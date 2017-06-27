Все врут календари? Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик - о расписании матчей чемпионата России.

Ну все - в Кубке конфедераций мы больше не участники, а лишь хозяева, и пора возвращаться к делам внутренним, которые куда как менее скорбны - ведь сезон еще не начался. Стартует он, как обычно, матчем на Суперкубок, и вот «Локомотив» за две с половиной недели до битвы со «Спартаком» одолел сильный словенский клуб «Анкаран» со счетом 10:0, тем самым послав красно-белым, как сказали бы Артем Дзюба с Александром Кокориным, свой «мессидж». А сделавший хет-трик Ари уже рассказывает о том, как он готов рвать чемпионскую защиту, благо матчи с его первым российским клубом для бразильца складываются, как правило, успешно.

Битва за Суперкубок назначена, как известно, на 14 июля, и здесь организаторов надо поздравить с несомненной удачей - вечер пятницы ведь традиционно собирает в Москве наименьшие пробки. К тому же, говорят, с первым каналом договорились о трансляции - а там ведь в последнее время весьма недружелюбно к спорту относятся.

А 16-го июля у нас уже и чемпионат стартует, и, что характерно, по сегодняшний день во всех версиях его календаря на этот именно день намечено возвращенное дерби, «Спартак» - «Динамо» - через день после Суперкубка. Только что время начала матча отсутствует. И никого из ответственных лиц эта мелочь, похоже, совершенно не волнует - они сейчас куда более важным делом заняты, обживанием вип-лож на новых стадионах, для них-то КК еще не кончился!

Эти уважаемые специалисты очень любят нам рассказывать, какое это сложное дело - так составить календарь, чтобы максимально учесть пожелания клубов - интересы болельщиков в этих раскладах брать в расчет категорически не принято. А те, наивные, мечтают загодя под какие-то знаковые матч отпуска там подгадать, билет забронировать заранее... Ну так и заполучите ваш комфорт прям с первого же тура - приезжайте в Москву на удлиненный уик-энд, «Спартак» сыграет в пятницу в Черкизово, а в воскресенье - в Тушино! Все для вас!

Вам напомнить, сколько дней осталось до начала чемпионата?