Константин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтаний
Российский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, сравнил жизнь в России и США, а также рассказал о планах стать чемпионом мира.
НЕПРИЯЗНИ К РОССИЯНАМ В США НЕТ
– Мой коллега Сергей Ващенко разговаривал с вами год назад. Расскажите, что за это время у вас
изменилось в карьере, в тренировках, в жизни.
– Продолжаю тренироваться в зале Абеля Санчеса (известный тренер – прим. ред.). За год провел три боя. Сейчас я занимаю четвертое место в рейтинге IBF (Международная боксерская федерация – прим. ред.), и на данный момент ведутся переговоры с номером три Карлосом Окампо за право стать обязательным претендентом на пояс IBF.
– Вы живите в двух
странах. Если брать суммарно, сколько времени вы провели в США с 2013 года?
– Сколько времени провел в США первые годы точно не скажу. В 2015 году прожил там восемь месяцев, в 2016 – полгода. 2017 год – еще покажет.
– Привыкли к
повседневной жизни в США?
– Никакого дискомфорта. К приезжим и русским в частности в США относятся неплохо. Неприязни нет.
– Видел ваши
фотографии. Вы были у статуи Свободы, на Бродвее, у Бруклинского моста. Что
больше всего впечатлило или запомнилось?
– Я был в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Нью-Йорке. Наверное, самые знаменитые города США. Ив се они очень разные и очень интересные.
Лас-Вегас – это гостиницы, казино. Очень много достопримечательностей со всего света: от Эйфелевской башни до египетской пирамиды. Лос-Анджелес сам по себе очень красивый. Всегда прекрасно знают про Голливуд.
– На улице
знаменитостей встречали?
– На улице – нет. Но мы жили рядом с местом, где проходила церемония вручения премии Оскар. После тренировки вечером я гулял и видел, как звезды туда подъезжали и шли по красной дорожке. Знаменитостей было много. Удивило, что среди актеров был и Флойд Мэйвезер.
«РОДИНА-МАТЬ» КРУЧЕ СТАТУИ СВОБОДЫ
– А чем запомнился
Нью-Йорк?
– Посетить этот город было моей мечтой, как и провести бой там. Две мои мечты исполнились, когда я узнал, что не просто проведу бой в Нью-Йорке, а сделаю это именно на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
На тот бой (против Эда Паредеса в мае 2017 года – прим.ред.) прилетела моя жена. После поединка мы гуляли по Нью-Йорку четыре дня. В первый же день обошли весь Манхэттен туда и обратно, а это порядка 30 километров.
Очень понравился Центральный парк. Понравилось прогулка на катере до статуи Свободы. Кстати, она не такая крутая как наша «Родина-мать», но тоже впечатляет. И, конечно, знаменитый Бруклинский мост.
– А откуда возникла
мечта про Нью-Йорк?
– Я был пролетом в Нью-Йорке четыре года назад. У меня там жили друзья. Я прилетел туда из Мексики, они меня забрали. Мы провели вечер в Нью-Йорке. Утром я улетел в Россию.
Мне там понравилось, но это был только один вечер, и было темно. Не все разглядел. Но все понравилось. Захотелось побывать там днем.
МОЕМУ СОПЕРНИКУ ПРОСТРЕЛИЛИ ЛАДОНИ И НОГУ
– Насколько хорошо овладели
английским языком?
– Не могу сказать, что хорошо говорю…
– Лучше чем Виталий
Мутко?
– Чуть-чуть лучше, – смеется. – У меня нет проблем с тренером и ребятами по залу, но есть проблемы, когда приходится разговаривать с репортерами. Тут моего словарного запаса не хватает.
– Насколько США
отличается от того, что мы видим в фильмах? Бандитские разборки, нападение
инопланетян и все, что мы любим.
– В жизни все не так, как показывают в фильмах. Спокойная обстановка. Я сам ничего такого не видел. Но была ситуация, когда я приехал готовиться к одному из боев, и буквально через неделю мне сообщили, что моего соперника подстрелили. Прострелили обе ладони и ногу.
– Видимо, специально.
– Да. Причем это было в городе Омаха. Я в этом городе боксировал. Это далеко не бандитский город, я бы даже назвал его пенсионерским. Но даже там такое возможно.
