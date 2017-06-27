Уэстбрук: легкая атлетика + математика = MVP

Расселл Уэстбрук Фото: NBA

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения индивидуальных призов НБА по итогам сезона-2016/17. Самое почетное звание Игрока года или MVP ожидаемо получил защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук.

Многим коллегам знакома сколь типичная, столь и глупейшая ситуация, когда в середине финального матча тебе в ложу прессы приносят бюллетень для голосования, определяющего MVP (одной решающей игры, «Финала четырех», всего турнира - неважно), и вежливо, но настойчиво просят сдать опросный лист заполненным не позже, чем за определенное время до финального свистка. Типа в перерыве между третьей и четвертой четвертями.

Постойте, но как такие вещи можно решать заранее? А если еще будет ничья? И потом, в последнем периоде у моего избранника в мозгу случится «короткое замыкание», и он зашвырнет решающий мяч в кольцо собственной команды? Нет, я, конечно, понимаю, что вам нужно успеть к церемонии награждения, но войдите и в мое положение. Кому же охота выставлять себя на людях круглым дураком? Уж лучше я втихаря скомкаю и спрячу вашу бумажку куда подальше.

Поверьте, это никакая не шутка: иногда я действительно так поступал. После чего без проблем «прикидывался ветошью». Что вам угодно? Голосование? Какое голосование? Да нет, тут какая-то ошибка, мне ничего не приносили. Видно, как раз по нужде выходил.

Это я к тому, что в нынешнем году имя MVP сезона НБА впервые было названо не по ходу плей-офф (раньше обычно объявляли где-то под конец полуфиналов), а через две недели после финала, на специальном торжественном вечере. Тот самый редкий случай, когда баскетбольная заокеанская лига разумно смирила гордыню и взяла пример с хоккейной НХЛ.

Впрочем, на результатах опроса отсрочка не сказалась совершенно. Игроком года признали баскетболиста, чья команда без вопросов вылетела из плей-офф в первом же раунде. Напомню, что еще в прошлом сезоне Уэстбрук солировал в «Оклахоме» не в одиночку, а на пару с Кевином Дюрантом, и тогда они в полуфинале выигрывали со счетом 3-1 у самого «Голден Стэйт». Но серию все-таки отдали, после чего Дюрант летом перешел именно в «Уорриорз», и сейчас он - чемпион и MVP финала. А Уэстбрук - не чемпион, зато MVP всей НБА. Каждому свое.

За что Уэстбруку такие почести? Ну, во-первых, он - лучший снайпер лиги. 31,6 очка в среднем за игру в регулярном чемпионате и 37,4 по ходу недолгого выступления в плей-офф. А во-вторых (и в главных), он сделал то, что никто не мог сделать аж 55 лет: сезон трипл-дабл! Двузначная статистика по трем показателям за весь чемпионат – 10,7 подбора и 10,4 голевой передачи за игру. Прежде такое удавалось только легендарному разыгрывающему Оскару Робертсону (последний раз – в «Цинциннати Роялз»-1961/62).

Трипл-сезон - это и правда круто. Очень. Хотя с другой стороны, речь идет лишь об индивидуальной статистике. На которую Уэстбрук, быстро почуявший запах рекорда по ходу сезона, работал вполне откровенно. Даже в разгромных матчах он не спешил садиться в запас, стараясь вытянуть свои передачи или подборы до очередных «10+10+10», и как правило, вытягивал. Не особо волнуясь о том, что другие игроки с усмешкой называют эту математическую эпопею «театром одного актера».

Такова НБА. Здесь именно статистика в протоколе, а не командность и чемпионские титулы, с легкостью конвертируется в совсем другие, куда более весомые цифры - из «контракта прописью». Уже сегодня, едва успели отгреметь торжества в Нью-Йорке, ЕSPN сообщил: «Оклахома» в июле намерена предложить Уэстбруку новый 5-летний контракт на сумму свыше 200 миллионов долларов (нынешнее соглашение рассчитано до лета 2019 года, но оставляет новоиспеченному MVP шанс покинуть клуб в 2018-м). Кстати, в тройке номинантов на титул MVP не было ни одного участника финала плей-офф-2017: конкурентами Уэстбрука являлись Джеймс Харден из «Хьюстона» и Кавай Ленард из «Сан-Антонио».

