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«Гавриков выбрал шанс выиграть Олимпиаду». Мнения о самом громком контракте лета

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Владислав Гавриков
Владислав ГавриковФото: ХК «Локомотив»

Подписание Владислава Гаврикова в СКА оценивают эксперты: о чем другим остается только мечтать и как защитнику ориентироваться на Панарина.

«В Корее у сборной России будет самая сыгранная команда»

– Переход Гаврикова СКА – в интересах сборной. Тут я согласен с Медведевым и Ротенбергом, – признается бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года в составе армейцев Василий Каменев. – На Олимпиаде не будет игроков из НХЛ, поэтому для сборной плюс, что один из основных ее защитников будет постоянно тренироваться под руководством главного тренера.

– У Гаврикова был вариант с отъездом в «Коламбус». Правильно ли он поступил, что остался в КХЛ?
– Думаю, он сам сейчас не заинтересован играть в НХЛ. У него будет возможность выиграть Олимпиаду в составе сборной своей страны. Тем более в таком возрасте. Ему всего 21, и многие об этом в его годы могут только мечтать. Без игроков из НХЛ Россия – явный фаворит Олимпиады. Такой шанс выиграть олимпийское золото выпадает очень редко.

– Как скажется уход Гаврикова на «Локомотиве»?
– Не сильно. У них хорошая команда, и на одном игроке ничего не завязано. Плюс в Ярославле отлично работает своя школа. Уход Гаврикова – еще и шанс для воспитанников ярославского хоккея занять место в обойме.

– СКА забирает всех сильных российских игроков. У них будут конкуренты?
– Финансы СКА позволяют забирать игроков у конкурентов. Но сейчас хорошо усиливается и ЦСКА. Поэтому нынешний сезон не будет для петербуржцев такой же легкой прогулкой, как прошлый. То, что в СКА очень много сборников – большой плюс для национальной команды. Раньше сборную собирали из игроков ЦСКА, и команда выигрывала все, что можно. Сейчас в СКА под руководством Знарка ребята получат возможность здорово подготовиться к Олимпийским играм и наладить связи друг с другом. В Корее у нас будет самая сыгранная команда. Вряд ли в ней будет десять хоккеистов из СКА, но пять, шесть – совершенно точно.

«Гавриков – не Панарин. В НХЛ ему будет трудно»

– Мне, конечно, не нравится, что в одном клубе собираются все самые сильные игроки. В любой успешной лиге должно быть равенство между всеми командами, – считает бывший тренер СКА Рафаил Ишматов. – Когда есть конкуренция, возрастает интерес к хоккею и повышается общий уровень игроков. Но сегодня у наших чиновников в приоритете другая задача. Чтобы сохранить честь российского хоккея, необходимо выходить как минимум в финал Олимпиады. Поэтому переход Гаврикова в СКА – чисто политическое решение.

Хорошо, что его смогли удержать в КХЛ и сохранить для Олимпийских игр. Оценка уровня нашего хоккея произойдет после Олимпиады 2018 года. Гавриков и сам понимал, что в НХЛ ему будет трудно. Он все-таки не Панарин.

Комментатор матчей СКА на петербургском телевидении Андрей Шестаков наоборот говорит, что Гаврикова, как и Панарина, ждет большое будущее.

– Очень радует, что СКА подписал молодого игрока на перспективу. Неизвестно, останется ли он в команде надолго или уедет в НХЛ. Главное, что на Олимпиаде он серьезно поможет сборной.

Абсолютно правильно, что Гавриков остался в КХЛ. Не надо торопиться уезжать в Америку. Это своим примером доказал Панарин. Он переехал за океан созревшим мастером и стал лучшим новичком лиги. Вместо того, чтобы мотаться по фарм-клубам, нужно набираться опыта здесь. Так сделал Панарин, и так, похоже, поступит и Гавриков. И тогда его ждет большое будущее.

Андрей Шестаков: Если Гавриков последует примеру Панарина, его ждет большое будущее

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