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Huffington Post о «Динамо»: Удивительный стадион, способный на все

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: vtb-arena.com
Фото: vtb-arena.com

Новая арена  «задает высокую планку» российским стадионам.

Популярный сайт Huffington Post нечасто обращает внимание на российские события. Еще реже его авторы пишут что-либо о современной российской архитектуре или современном российском спорте. А случаев, когда Huffington Post бы написал о современных российских спортивных сооружениях не припомнили бы даже старожилы (если бы у этого сайта такие старожилы были).

Однако же такой материал появился, и называется он «России срочно нужны современные спортивные комплексы» (Russia’s urgent need for advanced sport complexes). В первых же строках автор вспоминает прошедшую Олимпиаду-2014 и приближающийся чемпионат мира по футболу-2018 и сообщает, что из-за таких крупных событий потребность в современных стадионах в России резко выросла. И в качестве примера того, как круто можно такую потребность удовлетворить, приводит «ВТБ-Арену»- «Центральный стадион  «Динамо» имени Льва Яшина».

«Этот стадион был закрыт в 2008, когда все основные элементы пришли в негодность и проводить на нем соревнования стало небезопасно. Спустя почти десять лет он полностью обновлен и превращен в безопасную и комфортабельную арену, способную принимать гостей со всего мира,» - восхищается автор Huffington Post.

В материале рассказывается об уникальном устройстве арены, где под одной крышей уместились футбольный стадион, многофункциональный спорткомплекс и музей. Приводятся данные о вместимости (26 тысяч зрителей, в том числе от четырех тысяч до 15 тысяч на универсальной арене, в зависимости от посадочной схемы).

«Динамо», по замыслу авторов проекта, сможет принимать любые спортивные мероприятия - от хоккея до баскетбола, а также работать как концертная площадка и место проведения ледовых шоу. Инженеры уверяют, что превращение ледового поля в площадку для баскетбольных матчей будет занимать не более 6-8 часов» - говорится в статье. Кроме того, описываются планы создания специального приложения для зрителей, которое позволит им не только купить билеты без очередей или сдать их, если планы по какой-то причине изменились, но и оценить перед покупкой  билета вид с того или иного места.

«В то время как другим российским стадионам еще только предстоит доказать, что они соответствуют стандартам качества, требуемых для приема ЧМ-2018, что будет нелегко, в том числе из-за безумного уровня коррупции, «Динамо» уже задало весьма высокую планку», - завершает свою статью автор Huffington Post.


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