись Дзюба с Кокориным? Как бы им заплакать не пришлось...

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, что кроется в нашумевшей шутке, кроме собственно шутки.

Пару дней невольно держал паузу по поводу шуточки, отмоченной Дзюбой – Кокориным. Впал в немое изумление. Просто нечего было сказать… Ну, разве что – чисто дети малые. Детсадовцы-младшегруппники. Одного воспитательница не пустила в салочки поиграть, другому насильно манную кашу впихивала – они и рады достать из кармашка фигу и показать украдкой противной тете.

Еще бы неприличное слово на авто Станислава Саламовича в ночи нацарапали. Для полноты отмщения.

Но это так, впроброс. Или в качестве вступления. Ибо тема-то тут задета наисерьезнейшая.

Не отношу себя к почитателям тренера Черчесова. Полагаю, ему недостает профессиональной гибкости, равно как и детализации. Но истина в рассматриваемом случае – дороже.

Тренер Черчесов исключил Кокорина из обоймы сборной. Потребовал от Дзюбы более интенсивно работать на сборе. Не без оснований полагал: оба они, передвигаясь, как привыкли в «Зените», по полю трусцой, превратятся для сборной в пятую колонну. Испытание соперниками уровня Португалии – Мексики только подтвердило правоту Станислава Саламовича.

Так чем, вообще говоря, были недовольны Дзюба – Кокорин? Они что, всерьез верили, что их зенитовского уровня будет достаточно на Кубке конфедераций? Ребят, вы футбол-то этот смотрели – или только хихикали в сторонке?

Не хотелось, знаете, допускать, что Саша и Тема (после детсадовского юмора иначе ребятишек и не назовешь) – парни крайне недалекие в своем восприятии профессиональной действительности. Но теперь перед нами визуальный, так сказать, факт. А факт – шельмец упрямый, как известно.

Самое-то отталкивающее – в том, что оба светятся благополучием. Они, получается, довольны игрой, которую показывали весной. Кокорин – в режиме пенсионерского моциона по лужайке. Дзюба – со слабой динамикой, больше работая порой локтями, чем ногами.

При таком самомнении чемпионат мира отодвинулся от обоих к линии горизонта, даже если Черчесов до следующего июня в сборной не доработает.

А из более актуального мне вот что сильно интересно: а устроит ли сладкая парочка тормозных форвардов Роберто Манчини? Дзюба, обитающий, что называется, сугубо на точке. Кокорин, не более чем пылящий помаленьку. Если устроит, то «Зенит» реально рискует повторить свои «достижения» минувшего сезона и в наступающем.

Но если итальянец заставит команду засучить рукава, то оба быстро разделят скамеечную участь с коллегой Новосельцевым. И будут сочинять на лавке пародии уже на Манчини.

И что они в таком случае будут рассказывать и показывать детям из своего славного футбольного прошлого? Дзюба – голы Люксембургу и «Спартаку» (но «Спартак»-то уже чемпион, а Артем по-прежнему нет)? Не жидковато для воина, коим Дзюба себя величает? А Кокорин предъявит потомкам стол, уставленный шампанским?