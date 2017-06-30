Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уотсон2:6, 6:3, 5:7Возняцки
Футбол  Локомотив- : -Риека
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пакьяо и Лебедев откроют Австралию. Главные бои июля

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пакьяо и Лебедев откроют Австралию. Главные бои июля
Фото: Gettyimages.ru

 «Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.

Александр Поветкин (Россия) – Андрей Руденко (Украина)

Александр Поветкин (Россия) – Андрей Руденко (Украина)
Александр Поветкин (Россия) – Андрей Руденко (Украина)

Место: Москва, Россия
Дата: 1 июля
Статус: Бой за вакантный титулы интернационального чемпиона по версиям WBA и WBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг)
Послужной список Поветкина: 31-1, 23 KO
Послужной список Руденко: 31-2, 19 KO
Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 30-е соответственно
Интрига: Пока на Западе продолжает существовать проблема репутации Александра Поветкина, на бой с ним выбрали наиболее оптимального соперника. Андрей Руденко помогал российскому боксеру, когда тот готовился к бою с Карлосом Такамом. Оба боксера хорошо знают друг друга. Но у россиянина куда более внушительный бэкграунд и еще более внушительный удар. Это делает Поветкина явным фаворитом встречи.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10
Прогноз: победа Поветкина нокаутом

Эдуард Трояновский (Россия) – Микеле Ди Рокко (Италия)

Место: Москва, Россия
Дата: 1 июля
Статус: рейтинговый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)
Послужной список Трояновского: 25-1, 22 KO
Послужной список Ди Рокко: 41-2-1, 18 KO
Место в рейтинге Boxrec: 7-е и 33-е соответственно
Интрига: Возрастной российский боксер Эдуард Трояновский встретится с малоизвестным итальянцем Микеле Ди Рокко, в послужном списке которого только один примечательный бой – поражение от не самого сильного Рики Бернса. «Котов в мешке» больше промоутерская компания россиянина решила не привозить, а с итальянцем у Трояновского не должно возникнуть никаких проблем.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10
Прогноз: победа Трояновского нокаутом в первой половине боя

Мэнни Пакьяо (Филиппины) – Джефф Хорн (Австралия)

Мэнни Пакьяо (Филиппины) – Джефф Хорн (Австралия)
Мэнни Пакьяо (Филиппины) – Джефф Хорн (Австралия)

Место: Брисбен, Австралия
Дата: 2 июля
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг)
Послужной список Пакьяо: 59-6-2, 38 KO
Послужной список Хорна: 16-0-1, 11 KO
Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 12-е соответственно
Интрига: Тренер филиппинца Фредди Роуч в недавнем интервью точно дал понять, для чего нужен этот бой. По его мнению, популярность Мэнни Пакьяо упала, потому что филиппинец долгое время никого не может победить нокаутом. Для этой цели выбран Джефф Хорн. В карьере австралийца в принципе не было достойной оппозиции. Оценить его уровень невозможно. Но завершить бой на ногах он способен.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10
Прогноз: победа Пакьяо единогласным судейским решением

Умар Саламов (Россия) – Дэмьен Хупер (Австралия)

Место: Брисбен, Австралия
Дата: 2 июля
Статус: Рейтинговый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
Послужной список Саламова: 19-0, 14 KO
Послужной список Хупера: 12-1, 8KO
Место в рейтинге Boxrec: 17-е и 77-е соответственно
Интрига: Интересный 23-летний российский боксер проведет второй поединок за пределами своей страны. И драться Умар Саламов будет на андеркарте у Мэнни Пакьяо. Хорошая возможность заявить о себе. Дэмьен Хупер пока отрабатывал удары на соперниках с отрицательным послужным списком и к давлением со стороны Саламова не справится.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10
Прогноз: победа Саламова нокаутом

Денис Лебедев (Россия) – Марк Флэнаган (Австралия)

Денис Лебедев (Россия) – Марк Флэнаган (Австралия)
Денис Лебедев (Россия) – Марк Флэнаган (Австралия)

