«Роналду? Один он ничего не сделает». Смелые чилийцы и Сантуш – скромняшка

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци спокойно объяснил, как его команда планирует сдержать лучшего игрока сезона - Роналду, а португальский тренер Фернанду Сантуш выступил скромняшкой.

«КТО ФАВОРИТ? МНЕ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО»

- Мы очень рады снова быть Казани и выходу в полуфинал, - с места в карьер начал главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци. – Игра будет сложной, но мы поработали над проблемными моментами, чтобы сыграть против Португалии по максимуму.

- После игры с Германией вы говорили, что Чили всегда старается действовать предельно агрессивно и интенсивно. Так будет и с Португалией?

- Первый тайм против Германии мы провели очень хорошо. К этому уровню надо стремиться.

- Кто, по-вашему, фаворит?

- Не раз говорил: мне все равно. Обе команды превосходны. Мы же постараемся навязать Португалии свою игру. Остальное – не важно.

- Клубное будущее Санчеса туманно. Это не отвлекает его от турнира?

- Он счастлив и полностью сконцентрирован на ближайшем матче. У него интересный этап карьеры – лучшие клубы мира хотят его пригласить к себе. Это говорит о том, что он на правильно пути.

- Смогут ли завтра сыграть Браво и Медель, которые имели травмы?

- Да, все 23 игрока готовы помочь команде.

- У Португалии и Чили есть ярко выраженные лидеры – Роналду и Санчес с Видалем соответственно. У вас есть план Б, если игра у лидеров не пойдет?

- Конечно, у нас всегда есть альтернативный вариант. И, считаю, у обоих сборных отлаженный командный стиль. Роналду не сможет сделать результат в одиночку, он тоже зависимый игрок. Поэтому все решится в противоборстве команд, а не лидеров.

- Как вы собираетесь остановить Роналду?

- Мы знаем его очень хорошо. Это игрок, который обладает множеством сильных качеств, он выиграл несколько «Золотых мячей», на протяжении долгих лет держит высочайший уровень. Ему нельзя давать свободу при верховых мячах, а также необходимо всячески лишать его возможности взаимодействовать с партнерами. Это мы и постараемся сделать.

- Довольны поддержкой чилийских болельщиков?

- Чувствуем, как за нас болеют. Кстати, и не только чилийские фанаты, но и вся аудитория российских стадионов. Мы впервые вышли в полуфинал Кубка конфедераций. И хотим добиться еще большего.

- Самочувствие отличное, - говорит полузащитник сборной Чили Марсело Диас. – У нас нет травмированных. Плюс то, как мы играем в России, внушает оптимизм: мы чувствуем себя увереннее, чем раньше. У нас есть все для победы. Все-таки мы дважды подряд выигрывали Кубок Америки, тоже непростой турнир.

- Роналду в клубе и в сборной – это разные игроки?

- Он провел великолепный сезон в «Реале». И также хорош здесь, на Кубке конфедераций. Постараемся остановить Роналду. Нужно лишить его пространства, максимально затруднить доставку мяча до него. Это будет нелегко.

- Санчес так и не определился с клубом. Это ему не мешает?

- Надеюсь, вся эта ситуация будет дополнительно мотивировать его. Он важный атакующий игрок.

- В матче с Германией чилийские болельщики на одном из видео оскорбляли игрока сборной Эрреру. Почему?

- Не знаю. Может, подписчиков так набирают. Но это было очень некрасиво. И такое поведение недопустимо. И хочу сказать этим людям: если вы делаете что-то против одного из нас, то идете против всей команды.

«ВЫ ЗНАЕТЕ, Я СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

- Чили – очень боевая команда, они всегда играют предельно агрессивно. Но мы готовы им не уступить ни в борьбе, ни в характере. Но сборная Чили сильна и в тактическом плане. Это очень гибкая команда – они могут поменять тактику и адаптироваться под любое развитие матча. В их составе достаточно сильных игроков – это не только Санчес и Видаль, - объяснил главный тренер сборной Португалии Сантуш.

- Когда вы тренировали «Порту», то под ваши руководством играл нынешний тренер сборной Чили Хуан Антонио Пиции.

- Мне было в удовольствие работать с ним. Правда, мы не так много времени провели вместе – он затем травмировался и перенес операцию. Но помню, что он был большим профессионалом. Рад встрече.

- Вы сделали Португалию чемпионом Европы. Теперь в двух шагах от победы в Кубке конфедераций. Можно назвать вас лучшим тренером в истории сборной?

- Я так не думаю. Но мне это и безразлично – я скромный человек, рейтинги и прочие сравнения не для меня, вы же знаете. Я уважаю Кубок конфедераций и хочу его выиграть. Это самое главное. Верю в свою команду. И - в Роналду. Потому что это лучший игрок мира.

- Как обстоят дела со здоровьем Геррейры и Бернарду Силвы?

- Первый в полуфинале точно не сыграет. Посмотрим, что будет дальше. А Силва восстанавливается от повреждения. По нему решение еще не принято – решим в день матча.

- Из-за дисквалификации не сыграет защитник Пепе. Серьезная потеря?

- Надеюсь, что повторится история, которая была на Евро. Когда в полуфинале, оставшись без Пепе, мы все равно победили. Это очень важный игрок для нас.

- Мы полностью готовы. Это главное, - раскрыл все карты нападающий сборной Португалии Андре Силва. – Плей-офф для нас не в новинку. Постараемся вписать себя в историю португальского футбола. У нас хорошая команда, пусть мы не всегда играем на топ-уровне. В чем наш секрет? В уважении флага, нации, страны.

- Как вам стадионы на Кубке конфедераций?

- Те три стадиона, на которых мы играли в России, фантастические. Надеюсь, на победу, чтобы сказать, что стадион, на котором мы станем чемпионами, мой любимый в России. Выучил ли я какие-то слова на русском? Только «спасибо».