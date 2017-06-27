Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Роналду? Один он ничего не сделает». Смелые чилийцы и Сантуш – скромняшка

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Роналду? Один он ничего не сделает». Смелые чилийцы и Сантуш – скромняшка
Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци спокойно объяснил, как его команда планирует сдержать лучшего игрока сезона - Роналду, а португальский тренер Фернанду Сантуш выступил скромняшкой.

«КТО ФАВОРИТ? МНЕ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО»

- Мы очень рады снова быть Казани и выходу в полуфинал, - с места в карьер начал главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци. – Игра будет сложной, но мы поработали над проблемными моментами, чтобы сыграть против Португалии по максимуму.

- После игры с Германией вы говорили, что Чили всегда старается действовать предельно агрессивно и интенсивно. Так будет и с Португалией?
- Первый тайм против Германии мы провели очень хорошо. К этому уровню надо стремиться.

- Кто, по-вашему, фаворит?
- Не раз говорил: мне все равно. Обе команды превосходны. Мы же постараемся навязать Португалии свою игру. Остальное – не важно.

- Клубное будущее Санчеса туманно. Это не отвлекает его от турнира?
- Он счастлив и полностью сконцентрирован на ближайшем матче. У него интересный этап карьеры – лучшие клубы мира хотят его пригласить к себе. Это говорит о том, что он на правильно пути.

- Смогут ли завтра сыграть Браво и Медель, которые имели травмы?
- Да, все 23 игрока готовы помочь команде.

- У Португалии и Чили есть ярко выраженные лидеры – Роналду и Санчес с Видалем соответственно. У вас есть план Б, если игра у лидеров не пойдет?
- Конечно, у нас всегда есть альтернативный вариант. И, считаю, у обоих сборных отлаженный командный стиль. Роналду не сможет сделать результат в одиночку, он тоже зависимый игрок. Поэтому все решится в противоборстве команд, а не лидеров.

- Как вы собираетесь остановить Роналду?
- Мы знаем его очень хорошо. Это игрок, который обладает множеством сильных качеств, он выиграл несколько «Золотых мячей», на протяжении долгих лет держит высочайший уровень. Ему нельзя давать свободу при верховых мячах, а также необходимо всячески лишать его возможности взаимодействовать с партнерами. Это мы и постараемся сделать.

- Довольны поддержкой чилийских болельщиков?
- Чувствуем, как за нас болеют. Кстати, и не только чилийские фанаты, но и вся аудитория российских стадионов. Мы впервые вышли в полуфинал Кубка конфедераций. И хотим добиться еще большего.

- Самочувствие отличное, - говорит полузащитник сборной Чили Марсело Диас. – У нас нет травмированных. Плюс то, как мы играем в России, внушает оптимизм: мы чувствуем себя увереннее, чем раньше. У нас есть все для победы. Все-таки мы дважды подряд выигрывали Кубок Америки, тоже непростой турнир.

- Роналду в клубе и в сборной – это разные игроки?
- Он провел великолепный сезон в «Реале». И также хорош здесь, на Кубке конфедераций. Постараемся остановить Роналду. Нужно лишить его пространства, максимально затруднить доставку мяча до него. Это будет нелегко.

- Санчес так и не определился с клубом. Это ему не мешает?
- Надеюсь, вся эта ситуация будет дополнительно мотивировать его. Он важный атакующий игрок.

- В матче с Германией чилийские болельщики на одном из видео оскорбляли игрока сборной Эрреру. Почему?
- Не знаю. Может, подписчиков так набирают. Но это было очень некрасиво. И такое поведение недопустимо. И хочу сказать этим людям: если вы делаете что-то против одного из нас, то идете против всей команды.

«ВЫ ЗНАЕТЕ, Я СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

- Чили – очень боевая команда, они всегда играют предельно агрессивно. Но мы готовы им не уступить ни в борьбе, ни в характере. Но сборная Чили сильна и в тактическом плане. Это очень гибкая команда – они могут поменять тактику и адаптироваться под любое развитие матча. В их составе достаточно сильных игроков – это не только Санчес и Видаль, - объяснил главный тренер сборной Португалии Сантуш.

- Когда вы тренировали «Порту», то под ваши руководством играл нынешний тренер сборной Чили Хуан Антонио Пиции.
- Мне было в удовольствие работать с ним. Правда, мы не так много времени провели вместе – он затем травмировался и перенес операцию. Но помню, что он был большим профессионалом. Рад встрече.

- Вы сделали Португалию чемпионом Европы. Теперь в двух шагах от победы в Кубке конфедераций. Можно назвать вас лучшим тренером в истории сборной?
- Я так не думаю. Но мне это и безразлично – я скромный человек, рейтинги и прочие сравнения не для меня, вы же знаете. Я уважаю Кубок конфедераций и хочу его выиграть. Это самое главное. Верю в свою команду. И - в Роналду. Потому что это лучший игрок мира.

