«Зенит» превращается в «Барселону». И у него получается

Мунир еще не перешел к Роберто Манчини, но «Барселона» к Петербургу близко и без того.

«Зенит», кроме глубинной футбольной перестройки, затеял развитие в ширину. Команды в трех видах спорта под главным петербургским брендом уже официально есть, «Газпром» размышляет про еще две.



Мини-футбольная федерация сама это предложила, значит пойдет навстречу и поможет организовать все за месяц – правда, начать придется с высшей, а не с Суперлиги. Гандбольное начальство удивилось появлению идеи прямо сейчас, но исконно это тоже их инициатива – тут тоже проблем везде примут. В обеих лигах большие проблемы с финансовой стабильностью: клубы в лучшем случае надежно нищие. Команды, которые «Газпром» точно не бросит на дно, быстро станут лидерами и хоть как-то поднимут уровень лиг.

Вряд ли есть хоть какой-то параметр, в котором клубу из России не стоит ориентироваться на «Барселону». В расширении на другие игровые виды спорта «Газпром» – то есть «Зенит», потому что в Петербурге главный спонсор видит все команды только под этим брендом – точно идет по пути «Барсы».

Каталонцы, если считать только взрослые команды, охватили 9 видов спорта и создали 12 команд: баскетбол, в том числе на колясках, пляжный футбол, мини-футбол, гандбол, хоккей, хоккей на роликах, регби, регбилиг – тут только мужские команды, в волейболе есть и мужская, и женская, а мужского футбольного супергиганта дополняет четырехкратный чемпион женской примеры.

Все те виды, которые собирается к «Зениту» плюсовать «Газпром», у «Барселоны» тоже есть, у них в комплекте вообще почти все возможное игровое и командное. Разве что за счет хоккея с мячом можно выделиться – и, кстати, это вполне возможно. Идею продвигает лично Николай Валуев.

Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?

У обострения активности «Газпрома» есть более прагматичное объяснение, кроме возвышенной цели стремиться к уровню «Барселоны». Прямо сейчас компания активно переезжает в Петербург: уже целиком здесь несколько ее крупных дочек, она массово покупает и арендует новые площади в бизнес-центрах. А в 2018-м достроят «Лахта-центр», и его тоже целиком заполнят сотрудники «Газпрома».

Раньше клубы, которые жили при поддержке компании, были раскиданы по стране. Теперь спорт следует за общим курсом локализации в Петербурге. Это не значит, что в других регионах «Газпром» перестанет финансировать местные команды. Возможно, как в волейболе казанский и петербургский «Зениты», с одним спонсором будут сосуществовать по двое.

«Газпром» настаивает, что футбольный проект – не меценатство, а успешный кейс по продвижению бренда. С одной стороны, внутри России за счет волейбола или гандбола вряд ли удастся что-то продвинуть, но в Европе, если довести команды до континентального топ-уровня, в отдельных странах даже этими видами можно чего-то добиться. Например, в Польше отлично принимают волейбол, а еще пользуются российским природным газом.

Борьба за петербургского болельщика у «Зенита» будет масштабной, причем самая существенная разница между ожиданием и реальностью будет у футбольной команды на новом стадионе. А баскетбольный пример убеждает, что правильным маркетингом или хотя бы просто его присутствием на нетоповый вид тоже можно заманить зрителя.