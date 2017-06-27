Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Наш клуб не чужд Фурсенко». Самый легкий способ создать мини-футбольный «Зенит»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Наш клуб не чужд Фурсенко». Самый легкий способ создать мини-футбольный «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»

В Петербурге есть идеальный кандидат, которого можно переформатировать в мини-футбольный «Зенит»

26 июня пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что есть мысли о создании новых команд в структуре «Зенита». В том числе, речь шла о создании мини-футбольного коллектива.

В Петербурге уже больше 20 лет существует команда, представляющая город в мини-футболе. «Политех» был создан в 1995-м, а через пять лет играл в Высшей лиге России.

Несколько раз команда вылетала из элитного дивизиона, но всегда в него возвращалась. Так случилось и в 2017-м: новый сезон «Политех» начнет в Суперлиге. Хотя, в этот раз петербуржцы вернулись не совсем по спортивному принципу: первое место в Высшей лиге занят дубль КПРФ, а второе и третье «ДЮСШ-Ямал» и «Спартак», имеющие любительский статус. Поэтому в Суперлигу шагнули четвертое и пятое места – смоленский «Автодор» и «Политех».

«Политех» – самый очевидный вариант для «Газпрома», чтобы на базе команды создать свою. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» пообщался с президентом, генеральным директором и даже экс-главным тренером «Политеха» Кириллом Мирзояном.

– На вас выходил «Газпром» с каким-то предложением?
– Нет, ко мне никто не обращался. Узнал я о планах «Газпрома» в тот момент, когда мне начали звонить все журналисты. Прокомментировать эту ситуацию не могу, потому что не владею вопросом.

– Если вам поступит предложение о деструктуризации «Политеха»?
– Его можно рассматривать. У нас готовая команда, но и не стоит забывать, что Сергей Фурсенко – политехнический человек, поэтому наш клуб и ВУЗ ему не чужд. Я пока не могу понять, что хотят в «Зените»: открыть команду с нуля или нет? Если обращаться к нам, мы тоже располагаем определенными средствами, поэтому проще было бы просто объединить финансовые усилия. Но пока ко мне никто не приходил: «Политех» целенаправленно готовится к новому сезону Суперлиги, в которую вернулся спустя год после вылета. Формируем команду, каждый день подписываем новых игроков.

Просто если создавать клуб с нуля – уже поздно заявляться в Суперлигу, времени на это уже нет. Временное совмещение названий, наверное, возможно. Сложно сказать, у меня пока только догадки. Думаю, будет много слухов и разных версий, но я призываю дождаться официальной информации из «Зенита» или «Газпрома».

– К сожалению, мини-футбол не очень популярен в нашей стране. Зачем «Газпрому» мини-футбольный клуб?
– У нас модно брать пример с великих команд. Например, в «Барселоне» культивируют семь-восемь видов спорта. Мини-футбол по меркам «Газпрома» нуждается в мизерных деньгах, нужны буквально копейки, учитывая насколько серьезно вкладываются в футбольную команду. При этом в нашем виде спорта будет проще добиться нужного результата. Я примерно понимаю, сколько надо денег, чтобы спокойно побеждать в чемпионате. Сейчас «Зенит» уже не сможет собрать сильнейших, потому что они на контрактах в своих командах. Высококлассные игроки – не грибы, их нельзя пойти в лес и собрать. В целом, финансовая составляющая имеет определяющее значение, поэтапно можно сделать команду, которая будет лидером нашего мини-футбола.

Хороший вопрос – зачем? Видимо, проблемы основного «Зенита» уже решены, теперь надо подтянуть другие виды спорта. У баскетбольного «Зенита» это пока не получается. Хотя, мне совершенно непонятно, почему нельзя было подтягивать «Спартак СПб»? Тогда уж договаривайтесь, чтобы и СКА переименовать: один город – одно название. Будет так. Я патриот нашего города и всегда поддерживал наши команды. Готов делать все для процветания нашего спорта. И делаю это на протяжении 20 лет. Все, что могу. Но, к сожалению, мои финансовые возможности и возможности наших партнеров ограничены. Понятно, что о таком партнере, как «Газпром», мы можем только мечтать. Но я же никак не могу на это повлиять. Подчеркиваю, что мы решаем свои задачи и готовимся к новому сезону.