И еще удивило, что чуть ли не у каждого второго американца в доме хранится пистолет. Почти каждый может легко получить разрешение на хранение оружия дома.
– Понятно, что по
ресторанам вы не ходите. Но если что-то из еды, чего в США вам не достает?
Может, не еды, а других вещей?
– Ничего такого не испытывал. В Америке выбор богатый. Одно из моих любимый блюд – стейк. Там он очень вкусный, а вот в России найти хороший стейк – проблема.
ДРАЛСЯ НА УЛИЦЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
– Сергей Ковалев
рассказывал, что первые деньги в США ему удалось заработать где-то после 15
поединка, а до этого он жил в долг. Как было у вас?
– В отличие от Сергея я профессиональную карьеру начинал в России и провел много боев. Первый поединок в США стал для меня 22 в карьере, а первый хороший гонорар получил после боя с канадцем Микаэлем Зевски в 2015 году. Это был бой за титул чемпиона Северной Америки.
– Кстати, у вас и у
Ковалева практически одинаковые были мотивы для занятий бокса – защитить себя.
Неужели Челябинск настолько опасный город?
– Не скажу, что опасный. Но я родом с Миасса и рос в старой части города. Те, кто с Миасса, поймут, – смеется Константин. – Дело не в опасности. Тогда было другое время. Если сейчас из молодежи от шести до 15 лет на улице не встретишь никого, раньше мы проводили время только на улице. Не было компьютеров и телефонов. Хочешь – не хочешь, в спорах приходилось что-то доказывать. Мы были маленькие и задиристыми, и еще хотели доказать, что мы = сильные. Конфликты происходили часто. Приходилось применять силу. Я дрался на улице каждый день.
– Серьезные драки или
детские?
– Детские, конечно. Мы выходили на площадку…
– …и от нечего
делать…
– Да. Был у нас свой рефери. Чуть постарше нас пацан. Говорил: «Бокс». И начиналось.
СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПЕРЕСМОТРЕЛ ЧЕТЫРЕ РАЗА
– К 24 годам у вас 32
боя. Но все-таки несколько странным кажется выбор ваших соперников. За
последнее время вы встретились с крепкими Стивом Клаггеттом, Микаелом Зевски и
Брэдом Сомолоном. Но в этот же период были Рамсес Агатон, Сильвио Ортис и Эд
Паредес, послужные списки которых не впечатляют. Почему ваша карьера
развивается именно так?
– Более слабые соперники нужны были для рейтинговых боев. Ближе к титулам уже встречался с такими ребятами как Зевки и Соломон. Чтобы расти дальше, нужно было пройти их. Дошел до четвертого места рейтинга. И сейчас для меня важно пройти третьего номера – Карлоса Окампо.
– Я видел два ваших
последних боя. В прошлогоднем поединке с Сильвио Ортисом было полное ваше
преимущество. В недавней встрече с Эдом Паредесом вы выиграли, но соперник
временами удачно действовал левым боковым ударом.
– Да, зацепил пару раз. Было.
– Вопрос состоит из
двух частей, есть или какая-то польза от боев с соперником, над которым вы
владеет полным преимущес твом, и какие выводы и корректировки вы вносите после
боев с соперниками, которые находят ваши слабые стороны?
– В любом случае делаю работу над ошибками. Смотрю свой бой ни один и даже не два раза. Изучаю, над чем можно поработать, что получается хорошо и что делаю плохо. В результате я делаю упор на определенное действие, удар или комбинацию.
– Сколько раз вы
пересмотрели свой последний бой с Паредесом?
– Посмотрел четыре раза. Могу сказать, что я был очень скован. Не хватало скорости. Произвел анализ и постараюсь выйти на следующий бой более раскованным. Буду работать над защитой, скоростью и постановкой более жесткого удара.
Я В ШАГЕ ОТ ТИТУЛЬНОГО БОЯ
– Следующий бой
планируется с Карлосом Окампо. На какой стадии идут переговоры?
– Если переговоры пройдут хорошо, бой состоится в сентябре.
– Вам хватит двух с
половиной месяцев на подготовку?
– Для меня это оптимальное время на подготовку.
– Как
охарактеризуется этого боксера?
– Уже посмотрел два его боя. Хороший боксер, одного со мной роста, с длинными руками. Хлесткий и размашистый удар. Хорошая скорость и защита. Подвижный. Хорошо видит удар и защищается корпусом. Очень серьезно настраиваюсь на бой с ним.
