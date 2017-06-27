Лучшие легионеры в истории РФПЛ: «В «Динамо» Кураньи забыл о конкуренции»

«Советский спорт» продолжает рассказывать о самых заметных легионерах чемпионата России. На очереди – Кевин Кураньи, игравший на полях нашей страны в футболке московского «Динамо».

ГЕРОЙ «ДИНАМО»?

Воспитанный клубной системой «Штутгарта» и доведенный до ума в первой команде Кевин Кураньи так и не смог раскрыться по-настоящему ни в родном клубе, ни в «Шальке». Один из самых перспективных форвардов поколения если и реализовал свой потенциал, то только наполовину: недаром в Германии его называли «убийцей голевых моментов». Однако в Москву Кевин все равно переезжал в статусе заметного игрока бундеслиги.

Наверное, такой шумихи вокруг «Динамо» не было с португальских времен. О Кураньи говорили из каждого утюга, но как-то особенно на дебюте немца в РФПЛ это не отразилось. Были эмоции, бесконечная вера болельщиков и всего 9 голов в последнем на данный момент для России весенне-летнем чемпионате. «Динамо» по итогам сезона оказалось седьмым и без еврокубковой путевки. Но несмотря на это Кураньи стал лучшим игроком команды по версии поклонников.

Фонтанирующей результативностью Кевин не смог похвастать и в переходном сезоне-2011/12. Правда, вклад в общее дело Кураньи все-таки удался: благодаря его чудо—связке с Андреем Ворониным и прекрасной игре команды в целом москвичи все-таки отобрались в третий квалификационный раунд Лиги Европы с четвертого места.

В следующих трех российских сезонах Кураньи не забивал больше 15 мячей в год. По факту, нападающий качественно не прибавил, а остался на том же неплохом уровне. И если сразу после перехода в «Динамо» на игру Кевина было приятно смотреть, то затем, как это часто бывало с именитыми легионерами, он потихоньку сник. То же самое было с Витселем, Мвила и, возможно, Вальбуэна. Но связка с Ворониным была огненной.

И если спортивные подвиги Кураньи можно оценивать по-разному, в обычной жизни Кевин был явно на высоте. Так, в 2014 году, отдыхая с друзьями на родине в Рио-де-Жанейро, футболист спас тонувшую женщину. Мужской поступок!

«ВСПОМИНАЮ О РОССИИ, КОГДА ХОЧУ БОРЩА»

– Когда вы в последний раз скучали по России?

– Это был тот день, когда мне захотелось поесть борща. Я очень скучаю по борщу! Пока что не встречал русских ресторанов в округе. Еще скучаю по команде и одноклубникам. Это было хорошее время. И для меня, и для семьи. У моего сына в Москве остался лучший друг, он все время с ним переписывается, - признавался футболист в интервью «ССФ».

– Есть что-нибудь, о чем вспоминаете с содроганием?

– Российские зимние сборы. Это настоящее испытание. Ты неделями не видишь родных. В Германии все иначе. Тут подготовка ко второй части сезона длится от силы месяц. А на заграничные сборы мы уезжали всего на неделю.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГЕРМАНИЮ

Кураньи не раз говорил, что вернуться на родину – одна из первостепенных его задач. В итоге, в качестве свободного агента он сменил «Динамо» на «Хоффенхайм», где, как оказалось, провел свои пенсионные футбольные годы.

Летом 2015 года футболист вновь оказался в бундеслиге, но не забив за 15 матчей ни одного мяча, Кевин плотно присел на лавку развеселого зинсхаймского клуба. В итоге, сев на скамейку запасных, Кураньи с нее так и не встал, поэтому и закончил карьеру.

Футбольная жизнь Кевина Кураньи похожа на тяжелый и долгий путь наверх в молодости и стагнацию в зрелом возрасте. По факту, весь свой потенциал он не нраскрыл. Возможно, большую роль в карьере Кураньи сыграл Йоахим Лев, выгнавший Кевина из сборной за самовольный отъезд из Дортмунда во время матча отбора ЧМ-2010 с Россией. Правда, и конкуренты за место в составе всегда были что надо – нестареющий Клозе, когда-то успешный Подольски, ультрауниверсальный Мюллер и выгодный Гомес.

«ОТКРОВЕННЫХ ПРОВАЛОВ КУРАНЬИ В «ДИНАМО» НЕ ПРИПОМНЮ»

Спортивный комментатор Кирилл Дементьев поделился своим мнением об игре Кевина Кураньи в России и его дальнейшей судьбе в Германии.

– Как вы оцениваете игру Кураньи за московское «Динамо»?

– На мой взгляд, он показал себя большим профессионалом в составе москвичей. Делал ровно то, ради чего его приглашали в этот клуб – забивал голы и достаточно качественно проводил матчи. Я даже не могу припомнить откровенных провалов. Но и чего-либо сверхъестественного он тоже не показывал, играл на своем уровне.

– После России был «Хоффенхайм». Как сложилась карьера позже?

– В «Хоффенхайме» у него совсем ничего не получилось. Тогда у них как раз был переходный период, команда зависла в какой-то момент между бундеслигой и второй бундеслигой. Еще не было Нагельсманна, который произвел впоследствии в этом клубе революцию.

Ну и выяснилось еще и то, что годы пребывания Кураньи в «Динамо» сильно сказались на его игре. Скажем так: он забыл, что значит находиться в конкурентной среде, то есть доказывать свое право играть в основном составе. Опять же не только его вина. Обстоятельства сложились таким образом, что в итоге ничего не получилось. Вдобавок к тому моменту возраст начал сказываться.

– Были ли возможности продолжить карьеру после «Хоффенхайма»?

– Возможности были, но они не устроили, видимо, самого Кураньи. В итоге он решил для себя, что лучше вовремя уйти на покой, нежели мотаться по клубам с сомнительной репутацией и перспективами. Лучше оставить о себе хорошую память и приступить к другим, уже пост-футбольным делам, работать как эксперт, чем он сейчас и занимается.

СТАТИСТИКА

Кураньи в «Динамо»:

2010 – 16 матчей, 9 голов + 2 передачи

2011/12 – 42, 13 + 8

2012/13 – 34, 11 + 3

2013/14 – 15, 8

2014/15 – 39, 15 + 6

Кураньи после «Динамо»:

2015/16 «Хоффенхайм» - 15 матчей, 0 голов