Является ли Расселл Уэстбрук чисто статистическим феноменом? Ни в коем случае! Этот 28-летний парень - поистине уникальный спортсмен. В 2010 году Уэстбрук играл за сборную США на чемпионате мира в Турции бок о бок со Стефеном Карри и был там куда более заметной фигурой, чем нынешний трехочковый гений из «Голден Стэйт». Уже тогда Уэстбрук поражал феноменальным сочетанием абсолютно всех атлетических качеств: скорости, координации, прыгучести, выносливости и мышечной силы. Он смотрелся легкоатлетом-десятиборцем, которого случайно занесло в баскетбол. Паркетная площадка 25 на 15 метров была явно маловата для такой реактивной ракеты.

С тех пор Уэстбрук в «физике» только прибавил, а главное - начал сносно попадать в кольцо с дистанции. Он освоил и трехочковый «с хода», и «джордановский» средний бросок с отклонением и разворотом. Конечно, до «самонаводящегося пулемета» Карри этому парню дотянуться не суждено, ну так у каждого ведь - свои козыри. На небосводе НБА места хватит звездам всех цветов и размеров. Включая легкоатлетов с повышенными математическими способностями…

Из остальных номинаций стоит выделить четырех иностранцев (Хорватия, Испания, Камерун и Багамы) в первой пятерке новичков сезона, уже второй титул Тренера года Майка Д’Антони, который имеет двойное гражданство, поскольку заканчивал игровую карьеру и начинал тренерскую не в США, а в Италии, и награду «За самоотверженность» Патрика Беверли, вдобавок включенного в первую сборную спецов по обороне. Еще пять лет назад этот защитник играл за не существующий ныне петербургский «Спартак».

🌟 Coach Mike D'Antoni of the @houstonrockets! 🌟 #NBAAwards Публикация от NBA (@nba) Июн 26 2017 в 8:02 PDT

ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ НБА-2016/17

MVP сезона



Расселл Уэстбрук «Оклахома-Сити»

MVP финала плей-офф



Кевин Дюрант «Голден Стэйт»

Первая пятерка сезона



Расселл Уэстбрук «Оклахома-Сити»

Джеймс Харден «Хьюстон»

Кавай Ленард «Сан-Антонио»

Леброн Джеймс «Кливленд»

Энтони Дэвис «Нью-Орлеан»

Вторая пятерка сезона



Стефен Карри «Голден Стэйт»

Айзейя Томас «Бостон»

Яннис Адетокунбо «Милуоки»

Кевин Дюрант «Голден Стэйт»

Руди Гобер «Юта»

Третья пятерка сезона



Джон Уолл «Вашингтон»

Демарр Дерозан «Торонто»

Джимми Батлер «Чикаго»

Дрэймонд Грин «Голден Стэйт»

Деандре Джордан «Клипперс»

Лучший по игре в защите



Дрэймонд Грин «Голден Стэйт»

Первая пятерка по игре в защите



Крис Пол «Клипперс»

Патрик Беверли «Хьюстон»

Кавай Ленард «Сан-Антонио»

Дрэймонд Грин «Голден Стэйт»

Руди Гобер «Юта»

Вторая пятерка по игре в защите



Дэнни Грин «Сан-Антонио»

Тони Аллен «Мемфис»

Яннис Адетокунбо «Милуоки»

Андре Робертсон «Оклахома-Сити»

Энтони Дэвис «Нью-Орлеан»

Лучший запасной



Эрик Гордон «Хьюстон»

Самый прогрессирующий

Яннис Адетокунбо «Милуоки»

Лучший новичок

Малкольм Брогдон «Милуоки»

Первая пятерка новичков



Малкольм Брогдон «Милуоки»

Бадди Хилд «Сакраменто»

Дарио Шарич «Филадельфия»

Жоэль Эмбиид «Филадельфия»

Гильермо Эрнангомес «Нью-Йорк»

Вторая пятерка новичков



Джамал Мюррэй «Денвер»

Брэндон Ингрэм «Лейкерс»

Джэйлен Браун Бостон

Маркиз Крисс Финикс

Йогги Феррелл Даллас

Лучший партнер по команде



Дирк Новицки «Даллас»

За самоотверженность

Патрик Беверли «Хьюстон»

Образцовый спортсмен

Кемба Уокер «Шарлотт»

Тренер года

Майк Д’Антони «Хьюстон»

Менеджер года

Боб Майерс «Голден Стэйт»