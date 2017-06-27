Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Скрипко: Ошибка судьи помогла Ковалеву сохранить свое лицо (видео)

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тони Уикс и Сергей Ковалев
Тони Уикс и Сергей КовалевФото: Gettyimages.ru

Известный комментатор Борис Скрипко поделился мнением о поединке Сергея Ковалева с Андре Уордом.

Напомним, что бой завершился в восьмом раунде. После пропущенных ударов ниже пояса рефери остановил бой и присудил победу американскому боксеры.

– После окончания боя я почувствовал неудовлетворенность, хотя по ходу всего боя понимал, что Сергей терял шансы с каждым раундом. Мое мнение немножко грубое: ошибка судьи помогла Ковалеву сохранить свое лицо.

Отсчитай рефери нокдаун или сними с Уорда очко, и продолжи бой... Мы прекрасно видели, в каком состоянии был Сергей. Раунд-два и все могло закончиться гораздо плачевнее. И это был бы восклицательный знак с минусом в его карьере. А так, осталась недосказанность.

У Сергея еще есть контракт на два боя с HBO. Он еще может попробовать что-то показать. Но он не прибавлял после боя с Бернардом Хопкинсом. Он не прибавил ни в чем. Бой с Айзеком Чилембой тоже продлился 12 раундов. И даже тогда Сергей выглядел не лучшим образом во второй половине боя.

Тогда я подумал, что Ковалев слишком много берет на себя. Он же во все вмешивался: зрители, билеты, расстановка. Я еще думал: «Зачем тебе это надо?» Приехал же на свою Родину – Урал. Подготовься нормально. Такой характер: никому не доверяет.

Если вы смотрели прямую трансляцию боя с Уордом, вы могли обратить внимание, что он сам тейпирует себе руки. Сам примеряет подушку. Джон Дэвид Джексон просто сидит и как-то пытается ему помочь. Все говорят, что вот такие отношения у него с тренером: он знает лучше, больше и тренер – чисто техническая должность – как мешок в зале, на котором можно поработать. Держит  «лапы» и так далее.

Во втором, как и в первом бою, мы не слышали детального разбора в углу Ковалева. Джексон молчит. Ничего не может сказать. Ковалеву советы не нужны. Он сам все делает. И то, что он был не готов, не учел уроки первого боя, для меня это стало огромной неожиданностью. Хоть что-то надо было изменить. Например, дистанцию. Не лезть так близко к Уорду. Ковалев, наоборот, был готов хуже, чем к первому бою, а Уорд был готов лучше. Он с тренером проделал филигранную и точную работу. Результат налицо.

– В первом бою Ковалев устал в шестом раунда, а во втором – в четвертом. Это проблема физики Сергея, или это Уорд так адаптировался?
– Оба фактора. Физически Ковалев был готов хуже, чем к первому бою. Тогда он объяснил, что переборщил с силовыми тренировками и подготовкой на высоте. Но убрав это, оказалось, что он выглядел еще хуже.

Уорд еще в первом бою показал, как он умеет подстраиваться под соперника. И сделал это моментально. К третьему раунду он понял, что Ковалев все тот же. Андре стал забирать бой и доминировать.

– Промоутер Ковалева Кэти Дува сказала, что следующий бой Ковалев должен провести в ноябре. Но какого соперника лучше Ковалеву подобрать: топового или проходного, чтобы к нему вернулась уверенность?
– Лучший вариант – бой с Адонисом Стивенсоном. Канадец заявил, что готов встретиться с победителем боя Ковалев-Уорд. Слова и дела Стивенсона – большая разница. Но может быть, увидев такого Ковалева, Стивенсон согласится на бой с ним. У него и его команды прошел страх перед Ковалевым. Для Сергея это будет оптимальный вариант. Только опять, нужно учесть все ошибки двух противостояний с Уордом. У Стивенсона плохая репутация, но боксер он – техничный и талантливый. Посмотрите, какая у него работа  ног.