«Зенит» превращается в «Барселону». И у него получается

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Головин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛГоловин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Младший брат «Зенита». Как «Тосно» укрепляется перед дебютом в РФПЛМладший брат «Зенита». Как «Тосно» укрепляется перед дебютом в РФПЛ«Тосно» впервые в истории вышел в РФПЛ, в связи с чем «Советский спорт» рассказывает о солидном укрепленнии клуба из Ленинградской области.Президент «Боки Хуниорс» о Павоне в «Зените»: Сегодня я могу подтвердить переходПрезидент «Боки Хуниорс» Даниэль Анжеличи прокомментировал новость о том, что нападающий команды Кристиан Павон может перейти в «Зенит». Он сказал, что подтверждают эту информацию.«Зенит» сделал «Сассуоло» официальное предложение по АчербиКак сообщает портал Sos Fanta со ссылкой на Sky Sport, «Зенит» намерен приобрести защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби.«Зенит» продает абонементы на матчи, которые пройдут на «Петровском» и «Санкт-Петербурге»Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Зенита», поступившие в продажу абонементы на домашние матчи петербургского клуба действуют на два стадиона.Йоан Молло: Луческу говорил, что я – в топ-5 лучших игроков РФПЛ. А после этого не включал меня в заявку на Лигу ЕвропыПолузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился мнением о работе бывшего главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.Агент Тельо: «Зенит» интересуется моим клиентом, но у него есть конкурент из РоссииСанкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения воспитанника «Барселоны» Кристиана Тельо.Кокорин, Шатов и Джорджевич отличились в двустороннем матче на тренировке «Зенита»Двустороний матч между игроками «Зенита» на сборе в Австрии закончился победой «Синих» со счетом 3:0, сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Бавария» собирается перехватить у «Зенита» ПаредесаМюнхенская «Бавария» вступила в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, на которого также претендует «Зенит».«Зенит» превращается в «Барселону». И у него получается«Зенит» превращается в «Барселону». И у него получаетсяМунир еще не перешел к Роберто Манчини, но «Барселона» к Петербургу близко и без того.«Зенит» пытается выиграть конкуренцию у «Сампдории» за полузащитника сборной ХорватииКак сообщает Calcionews24, «Зенит» проявляет интерес к хавбеку загребского «Динамо» Анте Чоричу.«Зенит» и ЦСКА поборются за полузащитника «Интера» МеделяКак сообщает Inter News, новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не рассчитывает на капитана сборной Чили Гари Меделя.«Зенит» сделал предложение «Гремио» по трансферу ЛуанаНападающий «Гремио» Луан может перебраться в чемпионат России, сообщил журналист Premium Sport HD Андерсиньо Маркес.Кристиан Паскуато: Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». СумасшедшиеБывший полузащитник «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато рассказал, что хочет играть в команде Роберто Манчини.«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Локомотив» забил 10 безответных мячей, а «Челси» перебил предложение «Зенита». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.«Челси» перебил предложение «Зенита» по трансферу МаноласаЛондонский «Челси» перебил предложение «Зенита» по переходу Костаса Маноласа из «Ромы», сообщает Tribal Football.«Зенит» интересуется нападающим из Аргентины«Зенит» проявляет интерес к нападающему аргентинского «Тальереса» Хонатану Менендесу, сообщает Федеральное агентство новостей.«Зенит» открыл продажу абонементов на матчи, которые пройдут на стадионе «Санкт-Петербург»Петербургский «Зенит» начал продажу абонементов на игры первого круга сезона-2017/18, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Кристиан Нобоа: Болельщики «Ростова» угрожали моей женеПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что болельщики «Ростова» угрожали его жене в социальных сетях.
Футбол
Алексей Сорокин: Выводы из доклада Гарсии говорят о том, что вопросы западных СМИ несостоятельны
Футбол
Доказательств влияния организаторов оргкомитета «Россия-2018» на ФИФА не обнаружено
Футбол
Президент «Боки Хуниорс» о Павоне в «Зените»: Сегодня я могу подтвердить переход
Хоккей
Панарин попрощался с болельщиками и партнерами по «Чикаго»
все новости
Политех
Политехкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Газпром
Газпром