Место: Екатеринбург, Россия
Дата: 10 июля
Статус: Бой за титул «суперчемпиона» мира по версии WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг)
Послужной список Лебедева: 29-3, 22 KO
Послужной список Флэнагана: 22-4, 15 KO
Место в рейтинге Boxrec: 8-е и 47-е соответственно
Интрига: Первый тяжелый вес полон крепких и интересных боксеров. Александр Усик, Майрис Бриедис, Тони Белью, Кшиштоф Гловаци, Мурат Гассиев, Марко Хук, Илунга Макабу, Максим Власов, Кшиштоф Влодарчик – ни с кем из них не велись переговоры. Выбор в пользу Марка Флэнагана ярко иллюстрирует то, как в Дениса Лебедева верит его команда. Очевидно, что Денис, уже проигравший один чемпионский пояс, наслаждается последними месяцами своего чемпионского статуса. Дырявого и откровенно слабого Флэнегана он, конечно, победит, но его крепкий и небитый обязательный претендент Юниер Дортикос.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10
Прогноз: победа Лебедева нокаутом

Мигель Берчельт (Мексика) – Такаши Миура (Япония)

Мигель Берчельт (Мексика) – Такаши Миура (Япония)
Мигель Берчельт (Мексика) – Такаши Миура (Япония)

Место: Инглвуд, США
Дата: 15 июля
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)
Послужной список Берчельта: 31-1, 28 KO
Послужной список Миуры: 31-3-2, 24 KO
Место в рейтинге Boxrec: 2-е и 4-е соответственно
Интрига: Да, в России их не знают, но боя из серии «Смотреть обязательно». Мигель Берчельт и Такаши Миура два мегазрелищных зверя с запредельной жаждой крови. Рассечения, рубка, падения – непременный атрибут их поединков. Просто получите удовольствие.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10
Прогноз: победа Берчельта нокаутом в поздних раундах

Артур Бетербиев (Россия) – Энрико Келлинг (Германия)

Место: Квебек, Канада
Дата: 29 июля
Статус: Отборочный бой по версии IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
Послужной список Бетербиева: 11-0, 11 KO
Послужной список Келлинга: 23-1, 6 KO
Место в рейтинге Boxrec: 9-е и 24-е соответственно
Интрига: В этом году терпению Артура Бетербиева подошел конец, и он решил прекратить сотрудничество со своим промоутером, который не смог использовать даже четверть таланта россиянина. Последним штрихом из совместной работы станет бой с Энрико Келлингом. Едва ли у немца найдутся аргументы против убойных ударов Бетербиева. Россиянин сделает шаг к поединку с Андре Уордом, но этот бой будет нескоро. Но теперь мы вправе рассчитывать, что Бетербиев будет встречаться с достойными себе соперниками.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10
Прогноз: победа Бетербиева нокаутом

