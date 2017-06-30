Пакьяо и Лебедев откроют Австралию. Главные бои июля

«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.

Александр Поветкин (Россия) – Андрей Руденко (Украина)



Александр Поветкин (Россия) – Андрей Руденко (Украина)

Место: Москва, Россия

Дата: 1 июля

Статус: Бой за вакантный титулы интернационального чемпиона по версиям WBA и WBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Послужной список Поветкина: 31-1, 23 KO

Послужной список Руденко: 31-2, 19 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 30-е соответственно

Интрига: Пока на Западе продолжает существовать проблема репутации Александра Поветкина, на бой с ним выбрали наиболее оптимального соперника. Андрей Руденко помогал российскому боксеру, когда тот готовился к бою с Карлосом Такамом. Оба боксера хорошо знают друг друга. Но у россиянина куда более внушительный бэкграунд и еще более внушительный удар. Это делает Поветкина явным фаворитом встречи.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10

Прогноз: победа Поветкина нокаутом



Эдуард Трояновский (Россия) – Микеле Ди Рокко (Италия)

Место: Москва, Россия

Дата: 1 июля

Статус: рейтинговый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)

Послужной список Трояновского: 25-1, 22 KO

Послужной список Ди Рокко: 41-2-1, 18 KO

Место в рейтинге Boxrec: 7-е и 33-е соответственно

Интрига: Возрастной российский боксер Эдуард Трояновский встретится с малоизвестным итальянцем Микеле Ди Рокко, в послужном списке которого только один примечательный бой – поражение от не самого сильного Рики Бернса. «Котов в мешке» больше промоутерская компания россиянина решила не привозить, а с итальянцем у Трояновского не должно возникнуть никаких проблем.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10

Прогноз: победа Трояновского нокаутом в первой половине боя

Мэнни Пакьяо (Филиппины) – Джефф Хорн (Австралия)

Мэнни Пакьяо (Филиппины) – Джефф Хорн (Австралия)

Место: Брисбен, Австралия

Дата: 2 июля

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Послужной список Пакьяо: 59-6-2, 38 KO

Послужной список Хорна: 16-0-1, 11 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 12-е соответственно

Интрига: Тренер филиппинца Фредди Роуч в недавнем интервью точно дал понять, для чего нужен этот бой. По его мнению, популярность Мэнни Пакьяо упала, потому что филиппинец долгое время никого не может победить нокаутом. Для этой цели выбран Джефф Хорн. В карьере австралийца в принципе не было достойной оппозиции. Оценить его уровень невозможно. Но завершить бой на ногах он способен.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10

Прогноз: победа Пакьяо единогласным судейским решением

Умар Саламов (Россия) – Дэмьен Хупер (Австралия)

Место: Брисбен, Австралия

Дата: 2 июля

Статус: Рейтинговый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Послужной список Саламова: 19-0, 14 KO

Послужной список Хупера: 12-1, 8KO

Место в рейтинге Boxrec: 17-е и 77-е соответственно

Интрига: Интересный 23-летний российский боксер проведет второй поединок за пределами своей страны. И драться Умар Саламов будет на андеркарте у Мэнни Пакьяо. Хорошая возможность заявить о себе. Дэмьен Хупер пока отрабатывал удары на соперниках с отрицательным послужным списком и к давлением со стороны Саламова не справится.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10

Прогноз: победа Саламова нокаутом

Денис Лебедев (Россия) – Марк Флэнаган (Австралия)

Денис Лебедев (Россия) – Марк Флэнаган (Австралия)

Место: Екатеринбург, Россия

Дата: 10 июля

Статус: Бой за титул «суперчемпиона» мира по версии WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Послужной список Лебедева: 29-3, 22 KO

Послужной список Флэнагана: 22-4, 15 KO

Место в рейтинге Boxrec: 8-е и 47-е соответственно

Интрига: Первый тяжелый вес полон крепких и интересных боксеров. Александр Усик, Майрис Бриедис, Тони Белью, Кшиштоф Гловаци, Мурат Гассиев, Марко Хук, Илунга Макабу, Максим Власов, Кшиштоф Влодарчик – ни с кем из них не велись переговоры. Выбор в пользу Марка Флэнагана ярко иллюстрирует то, как в Дениса Лебедева верит его команда. Очевидно, что Денис, уже проигравший один чемпионский пояс, наслаждается последними месяцами своего чемпионского статуса. Дырявого и откровенно слабого Флэнегана он, конечно, победит, но его крепкий и небитый обязательный претендент Юниер Дортикос.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10

Прогноз: победа Лебедева нокаутом

Мигель Берчельт (Мексика) – Такаши Миура (Япония)

Мигель Берчельт (Мексика) – Такаши Миура (Япония)

Место: Инглвуд, США

Дата: 15 июля

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)

Послужной список Берчельта: 31-1, 28 KO

Послужной список Миуры: 31-3-2, 24 KO

Место в рейтинге Boxrec: 2-е и 4-е соответственно

Интрига: Да, в России их не знают, но боя из серии «Смотреть обязательно». Мигель Берчельт и Такаши Миура – два мегазрелищных зверя с запредельной жаждой крови. Рассечения, рубка, падения – непременный атрибут их поединков. Просто получите удовольствие.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10

Прогноз: победа Берчельта нокаутом в поздних раундах

Артур Бетербиев (Россия) – Энрико Келлинг (Германия)

Место: Квебек, Канада

Дата: 29 июля

Статус: Отборочный бой по версии IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Послужной список Бетербиева: 11-0, 11 KO

Послужной список Келлинга: 23-1, 6 KO

Место в рейтинге Boxrec: 9-е и 24-е соответственно

Интрига: В этом году терпению Артура Бетербиева подошел конец, и он решил прекратить сотрудничество со своим промоутером, который не смог использовать даже четверть таланта россиянина. Последним штрихом из совместной работы станет бой с Энрико Келлингом. Едва ли у немца найдутся аргументы против убойных ударов Бетербиева. Россиянин сделает шаг к поединку с Андре Уордом, но этот бой будет нескоро. Но теперь мы вправе рассчитывать, что Бетербиев будет встречаться с достойными себе соперниками.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10

Прогноз: победа Бетербиева нокаутом