«Зенит» превращается в «Барселону». И у него получается
Мунир еще не перешел к Роберто Манчини, но «Барселона» к Петербургу близко и без того.
«Зенит»,
кроме глубинной футбольной перестройки, затеял развитие в ширину. Команды в
трех видах спорта под главным петербургским брендом уже официально есть, «Газпром»
размышляет про еще две.
Мини-футбольная
федерация сама это предложила, значит пойдет навстречу и поможет организовать
все за месяц – правда, начать придется с высшей, а не с Суперлиги. Гандбольное
начальство удивилось появлению идеи прямо сейчас, но исконно это тоже их
инициатива – тут тоже проблем везде примут. В обеих лигах большие проблемы с финансовой
стабильностью: клубы в лучшем случае надежно нищие. Команды, которые «Газпром»
точно не бросит на дно, быстро станут лидерами и хоть как-то поднимут уровень
лиг.
Вряд
ли есть хоть какой-то параметр, в котором клубу из России не стоит
ориентироваться на «Барселону». В расширении на другие игровые виды спорта «Газпром»
– то есть «Зенит», потому что в Петербурге главный спонсор видит все команды
только под этим брендом – точно идет по пути «Барсы».
Каталонцы,
если считать только взрослые команды, охватили 9 видов спорта и создали 12
команд: баскетбол, в том числе на колясках, пляжный футбол, мини-футбол,
гандбол, хоккей, хоккей на роликах, регби, регбилиг – тут только мужские
команды, в волейболе есть и мужская, и женская, а мужского футбольного супергиганта
дополняет четырехкратный чемпион женской примеры.
Все
те виды, которые собирается к «Зениту» плюсовать «Газпром», у «Барселоны» тоже
есть, у них в комплекте вообще почти все возможное игровое и командное. Разве
что за счет хоккея с мячом можно выделиться – и, кстати, это вполне возможно.
Идею продвигает лично Николай Валуев.
Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?
У обострения активности «Газпрома» есть более прагматичное
объяснение, кроме возвышенной цели стремиться к уровню «Барселоны». Прямо
сейчас компания активно переезжает в Петербург: уже целиком здесь несколько ее крупных
дочек, она массово покупает и арендует новые площади в бизнес-центрах. А в
2018-м достроят «Лахта-центр», и его тоже целиком заполнят сотрудники «Газпрома».
Раньше клубы, которые жили при поддержке компании, были
раскиданы по стране. Теперь спорт следует за общим курсом локализации в
Петербурге. Это не значит, что в других регионах «Газпром» перестанет
финансировать местные команды. Возможно, как в волейболе казанский и
петербургский «Зениты», с одним спонсором будут сосуществовать по двое.
«Газпром» настаивает, что футбольный проект – не меценатство,
а успешный кейс по продвижению бренда. С одной стороны, внутри России за счет
волейбола или гандбола вряд ли удастся что-то продвинуть, но в Европе, если
довести команды до континентального топ-уровня, в отдельных странах даже этими
видами можно чего-то добиться. Например, в Польше отлично принимают волейбол, а
еще пользуются российским природным газом.
Борьба за петербургского болельщика у «Зенита» будет
масштабной, причем самая существенная разница между ожиданием и реальностью
будет у футбольной команды на новом стадионе. А баскетбольный пример убеждает,
что правильным маркетингом или хотя бы просто его присутствием на нетоповый вид
тоже можно заманить зрителя.