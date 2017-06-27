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Эдуард Трояновский: Мысли после нокаута? Чтобы понять, нужно попробовать самому

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эдуард Трояновский: Мысли после нокаута? Чтобы понять, нужно попробовать самому
Фото: Instagram

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO россиянин Эдуард Трояновский рассказал о своей подготовке к поединку с итальянцем Микеле ди Рокко.

– Как вам удалось восстановиться после поражения?
– Ничего особенного. Отдохнул от спорта. И вернулся к тренировкам.

– Каким образом отдыхали?
– Проводил время с семьей. Уезжал на отдых – на море. Полностью абстрагировался от бокса, но все равно один час в день выполнял тренировки.

– В какой момент поняли, что пора возвращаться?
– Довольно быстро. Буквально через полтора месяца после боя захотелось вернуться в зал.

– Наверное, важное не только физически вернуться, но и восстановиться психологически?
– Да. Это так. Но я уже забыл об этом, если бы вы не напомнили, – смеется. – А на самом деле меня ничего не останавливает. Бывает, что боксеры проигрывают. И меня эта участь не обошла. Руки не опускаем, продолжаем работать. И скоро я вновь выйду на ринг.

– На пресс-конференции Андрей Рябинский заявил, что вы намного выше по уровню своего соперника. Польстило?
– Конечно.

– Андрей Михайлович сказал, что вы обсуждали с ним бой с Джулиусом Индонго. О чем был разговор, какие выводы?
– Решили продолжать тренироваться.

– Когда очнулись после нокаута, какие мысли были в голове?
– Там и мыслей не было. Я понял, что происходит, что был в нокауте. Состояние мыслей объяснить не смогу. Чтобы понять, нужно попробовать самому, – смеется.  

– Дальнейшие бои Индонго смотрели?
– Нет. Я немного абстрагировался от бокса. Отдыхал. Результат я знаю. Он – молодец, завоевал еще один пояс и подтвердил, что является очень хорошим боксером.

– Говорят Микеле ди Рокко достаточно крепкий.
– Посмотрим насколько.

– Я видел только один бой вашего соперника – с Рикки Бернсом, но полноценного впечатления не получил. Получили ли представление о ди Рокко?
– Как раз смотрел этот бой, когда мы его изучали. Волевой. С характером. Итальянская кровь, постоянно взрывается, пытается реваншироваться. «Школьный» боксер. Участвовал в Олимпиаде. В целом, хороший оппонент.

– Корректировки внесли, узнав нюанс?
– Выше руки, ниже голову. Такие будут корректировки.

– Сейчас все обсуждают бой Сергея Ковалева с Андре Уордом. Ваше мнение.
– Да, Серега проигрывал по ходу боя, но не забывайте, что один удар в 12 раунде может решить исход. У Сереги этот удар есть. Лучше было остановить бой и отсчитать нокдаун. Остановка была неправомерной. Да, Ковалев согнулся пополам. Но третий удар точно был ниже пояса. Отсчитай нокдаун.

– Можно ли в России провести бой, который вызвал бы аналогичный ажиотаж?
– Да. В России бокс хорошо развивается. Можно кого-то привезти. Интерес будет и у Запада в том числе.

– Как уже бывалый человек, что может посоветовать Федору Емельяненко, который накануне также потерпел поражение нокаутом в первом раунде?
– Не опускать руки и тренироваться дальше. Это часть нашей профессии. Нужно пройти медобследование. Я его прошел. Поскольку здоровью ничто не угрожает, я продолжаю карьеру дальше.

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