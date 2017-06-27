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Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»

Источник:  ESPN FCКомментарии
Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»

Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос, который ранее занимал должность советника по трансферам в мадридском «Реале», высказался о ситуации Криштиану Роналду.

Ранее стало известно, что капитан сборной Португалии обвиняется в неуплате налогов. 32-летний нападающий крайне недоволен сложившейся ситуацией и намерен покинуть Испанию. Футболист считает, что «Реал» не поддержал его в этой ситуации и планирует сменить клубную прописку.

– Он сказал мне, что ему нужно несколько дней, – говорит Кампос. – Роналду хочет хорошенько подумать, и это нормально. Ситуация с «Реалом» довольно напряженная, но это не выходит за рамки дозволенного. Думаю, у Криштиану есть время принять верное решение. Мне кажется, он сделает правильный выбор.

Когда у нас состоялся разговор? На этой неделе. Роналду действительно расстроен. Вся эта ситуация выбила его из колеи. Криштиану – тот футболист, который старается не думать о других вещах и старается сконцентрироваться на работе. 

Вообще, Роналду удивлен обвинениями со стороны испанских налоговых служб. – продолжает Луис Кампос. – Ему действительно неприятно читать в прессе все эти слухи. Он любит спокойную обстановку и сейчас для него настало трудное время.

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Какой позиции придерживаюсь я? На мой взгляд, лучший игрок мира должен выступать в лучшем клубе мира. Полностью поддерживаю эту точку зрения. Мне кажется, в «Реале» хорошо понимают, насколько важен для команды Роналду. То же самое понимает и сам игрок, – заключил спортивный директор «Лилля».

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