Беги, тренер, беги. История Михаила Петрова, который просит убежища в Эстонии

Михаил Петров. Фото: gubernia.pskovregion.org

«Советский спорт» разбирается в истории детского тренера из Пскова по единоборствам, который был вынужден сбежать из России и просить политического убежища в Эстонии.

«НАЗАД НЕ ВЕРНУСЬ»

Нам очень часто приходится рассказывать истории о нелегкой доле учителей и тренеров в спортшколах. Престиж данной профессии в последние годы все больше размывается, а денежное вознаграждение за труды даже высококлассных специалистов просто смехотворно. И это довольно типичная история, встречающаяся повсеместно. Мы привыкли, что тренеров у нас, особенно в регионах, тихо морят голодом. Однако история, которая случилась в Пскове, – это что-то новенькое.

Известный детский тренер по боевым единоборствам Михаил Петров покинул Россию и попросил политического убежища в Эстонии. Объяснил он свое решение тем, что боится преследования со стороны правоохранительных органов. В частности, у него появилась информация о том, что его деятельностью заинтересовались в отделе по защите конституционного строя УФСБ РФ по Псковской области, к которым, в свою очередь, обратились из федерального ведомства.

Вот, что Петров рассказал в интервью порталу «Псковская губерния»:

– Последние сутки получал из разных источников информацию, которая сводилась к общему: я перешел какую-то грань. В итоге срочно пришлось покинуть территорию государства, сразу после тренировки, вот так – с рюкзаком с кимоно, в шортах и футболке. Предположительно, ситуацию подают так, что, мол, мы с ребятами вместе с рисунками рисовали призывы какие-то экстремистские и прочее. Бред, у нас есть фотографии стен. Может, они и нарисовали потом, сфотографировали и потом смыли, кто его знает? Только что я подал документы в департамент миграции на политическое убежище. Назад не вернусь.

КОНФЛИКТ С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ

Подробнее о персоне Михаила Петрова и причинах преследования «Советскому спору» рассказал корреспондент псковского портала Денис Камалягин:

– Михаил Петров занимался тем, что на протяжении долгих лет тренировал детей, подростков. Он работал тренером не только в Пскове, но и в Эстонии, насколько я помню, но это было давно. Он регулярно вывозил ребят на международные соревнования, в том числе в этом году, месяц или полтора назад, они выезжали в Германию. Петров специализировался на кудо, дзюдо и других видах единоборств, тренировал в сумме больше десяти лет.

У него была секция, выживали, как могли. Насколько я знаю, он даже жил несколько лет в том же помещении, где проходили занятия. Впрочем, у него тренировались и взрослые, в том числе и вице-губернатор Псковской области, с которым они сначала общались, а потом на определенных политических моментах не сошлись и после этого начались конфликты.

А так, до 2015 года, можно сказать, что с властью он дружил, все было относительно хорошо, хоть они никогда не купались в роскоши, но проблем особых не было. В конце 2015-го проблемы появились, конфликт с вице-губернатором развивался на наших глазах. Петров начал активно вести общественную деятельность, выступать на митингах, а потом произошла вот эта история с разрисованной стеной, – рассказал Камалягин.