«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День одиннадцатый

Пока четыре сильнейшие сборные готовятся к полуфинальным матчам, российские болельщики обсуждают две горячие темы. Первая – Акинфеев. Вторая – Кокорин и Дзюба. Эти возникли очень кстати, став громоотводом. И хотя они уже объяснили свою пантомиму, им мало кто поверил. «Да при чем тут Черчесов, Акинфеев и вообще сборная, если у нас такое творится!» – возмущено население социальных сетей.





Непрощенный. Колонка Сергея Микулика

Почему-то каждый раз становится открытием тот факт, что мы получили избалованное, неблаговоспитанное, оторванное от реальности поколение футболистов, чей интеллектуальный уровень не позволяет отдавать себе отчет в том, что можно, а что нельзя. Даже если Кокорин с Дзюбой адресовали свой жест не Черчесову, они сделали это в самое неподходящее время, не задумываясь о том, как все будет истолковано.

Головин – пять, Акинфеев – кол. Оценки игрокам сборной России

Сейчас футболисты сборной разъехались. Отдыхают, набираются сил, восстанавливаются психологически. Отпуск короткий, и через несколько дней все должны быть в расположении своих клубов. До старта нового сезона остается всего 20 дней.

А оставшиеся четыре сборные поборются за победу в Кубке конфедераций. Завтра – первый полуфинальный матч, в котором Португалия сыграет с Чили. Футбольный праздник продолжается.

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Фото: РФС



Информационный штиль

По информации итальянской прессы, «Спартак» интересуется полузащитником «Удинезе» де Паулем. Ему 23, играет на всех позициях в полузащите, кроме опорной зоны, и атаке. Одно из прозвищ – «Вихрь». По данным издания, красно-белые предложили за него 6 миллионов евро.





Пассивность «Спартака» на трансферном рынке уже действительно настораживает в свете выступления на несколько фронтов, травмы Зобнина и необходимости усиления некоторых позиций. Вообще новостей о жизни команды мало. И не только трансферных.

Зато агент Мельгарехо порадовал болельщиков. Хотя многих и огорчил.

– Все разговоры об уходе Лоренсо из команды – неправда. Он счастлив в «Спартаке», хочет приносить команде пользу и с нетерпением ждет выступления в Лиге чемпионов. Никаких переговоров об аренде в другой клуб или трансфере не идет.

Да, вот еще. Вчера один сайт опубликовал фотографию новой формы «Спартака». Чем не новость?



Фото: FootyHeadlines.com

Сводки межсезонья

Впрочем, из лагеря ЦСКА новостей не больше. А по трансферным слухам армейцы уступают даже «Ростову» и «Рубину».

Подходит к концу первый сбор «Зенита». Вот где все новости! Что с Маноласом? А черт его знает! О том, что переговоры идут, мы слышим каждый день. Клубы уже вроде договорились, все согласовали – вот-вот защитник приедет в Санкт-Петербург для подписания контракта. И тут бац – «Челси», по информации одного источника, перебил предложение «Зенита»…

Каждый день в прессе появляются все новые фамилии. Сергея Фурсенко спросили: «Денисов, Манолас, Ерохин, Полоз, Дриусси. Чей приход – правда?». На что босс «Зенита» ответил: «Чей-то правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов». Ну да, еще бы.

Тем временем клуб начал продажу абонементов на матчи следующего сезона. Как думаете, кто реализует больше – «Спартак» или «Зенит»?





«Краснодар» подписал контракт с Вандерсоном до 2022 года. Нападающий, выступал за «Ред Булл». Был один Вандерсон, будет другой. Круговорот Вандерсонов в футболе.





Накручивал Ракитича, отбирал у Месси. «Краснодар» купил еще одного Вандерсона

«Локомотив» в контрольном матче разгромил словенский «Анкаран» с очень красивым счетом – 10:0. Ари и Галаджан забили по три мяча, Антон Миранчук и Фернандеш – по два.





В «Локо» уже думают о Суперкубке со «Спартаком», который состоится 14 июля.

– Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100 процентов! Продолжаем усердно тренироваться, наш основной фокус, повторюсь, – матч со «Спартаком», где мы должны проявить себя настолько хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков, – рассказал Ари.

А «Ростов» подписал полузащитника сборной Словении Майера. Кажется, ростовчане приобрели уже не меньше футболистов, чем потеряли.



Фото: «Ростов»