Если Ковалев победит Стивенсона, он во-первых заберет пояс, что очень важно. Во-вторых, в глазах мировой общественности снова поднимется.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Рябинский: Выгнал бы к чертям рефери, который судил бой Ковалева с УордомГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выразил недовольство работой рефери Тони Уикса на втором поединке Сергея Ковалева с Андре Уордом.Сергей Ковалев: К бою с Уордом был очень сильно готов, но дорога от раздевалки до ринга меня сожглаЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказал о том, что могло стать причиной его поражения в бою с Андре Уордом и о своих дальнейших планах.Сергей Ковалев: Мы подали протест на результат боя с Уордом, но вряд ли он что-то изменитКоманда экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергея Ковалева пытается оспорить результат его второго поединка с Андре Уордом.Ковалев писал диссертацию во время подготовки к бою с УордомЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев успешно защитил магистерскую диссертацию в Уральском федеральном университете.Федор, остановись! Что не так делает ЕмельяненкоФедор, остановись! Что не так делает Емельяненко«Советский спорт» – о новом поражении российского бойца Федора Емельяненко, который за 74 секунды проиграл американцу Мэтту Митриону.Костин задрафтован «Сент-Луисом», Кэррик не ждет Роналду, а «Зенит» торгутся за игроков «Ромы». Главные новости утраКостин задрафтован «Сент-Луисом», Кэррик не ждет Роналду, а «Зенит» торгутся за игроков «Ромы». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра субботы.Эдди Хирн: Бой Ковалев – Уорд остановили рано, но с Сергеем было уже поконченоВлиятельный британский промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением о втором поединке между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.Бернард Хопкинс: Я уважаю Ковалева, но Уорд просчитал его еще в первом боюЛегендарный американский боксер Бернард Хопкинс поделился своими мыслями по итогам второго поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.Кэти Дува: Ковалев проведет следующий поединок в четвертом квартале этого годаГлава промоутерской компании Main Events Кэти Дува заявила, что российский боксер Сергей Ковалев проведет следующий поединок четвертом квартале 2017 года.«Готов работать с Ковалевым». Сенсационное заявление тренера Андре Уорда (видео)«Готов работать с Ковалевым». Сенсационное заявление тренера Андре Уорда (видео)Напомним, что Ковалев дважды проиграл Уорду.Геннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваГеннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваЧемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин дал интервью.Геннадий Головкин: Рефери преждевременно остановил бой Ковалев - Уорд, но я не увидел прогресса у СергеяЧемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин поделился своим мнением о втором поединке Сергея Ковалева с Андре Уордом.Злой гений. Как Андре Уорд занял трон, освобожденный МэйвезеромЗлой гений. Как Андре Уорд занял трон, освобожденный Мэйвезером«Советский спорт» рассказывает о том, как обидчик Сергея Ковалева остается непобедимым на ринге в течение 19 лет.Тони Белью бросил вызов УордуЭкс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью выразил заинтересованность в поединке с Андре Уордом.Промоутер Кэти Дува: Шансы на отмену результата боя Ковалев – Уорд невелики, но мы должны попытатьсяГлава промоутерской компании Main Events Кэти Дува заявила, что поданный ей протест на результат боя между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым едва ли будет удовлетворен.Андре Уорд: Я был совершенно спокоен, потому что Ковалев много говорилАндре Уорд: Я был совершенно спокоен, потому что Ковалев много говорилЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Андре Уорд рассказал, за счет чего у него получилось победить Сергея Ковалева«Ковалев вернется в ноябре». Каким будет будущее российского боксера«Ковалев вернется в ноябре». Каким будет будущее российского боксера«Советский спорт» – о том, как будет строиться карьера бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева.Константин Пономарев: Ковалеву нужен грамотный тренерКонстантин Пономарев: Ковалеву нужен грамотный тренерРоссийский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, заявил, что рефери Тони Уикс не разобрался в эпизодеПромоутер Кэти Дува: Ковалев вернется на ринг в ноябре, возможен поединок со СтивенсономПромоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала о дальнейших планах экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям.Сергей Ковалев: Уорд еще не поставил точку в нашем противостоянииРоссийский боксер Сергей Ковалев обратился к поклонникам после поражения от американца Андре Уорда в реванше за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе
Футбол
«Ростов» отдал полузащитника Трошечкина в аренду «Тосно»
Хоккей
Могильного не приняли в Зал хоккейной славы
Футбол
Тетрадзе покинул пост главного тренера «Тобола»
Футбол
Черчесов занимает предпоследнее место среди всех тренеров в истории сборной России по проценту побед во всех матчах
все новости
Адонис Стивенсон
Адонис Стивенсонвсе новости
Андре Уорд
Андре Уордвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости