Борис Скрипко: Ошибка судьи помогла Ковалеву сохранить свое лицо (видео)

Тони Уикс и Сергей Ковалев Фото: Gettyimages.ru

Известный комментатор Борис Скрипко поделился мнением о поединке Сергея Ковалева с Андре Уордом.

Напомним, что бой завершился в восьмом раунде. После пропущенных ударов ниже пояса рефери остановил бой и присудил победу американскому боксеры.

– После окончания боя я почувствовал неудовлетворенность, хотя по ходу всего боя понимал, что Сергей терял шансы с каждым раундом. Мое мнение немножко грубое: ошибка судьи помогла Ковалеву сохранить свое лицо.

Отсчитай рефери нокдаун или сними с Уорда очко, и продолжи бой... Мы прекрасно видели, в каком состоянии был Сергей. Раунд-два и все могло закончиться гораздо плачевнее. И это был бы восклицательный знак с минусом в его карьере. А так, осталась недосказанность.

У Сергея еще есть контракт на два боя с HBO. Он еще может попробовать что-то показать. Но он не прибавлял после боя с Бернардом Хопкинсом. Он не прибавил ни в чем. Бой с Айзеком Чилембой тоже продлился 12 раундов. И даже тогда Сергей выглядел не лучшим образом во второй половине боя.

Тогда я подумал, что Ковалев слишком много берет на себя. Он же во все вмешивался: зрители, билеты, расстановка. Я еще думал: «Зачем тебе это надо?» Приехал же на свою Родину – Урал. Подготовься нормально. Такой характер: никому не доверяет.

Если вы смотрели прямую трансляцию боя с Уордом, вы могли обратить внимание, что он сам тейпирует себе руки. Сам примеряет подушку. Джон Дэвид Джексон просто сидит и как-то пытается ему помочь. Все говорят, что вот такие отношения у него с тренером: он знает лучше, больше и тренер – чисто техническая должность – как мешок в зале, на котором можно поработать. Держит «лапы» и так далее.

Во втором, как и в первом бою, мы не слышали детального разбора в углу Ковалева. Джексон молчит. Ничего не может сказать. Ковалеву советы не нужны. Он сам все делает. И то, что он был не готов, не учел уроки первого боя, для меня это стало огромной неожиданностью. Хоть что-то надо было изменить. Например, дистанцию. Не лезть так близко к Уорду. Ковалев, наоборот, был готов хуже, чем к первому бою, а Уорд был готов лучше. Он с тренером проделал филигранную и точную работу. Результат налицо.

– В первом бою Ковалев устал в шестом раунда, а во втором – в четвертом. Это проблема физики Сергея, или это Уорд так адаптировался?

– Оба фактора. Физически Ковалев был готов хуже, чем к первому бою. Тогда он объяснил, что переборщил с силовыми тренировками и подготовкой на высоте. Но убрав это, оказалось, что он выглядел еще хуже.

Уорд еще в первом бою показал, как он умеет подстраиваться под соперника. И сделал это моментально. К третьему раунду он понял, что Ковалев все тот же. Андре стал забирать бой и доминировать.

– Промоутер Ковалева Кэти Дува сказала, что следующий бой Ковалев должен провести в ноябре. Но какого соперника лучше Ковалеву подобрать: топового или проходного, чтобы к нему вернулась уверенность?

– Лучший вариант – бой с Адонисом Стивенсоном. Канадец заявил, что готов встретиться с победителем боя Ковалев-Уорд. Слова и дела Стивенсона – большая разница. Но может быть, увидев такого Ковалева, Стивенсон согласится на бой с ним. У него и его команды прошел страх перед Ковалевым. Для Сергея это будет оптимальный вариант. Только опять, нужно учесть все ошибки двух противостояний с Уордом. У Стивенсона плохая репутация, но боксер он – техничный и талантливый. Посмотрите, какая у него работа ног.

Если Ковалев победит Стивенсона, он во-первых заберет пояс, что очень важно. Во-вторых, в глазах мировой общественности снова поднимется.