Евгений Ловчев: Разговоры про отставку Черчесова – не правильные

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев ответил на несколько вопросов, касающихся перспектив сборной России.

«У СБОРНОЙ ЕСТЬ ИГРОВОЙ РИСУНОК ИГРЫ»

1. Команда прогрессирует?

Наша сборная на Кубке Конфедерации сыграла в свою силу. Но во время турнира стало видно, что у нас вырисовывается команда. Плохая или хорошая, это другой разговор. Но нас никто не разбил, поэтому понятно, что команда растет.

А дальше уже можно рассуждать об уровне футболистов, который довольно средний. Вот и получается, то Жирков сыграет, то Головин, то еще кто-то. А в защите ошибаются то Кудряшов, то Васин, то Джикия. Но некий рисунок игры у этой сборной существует.

Давайте вспомним первые матчи сборной Черчесова – с Турцией, Катаром. Особенно последний нас сильно разочаровал – ни игры, ни результата. Сейчас команда выдавала отрезки, где показывала какой-то футбол. Это вторые таймы с Чили и Португалией, первый тайм с Мексикой. Плюс два матча с равными нам по классу командами Новой Зеландией и Венгрией, а они нам равные, давайте смотреть правде в глаза – мы эти матчи выиграли.

«БЕРДЫЕВ ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ЕЖЕДНЕВНО»

2. Разговоры про отставку Черчесова нужно прекратить?

Разговоры по поводу отставки Черчесова считаю не правильными. Если сейчас взять нового тренера, то он снова начнет собирать тех игроков, которые ему нужны и через полгода он придет к такому же состоянию. То есть, мы просто потеряем полгода. Это самоубийство.

В нашем чемпионате за последние годы хотя бы один молодой заметный футболист вырос? Да, называют имена Головина, Миранчука и Зобнина. Во-первых, это очень мало, а, во-вторых, они все-таки не выдающиеся игроки.

И потом, про кого все говорят в случае замены Черчесова? Про Бердыева. Возможно, он и лучше Черчесова. Но сейчас нужно работать в сборной в условиях недостатка времени. Бердыев когда пришел в «Ростов», тот едва не вылетел. А Бердыев тренер, который должен работать ежедневно.

«НАШ ЧЕМПИОНАТ НЕ ВПОЛНЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА»

3. До ЧМ остался год, официальных матчей больше не будет. Хотя нам обещают сильных спарринг-партнеров, но хватит ли этого для роста команды?

Уверен, что сильные сборные к нам приедут. Все хотят сыграть с хозяевами накануне чемпионат мира на стадионах, где пройдут матчи первенства. Эти матчи очень полезны, но рост игроков и готовность к самому турниру может достигаться только через чемпионат России. Не бывает так, что раз в два месяца футболисты проводят матчи и от этого растут в классе. Рост достигается только постоянной практикой в условиях борьбы.

Возьмем наших трех центральных защитников. Эта линия уже сложилась. Вспомним, как Дзюба продавил Джикию, когда забивал гол. Васин ошибся в матче со «Спартаком». Кудряшов упустил Роланду в Кубке Конфедерации. Но для роста нужно, чтобы у них такие оппоненты были в каждой игре. После таких ошибок футболисты и растут. К сожалению, наш чемпионат не в полной мере дает такие возможности. И вот Джикия после игры с «Зенитом», где Дзюба ему вздохнуть не давал, потом играет с «Томском» и «Оренбургом», где вообще нет нападающих.

«САМЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛИСТ В СБОРНОЙ – ГОЛОВИН»

4. Какие резервы у этой сборной?

Первый резерв – Глушаков. Сыграл он не важно. Дальше – Смолов. Его уровня хватает для успешной игры в нашем чемпионате. А в Кубке Конфедерации все три матча он был просто нулевой. Ерохину доверяли, а он то не добежит, то силенок ему не хватит. А может, молодые быстрее схватывают? Самым европейским футболистом в сборной был Головин. В матчах за национальную команду, в Лиге чемпионов он понял, чтобы соответствовать современному уровню, надо все делать гораздо быстрее. Быстрее мыслить, двигаться, бить по воротам. Мне кажется, и Миранчук может такой футбол быстрее схватить.

Я смотрел на других наших ребят, они получали мяч и начинали нервничать, потому что соперники заставляли их думать гораздо быстрее, чем они привыкли. И вот только через такие матчи наши ребята могут понять, какой футбол будет на чемпионате мира.