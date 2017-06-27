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Пора лечить болезнь, а не симптомы. Почему РФС нуждается в перезагрузке

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пора лечить болезнь, а не симптомы. Почему РФС нуждается в перезагрузке
Фото: «Советский спорт»

Выступление сборной России на домашнем Кубке конфедераций, за которое стыдно даже руководителю КПРФ Зюганову - повод наконец-то заняться делом, а не разговорами о нем. Своим мнением делится обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов.

Не так давно Леонид Федун подарил спортивному миру замечательный мем: «Настало время передать дела профессионалам». Мне кажется, все увиденное нами за год до чемпионата мира - однозначный повод следовать завету владельца «Спартака». В конце концов, советует не кто-то, а чемпион страны.

Рад, что везде активно и широко обсуждается футбольная составляющая процесса: грудью на защиту Игоря Акинфеева встают народные массы. Но дело вовсе не в Акинфееве, не в сборной и не в Черчесове. Уже понятно, что до чемпионата мира мы в этом деле ничего не изменим. Как будет, так и будет. Может, повезет - с группой, состоянием соперников или судейскими решениями.

Но главное: что дальше? 2018-й - вовсе не предельный «горизонт развития» для российского футбола, ему нужно существовать и после. Использовать тот импульс, который всенепременно будет получен. Кто будет это делать?

Сейчас, после очередного провала сборной уже привычно (и то, что это стало привычкой - ужасно) воздух сотрясает Валерий Газзаев. Говорит искрометно и сочно. Задает вопросы. Ответом ему в лучшем случае является молчание. Хотя уж в чем как не в профессиональных футбольных аспектах к Газзаеву стоило бы прислушаться.

Однако даже если у «простого болельщика» под давлением заслуженного тренера, общественного мнения и печального результата и возникнет идея рокировки во главе РФС недавних соперников на выборах (а что, стал же Павел Колобков министром спорта?) - это не лучшая идея. Газзаева стоит услышать. Стоит подумать над его программой развития. И это должны сделать профессионалы - управления, а не работы внутри зеленого прямоугольника, с которого Россию все чаще выносят на щите.

Главная проблема управления нашим футболом (и она не может не сказываться) - фактически параллельное существование РФС и сборной России. Они вроде бы и часть одной структуры - но живут бессвязно. Виталий Мутко в дни успеха очень любит говорить «мы» - говорил он это и Газзаеву в 2005-м, считая триумф ЦСКА своей заслугой. Он же после провала на Евро-2016 месяц не мог назначить нового тренера в сборную, а теперь его ведомство не может даже организовать нормальный контакт между командой и СМИ. Выходят на поле и проигрывают - игроки и тренер. И никогда - Виталий Леонтьевич.

Постановка «популяризации футбола» в качестве приоритетной задачи - говорит обо всем. Ее сложно объективно измерить. И она удобна для разглагольствований.

Задача - в другом. Сделать управление российским футболом более современным. Доверить его профессионалам. И такие люди, как ни странно - существуют.

Я бы очень хотел увидеть во главе РФС Германа Ткаченко, опытного и современного менеджера. Умеющего не плодить конфронтации, а осмысливать и принимать на вооружение дельные идеи. Умеющего контактировать с СМИ не только в формате монолога. Профессионального управляющего, а не заслуженного «отлитого в бронзе» победителя.

ЧМ-2018 это не изменит. Но на этом турнире жизнь футбола в России не заканчивается. Нужно идти дальше. Вопрос - с кем?

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