– Чемпион мира по
версии IBF Эррол Спенс произвел серьезное
впечатление по боям с Крисом Алгиери, Леонардом Бунду и Келлом Бруком. Все бои
завершились досрочно. Насколько готовы вы к такой оппозиции?
– Уже был разговор на тему боксировать с ним. Я в шаге от этого боя.
– Чувствуете, что он
вам по зубам?
– Да. Считаю, что мы находимся примерно на одном уровне. Хочу встретиться с ним, но пока думаю о том, чтобы выиграть бой за звание обязательного претендента.
– В полусреднем весе
много известных боксеров – от Мэнни Пакьяо и Кита Турмана до Андре Берто и
Лукаса Матиссе. С кем бы вам хотелось встретиться?
– Образцом для подражания для меня всегда был Мэнни Пакьяо. Бой с ним – предел моих мечтаний.
– Пакьяо победит
Джеффа Хорна?
– Да. Сейчас Мэнни находится в одной из лучших своих форм.
– Видел фотографию
вас с Костей Цзю. Вы говорили, что он ваш кумир. Где встретились? Какое
впечатление он нас произвел, и о чем говорили?
– Встретились Москве на бое Дениса Шафикова с Ричардом Комми. Костей Цзю посетил этот вечер. В целом, мы с ним не поговорили. Просто подошел к нему и сфотографировался. Поблагодарил и ушел.
– В вашем лагере
много известных боксеров Денис Шафиков, Мурат Гассиев и Геннадий Головкин.
Самая близкая дружба с Шафиковым?
– Да. Хочу пожелать ему удачи перед предстоящим титульным боем с Робертом Истером. Желаю ему выиграть пояс чемпиона мира и привезти его домой. Денис очень сильно мотивирован и хочет выиграть этот бой.
С ГОЛОВКИНЫМ НЕ СПАРРИНГОВАЛ И СЛАВА БОГУ
– Как охарактеризуете
Геннадия Головкина?
– Гена – очень доброжелательный человек. Я его знал как чемпиона мира и большую знаменитость. Но когда приехал в зал, был приятно удивлен увидеть простого и приятного в общении человека. Более того, он дает много ценных советов на тренировках. Показывает комбинации и упражнения. И тренироваться с ним в зале одно удовольствие.
– Ковалев как-то
сказал, что тренируясь в США, больше всех тренеров ему помог именно Головкин.
– Он прав. Может, Ковалев как более опытный боксер, от тренеров ничего нового не получал, но я от каждого тренера получаю что-то новое.
– Спарринговали ли с Головкиным?
– Слава богу, нет, – смеется. – Я на две весовые категории легче Гены, а он спаррингует с боксерами, которые на одну или две категории больше его.
– Кто их ваших спарринг-партнеров
впечатлил больше остальных?
– Два раза готовился с Шейном Мозли. И вот от него узнал очень много «фишек» и приемчиков. После спаррингов мы снимали амуницию, и он три-четыре раунда показывал мне свои наработки. Показал, как работать на ближней и дальней дистанции, как работать корпусом, как работать ногами. Было познавательно узнать, как он сковывает своих соперников.
В одном раунде он так «завязал» мне руки, что выходя на следующий раунд, я не мог их поднять. При этом он практически ничего не делал. И в то же время не давал мне работать. У меня руки болели так, будто их отбили палкой, хотя он не бил, а просто «вязал».
– Какой тренер Абель
Санчес? Ковалев рассказывал, что он всех боксеров под одну гребенку тренирует.
Нет индивидуального подхода.
– В целом, у Санчеса есть своя универсальная методика. Что касается меня, я – высокий боксер для своей весовой категории, у меня длинные руки. У меня должна быть немного другая работа. И я ее делаю. И он мне не говорит поперек. Не заставляет идти напролом и драться. Он хочет, чтобы я давил, поджимал и выдергивал соперника на себя. Я должен держать в напряжении соперника, а это немного иное, чем просто идти вперед и бить. Санчес не запрещает работать в манере, которая мне комфортна, но просит добавить что-то от себя.
Санчес спокойный, рассудительный. Не слышал, чтобы он повышал голос. Добрый и отзывчивый человек.