- Как обстоят дела со здоровьем Геррейры и Бернарду Силвы?
- Первый в полуфинале точно не сыграет. Посмотрим, что будет дальше. А Силва восстанавливается от повреждения. По нему решение еще не принято – решим в день матча.

- Из-за дисквалификации не сыграет защитник Пепе. Серьезная потеря?
- Надеюсь, что повторится история, которая была на Евро. Когда в полуфинале, оставшись без Пепе, мы все равно победили. Это очень важный игрок для нас.

- Мы полностью готовы. Это главное, - раскрыл все карты нападающий сборной Португалии Андре Силва. – Плей-офф для нас не в новинку. Постараемся вписать себя в историю португальского футбола. У нас хорошая команда, пусть мы не всегда играем на топ-уровне. В чем наш секрет? В уважении флага, нации, страны.

- Как вам стадионы на Кубке конфедераций?
- Те три стадиона, на которых мы играли в России, фантастические. Надеюсь, на победу, чтобы сказать, что стадион, на котором мы станем чемпионами, мой любимый в России. Выучил ли я какие-то слова на русском? Только «спасибо».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Габулов: Сборная России на правильном пути. Мне не совсем понятна критикаВратарь сборной России Владимир Габулов подвел итоги выступления команды на Кубке конфедераций.Евгений Ловчев: Бердыев тренер, который должен работать ежедневноОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о перспективах сборной России.Евгений Ловчев: Понятно, что сборная прогрессируетОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о перспективах сборной России.Евгений Ловчев: Смолов был просто нулевойОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о перспективах сборной России.Хуан Антонио Пицци: Роналду не сможет сделать результат в одиночкуГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци перед полуфиналом Кубка конфедераций со сборной Португалии - о РоналдуМануэл Фернандеш: Я заслуживаю быть в сборной ПортугалииПолузащитник «Локомотив» Мануэл Фернандеш сказал, что он заслуживает места в сборной Португалии.Российский футбол #надонышке, или Чем Шурыгина хуже Кокорина и Дзюбы?Российский футбол #надонышке, или Чем Шурыгина хуже Кокорина и Дзюбы?О сборной России, на которую россияне отказываются смотреть даже в прайм-тайм.Николай Валуев: Не строил иллюзий относительно результата сборной России на Кубке конфедерацийИзвестный в прошлом боксер, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев поделился мнением о выступлении сборной России по футболу на Кубке конфедераций.Алексей Маклаков: Уровень сборной России ниже, чем у МексикиРоссийский актер театра и кино Алексей Маклаков прокомментировал поражение сборной России в третьем туре группового турнира Кубка конфедераций от сборной Мексики.Геннадий Зюганов: Мне стыдно за сборную РоссииПредседатель КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о выступлении сборной России по футболу на Кубке конфедераций.Андрей Бутенко: Система видеоповторов не отработана до концаЗаместитель председателя судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о введение системы видеоповторов.Португалия – Чили. Матч обслужит бригада арбитров из ИранаСтали известны имена арбитров, которые обслужат полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.Биксант Лизаразю: Не верю, что Роналду покинет «Реал»Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю заявил, что не верит в уход из «Реала» Криштиану Роналду.Трансфер Мораты в «МЮ» затягивается из-за ситуации РоналдуКак сообщает Diario Gol, «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» договорились о трансфере форварда сборной Испании Альваро Мораты.Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»Луис Кампос, который ранее занимал должность советника по трансферам в мадридском «Реале», высказался о ситуации Криштиану Роналду.«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Над кем же посмеялись Дзюба с Кокориным? Как бы им заплакать не пришлось...Над кем же посмеялись Дзюба с Кокориным? Как бы им заплакать не пришлось...Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, что кроется в нашумевшей шутке, кроме собственно шутки.Олег Веретенников: Хотелось бы, чтобы сборная России сыграла в полуфинале Кубка конфедерацийБывший футболист сборной России Олег Веретенников поделился впечатлениями от группового этапа Кубка конфедераций.Месси и Роналду – лучшие игроки команды сезона FIFA 17Канадская компания-разработчик спортивных игр EA Sports назвала команду сезона, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.Валерий Карпин: Смолов доказывает, что он лучший бомбардир, других же нетЭксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин считает, что форвард сборной России Федор Смолов доказал свой класс на Кубке конфедераций.
Футбол
Доказательств влияния организаторов оргкомитета «Россия-2018» на ФИФА не обнаружено
Футбол
Президент «Боки Хуниорс» о Павоне в «Зените»: Сегодня я могу подтвердить переход
Хоккей
Панарин попрощался с болельщиками и партнерами по «Чикаго»
Футбол
«Тосно» арендовал Кутина у «Спартака»
все новости
Чили
Чиликалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Фернанду Сантуш
Фернанду Сантушвсе новости
Хуан Антонио Пицци
Хуан Антонио Пиццивсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости