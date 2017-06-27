Фамилия не имеет значения. Уход Мутко ничего не решит

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко делится своей точкой зрения на поднятую обозревателем Алексеем Андроновым проблему. Главная мысль его ответа – кадровые изменения в РФС проблем не решат.

Мой коллега Алексей Андронов поднял очень важную тему: РФС, по его мнению нуждается в перезагрузке. Но проблема все-таки глубже.

Мы всегда хотим быстрых решений. И большую часть увязываем с кадровой политикой: поменяем одну фамилию на другую – и сразу вжух! А серебряной пули, как известно, не существует.

И хватит уже устраивать ритуальные пляски вокруг фамилий! Вы видите ту персону, которая станет главой РФС и все разом решится? Я не вижу. Хотел занять пост Валерий Газзаев, вкладывался в свой пиар, «топил» Николая Толстых – не вышло. Теперь приходится выступать в жанре «я же говорил». В большинстве случаев это уже выглядит смешно.

Да и приход на пост упомянутого Николая Толстых лично у меня вызывал уверенность пять лет назад, что все теперь пройдет по-другому – каюсь, и я сам пребывал во власти иллюзий. Но реальной власти Николай Александрович не получил: без поддержки сверху любая твоя деятельность будет заблокирована, финансовые шлюзы не откроются. Где теперь Николай Толстых, хорошо известно. На днях видел его на одной презентации: тихо и незаметно видел в углу на последнем ряду. Никто к нему подходил, никто не замечал, никто даже не задавал дежурного вопроса: «Как дела?»

Давайте признаем одну простую вещь: наш футбол – в глубочайшем кризисе. Футболу нашему подниматься из болота годы и годы. А может, и десятилетия. Нужно засучить рукава и работать. Подниматься из ямы вообще очень просто – надо просто двигаться. Тогда тебе гарантирован путь наверх. Но у нас и движения нет: мы все лимиты обсуждаем да решаем второстепенные вопросы.

Простыми кадровыми решениями проблему не решить. Какая разница, кто принимает решения в кресле главы РФС? Можно даже сказать, что в условиях нашего политического климата пусть уж лучше это будет человек, который пользуется доверием властей.

Но нам надо решить главное: какая модель развития футбола будет выбрана? Можно пойти по пути развития клубного футбола, как, например, в Испании. Или футбола школьного, включенного в систему образования, как в Америке. Можно выбрать какую-то смешанную модель. Но это должна быть именно модель развития, а не разговоры в жанре «футбол имеет важную социальную функцию». Надо решать проблемы футбольных школ, куда сложно отдать паренька в 9-летнем возрасте, если он до этого не заиграл.

Много проблем надо решать, а не вписывать в табличку «президент РФС» новые фамилии. Спроси у немецкого болельщика, как зовут главу Немецкого футбольного союза – никто не ответит. Потому что функция у этого человека совершенно техническая. Модель развития должна отражать сформулированные обществом потребности, а для этого должна быть проявлена политическая воля. А любые разговоры о кадрах – это, повторюсь, вопрос чисто технический.