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Крис Алгиери сравнил силу Мэнни Пакьяо и Дэнни ДжейкобсаАмериканский боксер Крис Алгиери накануне поединка Мэнни Пакьяо с Джеффом Хорном сравнил силу удара филиппинца и Дэнни Джейкобса, который выступает на две весовые категории тяжелее.Продать вчерашний день. Лебединая песнь «Русского витязя»Продать вчерашний день. Лебединая песнь «Русского витязя»«Советский спорт» рассказывает о том, чего можно ожидать от предстоящих боев с участием Александра Поветкина и Дениса Лебедева.Следующим соперником Пакьяо может стать ПономаревГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил о том, что следующий бой Пакьяо может провести против россиянина Константина Пономарева.Фредди Роуч: Пакьяо стремится к реваншу с Мэйвезером. Для этого нужно эффектно нокаутировать ХорнаЗнаменитый тренер Фредди Роуч рассказал о дальнейших планах своего самого известного подопечного Мэнни Пакьяо.Константин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийКонстантин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийРоссийский боксер, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о планах стать чемпионом мира.Кому достанется Кубок Мохаммеда Али? Как Лига чемпионов пришла в боксКому достанется Кубок Мохаммеда Али? Как Лига чемпионов пришла в бокс«Советский спорт» отвечает на пять главных вопросов, связанных с организацией и проведением Всемирной суперсерии бокса.Эдуард Трояновский: Мысли после нокаута? Чтобы понять, нужно попробовать самомуЭдуард Трояновский: Мысли после нокаута? Чтобы понять, нужно попробовать самомуЭкс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO россиянин Эдуард Трояновский рассказал о своей подготовке.Андрей Рябинский: Кудряшов будет участвовать в суперсерии, Лебедев – нетГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал об участии своих боксеров во Всемирной боксерской суперсерии.Фредди Роуч: Каждый день Пакьяо проводит на ринге по 48 раундовЗнаменитый тренер Фредди Роуч рассказал о подготовке чемпиона мира по версии WBO Мэнни Пакьяо к поединку с австралийцем Джеффом Хорном.Бой Лебедев – Флэнаган перенесен на 9 июляПоединок между чемпионом мира WBA в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым и Марком Флэнаганом перенесен на 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing Promotions.Трояновский проведет следующий бой 1 июля в МосквеКак сообщает официальный сайт компании «Мир бокса», экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский 1 июля проведет поединок против экс-претендента на титул в первом полусреднем весе Микеля Ди Рокко.Мэнни Пакьяо: Поддерживаю введение военного положения в регионе МинданаоБывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поддержал решение президента Филиппин ввести военное положение в регионе Минданао.Лебедев проведет бой с ФлэнэганомАвстралийский боксер Марк Флэнэгам подписал контракт на поединок россиянином Денисом Лебедевым.Андрей Рябинский: Трояновский вернет титулы у Индонго обратноГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский верит, что Эдуард Трояновский сумеет вернуть утраченные чемпионские пояса по версиям IBF и IBO.Денис Лебедев: Уверен, что Кудряшов справится в поединке с ДуродолойРоссийский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя-реванша между Дмитрием Кудряшовым и Оланреважу Дуродолой.Артур Бетербиев подписал контракт на бой с Энрико КелленгомРоссийский полутяжеловес Артур Бетербиев подписал контракт на следующий бой с немецким боксером Энрико Келленгом, об этом сообщил сам 32-летний россиянин.Боб Арум пообещал болельщикам организовать бой Пакьяо - КроуфордПромоутер Боб Арум намерен в будущем организовать поединок между легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо и действующим чемпионом мира в суперлегком весе по двум версиям американцем Теренсом Кроуфордом.Бетербиев собирается прекратить сотрудничество с Ивоном МишелемРоссийский боксер первого тяжелого веса Артур Бетербиев сообщил о том, что стремится прекратить сотрудничество с канадской промоутерской компанией GYM Ивона Мишеля.Андрей Лунев: Дзюба называет меня Денисом Лебедевым (видео)Андрей Лунев: Дзюба называет меня Денисом Лебедевым (видео)Вратарь «Зенита» Андрей Лунев перед матчем с «Тереком» рассказывает о награде лучшего игрока месяца и шутках Артема Дзюбы.Конор Макгрегор: Если Мэйвезер наложил в штаны, я проведу бой с ПакьяоЗнаменитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор не уверен в том, что он проведет поединок с Флойдом Мэйвезером в 2017 году.
Футбол
Евгений Ловчев: Португалия обыграет Мексику в матче за бронзу
Футбол
Марьяна Кашчелан: Где в итоге окажется Петкович знает только он и его агент
Футбол
Агент Монтойи: Интерес со стороны «Спартака» был, но Мартин останется в «Валенсии»
Футбол
53 тысячи билетов проданы на финал Кубка конфедераций
все новости
Мигель Берчельт
Мигель Берчельтвсе новости
Эдуард Трояновский
Эдуард Трояновскийвсе новости
Артур Бетербиев
Артур Бетербиеввсе новости
Умар Саламов
Умар Саламоввсе новости
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяовсе новости
Джефф Хорн
Джефф Хорнвсе новости
Денис Лебедев
Денис Лебедеввсе новости