«Наш клуб не чужд Фурсенко». Самый легкий способ создать мини-футбольный «Зенит»

В Петербурге есть идеальный кандидат, которого можно переформатировать в мини-футбольный «Зенит»

26 июня пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что есть мысли о создании новых команд в структуре «Зенита». В том числе, речь шла о создании мини-футбольного коллектива.

В Петербурге уже больше 20 лет существует команда, представляющая город в мини-футболе. «Политех» был создан в 1995-м, а через пять лет играл в Высшей лиге России.

Несколько раз команда вылетала из элитного дивизиона, но всегда в него возвращалась. Так случилось и в 2017-м: новый сезон «Политех» начнет в Суперлиге. Хотя, в этот раз петербуржцы вернулись не совсем по спортивному принципу: первое место в Высшей лиге занят дубль КПРФ, а второе и третье «ДЮСШ-Ямал» и «Спартак», имеющие любительский статус. Поэтому в Суперлигу шагнули четвертое и пятое места – смоленский «Автодор» и «Политех».

«Политех» – самый очевидный вариант для «Газпрома», чтобы на базе команды создать свою. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» пообщался с президентом, генеральным директором и даже экс-главным тренером «Политеха» Кириллом Мирзояном.

– На вас выходил «Газпром» с каким-то предложением?

– Нет, ко мне никто не обращался. Узнал я о планах «Газпрома» в тот момент, когда мне начали звонить все журналисты. Прокомментировать эту ситуацию не могу, потому что не владею вопросом.

– Если вам поступит предложение о деструктуризации «Политеха»?

– Его можно рассматривать. У нас готовая команда, но и не стоит забывать, что Сергей Фурсенко – политехнический человек, поэтому наш клуб и ВУЗ ему не чужд. Я пока не могу понять, что хотят в «Зените»: открыть команду с нуля или нет? Если обращаться к нам, мы тоже располагаем определенными средствами, поэтому проще было бы просто объединить финансовые усилия. Но пока ко мне никто не приходил: «Политех» целенаправленно готовится к новому сезону Суперлиги, в которую вернулся спустя год после вылета. Формируем команду, каждый день подписываем новых игроков.

Просто если создавать клуб с нуля – уже поздно заявляться в Суперлигу, времени на это уже нет. Временное совмещение названий, наверное, возможно. Сложно сказать, у меня пока только догадки. Думаю, будет много слухов и разных версий, но я призываю дождаться официальной информации из «Зенита» или «Газпрома».

– К сожалению, мини-футбол не очень популярен в нашей стране. Зачем «Газпрому» мини-футбольный клуб?

– У нас модно брать пример с великих команд. Например, в «Барселоне» культивируют семь-восемь видов спорта. Мини-футбол по меркам «Газпрома» нуждается в мизерных деньгах, нужны буквально копейки, учитывая насколько серьезно вкладываются в футбольную команду. При этом в нашем виде спорта будет проще добиться нужного результата. Я примерно понимаю, сколько надо денег, чтобы спокойно побеждать в чемпионате. Сейчас «Зенит» уже не сможет собрать сильнейших, потому что они на контрактах в своих командах. Высококлассные игроки – не грибы, их нельзя пойти в лес и собрать. В целом, финансовая составляющая имеет определяющее значение, поэтапно можно сделать команду, которая будет лидером нашего мини-футбола.

Хороший вопрос – зачем? Видимо, проблемы основного «Зенита» уже решены, теперь надо подтянуть другие виды спорта. У баскетбольного «Зенита» это пока не получается. Хотя, мне совершенно непонятно, почему нельзя было подтягивать «Спартак СПб»? Тогда уж договаривайтесь, чтобы и СКА переименовать: один город – одно название. Будет так. Я патриот нашего города и всегда поддерживал наши команды. Готов делать все для процветания нашего спорта. И делаю это на протяжении 20 лет. Все, что могу. Но, к сожалению, мои финансовые возможности и возможности наших партнеров ограничены. Понятно, что о таком партнере, как «Газпром», мы можем только мечтать. Но я же никак не могу на это повлиять. Подчеркиваю, что мы решаем свои задачи и готовимся к новому сезону.

«Зенит» превращается в «Барселону». И у него получается