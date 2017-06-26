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Почему не выбрали Могильного и Тихонова?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему не выбрали Могильного и Тихонова?

Зал хоккейной славы в Торонто объявил имена новых лауреатов. Среди них не оказалось Александра Могильного и Виктора Тихонова.

Напомним, канонизировали двух бывших одноклубников – финнов Теему Селянне и Пола Карию, а также Дэйва Андрейчука, Марка Рекки, игрока женской сборной Канады Даниэль Гойетт, которая побеждала на двух Олимпиадах. Также в Зал славы включили Клэра Дрейка, успешного канадского тренера на студенческом уровне, а еще Джереми Джакобса – хозяина «Бостона», занимающего 481-е место в мировом списке богачей Forbes.

Одним из кандидатов на включение в Зал хоккейной славы считался Александр Могильный, но его не приняли в музей и в этом году. Много говорилось о том, что так отметить стоило бы и легендарного советского тренера Виктора Тихонова, однако и он не попал в список лауреатов.

С Тихоновым всё понятно. Пока в комиссии выборщиков Игорь Ларионов, шансы стать членом Зала славы самого выигрывающего тренера мира асимптотически стремятся к нулю. Причину, надеюсь, называть не надо.

Ближе к знаменитому пантеону легенда хоккея СССР Александр Якушев, главный герой Суперсерий-72 и 76. В его коллекции четыре перстня для самого ценного игрока эпохальных матчей в Лужниках против канадских профессионалов. Загвоздка в том, что Як-15 никогда не играл в НХЛ. А это препятствие для приема в Зал славы почти непреодолимое. Почему почти? Да потому, что правила не бывают без исключений. Ввели ведь в 1989-м в музей Владислава Третьяка. К тому же Ларионов всегда болел за «Спартак», а своим кумиром считал Владимира Шадрина, партнера Якушева по знаменитой тройке.

Включение в Зал славы Могильного – дело времени. В птице-тройке Могильный – Федоров - Буре, зажигавшей на молодежном чемпионате мира-1989 в американском Анкоридже, Александр – самый яркий, самый нечитаемый. Он и хет-трик тогда в решающем матче с канадцами (7:2) оформил. На тот турнир, кстати, Могильный приехал олимпийским чемпионом Калгари. Виктор Тихонов же на Олимпиады туристов не возил. Тем более необстрелянных юниоров. Да и сыграл Саша на Играх-88 блестяще. Думали, его взяли 13-м нападающим. Но получил травму Кожевников, и Могильный сходу вписался в тройку к Черных и Ломакину. Забил очень важную шайбу канадцам, грезящим олимпийским золотом. Да и финнам отгрузил ту единственную, когда Красная машина досрочно завоевала титул.

Об отъезде Александра в НХЛ столько сказано и написано, что добавить что-то сложно. К сожалению, Могильному не хватало публичности. После своего побега он так и не объяснился с Тихоновым и болельщиками. Но это нисколечки не умаляет величины его таланта. К тому же Александр никогда не юлил, говорил правду. Он честно отказался от первой большой Олимпиады в Нагано: «Не вижу себя в этой команде», а через четыре года – от Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити (из-за травмы), хотя главный тренер сборной Вячеслав Фетисов до конца верил в Могильного. И сейчас продолжает верить и сотрудничать с «Амуром», где Александр президентствует.

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