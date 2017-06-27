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Младший брат «Зенита». Как «Тосно» укрепляется перед дебютом в РФПЛ

Константин Кринский
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Младший брат «Зенита». Как «Тосно» укрепляется перед дебютом в РФПЛ
Фото: ФК «Тосно»

«Тосно» впервые в истории вышел в РФПЛ, в связи с чем «Советский спорт» рассказывает о солидном укрепленнии клуба из Ленинградской области.

ВРАТАРИ

ДАВИД ЮРЧЕНКО («АНЖИ», «УФА», «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - В РФПЛ)

Естественно, что начинать укомплектование состава перед столь ответственным сезоном – дебютом в пермьер-лиге – следует с вратарской позиции. То ли поругавшийся с Александром Григоряном, то ли покинувший «Анжи» по иному поводу Давид Юрченко подходит команде как нельзя лучше.

Во-первых, Юрченко не привыкать выступать за клубы, главная задача которых – сохранить прописку в РФПЛ. Так было в «Уфе», где он стал одним из лидеров, так было и в «Анжи», спасшимся от вылета в последних турах. Давид – качественный по российским меркам вратарь, прыгучий и резкий.

АЛЕКСАНДР ГУТОР («ОРЕНБУРГ» - В РФПЛ)

Белорус явно пришел в команду на место запасного вратаря. Но важнее другое: Александр в прошлом сезоне выступал за провалившийся в ФНЛ «Оренбург», а значит и у него есть опыт игры в премьер-лиге.

Показатели Гутора не слишком круты (в среднем пропускает за матч 1,33 гола), но Гутор хорош при 11-метровых. За плечами Александра еще и семь сезонов в чемпионате Белоруссии, где, судя по цифрам, он не пропускал больше 0,44 гола за матч. Фантастика!

ЗАЩИТА

ВИТАЛИЙ ШАХОВ («ФАКЕЛ» и «ТОМЬ» - В ФНЛ)

В высшем дивизионе 26-летний защитник пока не играл, однако уже успел набраться необходимого опыта, чтобы сделать шаг вперед. Виталий – забивной защитник, в шести сезонах на взрослом уровне он умублился забить уже 24 гола.

АСЛАН ДУДИЕВ («АЛАНИЯ», «МОРДОВИЯ», «ТОМЬ», «АНЖИ» - В РФПЛ)

Еще один опытный боец с опытом игры в премьер-лиге. Свой лучший сезон Дудиев выдал в «Мордовии» при Юрие Семине, однако потом карьера в гору не пошла: переходы в «Томь» и «Анжи» застопорили карьеру россиянина.

Аслан – универсальный крайний бегунок, способный сыграть в обороне, полузащите или закрыть всю бровку. В чем не откажешь Дудиеву, так это в старании и постоянном желании обыгрывать.

ДЕНИС КУТИН («СПАРТАК» - В РФПЛ)

Москвичи избрали правильную позицию: отдавать в аренду своих лучших воспитанников с целью набраться опыта – априори правильное решение. Тем более, когда ты отдаешь игроков в клуб премьер-лиги, а не останавливаешь их в развитии, сбрасывая в низшие дивизионы. Кутин засветил сразу во всех командах «Спартака» - первой, второй и молодежке, но больше всего матчей, да и не первый год, он провел за «Спартак-2». Следовательно, опыт ФНЛ получен давно, теперь нужно брать выше.

ПОЛУЗАЩИТА

ГЕОРГИЙ МЕЛКАДЗЕ («СПАРТАК» - В РФПЛ)

Да, это всего лишь аренда, но она пойдет на пользу всем: «Спартак» пока не готов давать георгию игровое время, а «Тосно» с удовольствием поэксплуатирует одного из лучших игроков ФНЛ прошедшего сезона. Мелкадзе обладает прекрасной техникой, видением поля и природной резкостью. В любом случае, креатива впереди он точно прибавит.

АЛЕКСАНДР ТРОШЕЧКИН («ФАКЕЛ» - В ФНЛ)

Лучший молодой игрок первой лиги прошлого сезона Трошечкин принадлежит «Ростову». Но чтобы не заморозить карьеру парня, руководители клуба отдали его в аренду. Пока сказать что-то конкретное о Трошечкине сложно, он только в начале футбольного пути. Но, кстати говоря, лучшим молодым игроком лиги абы кого не признают.

АЛЕКСАНДР КАРНИЦКИЙ (В РОССИИ НЕ ИГРАЛ)

Еще один белорус в «Тосно». Предыдущий сезон Карницкий провел в «Гомеле» и «Хапоэле Раанана» из Израиля. Этот хавбек креативный, опытный и трудолюбивый. Он одинаково хорош как в созидании, так и в завершении.

НУНУ РОША (В РОССИИ НЕ ИГРАЛ)

25-летний соотечественник Зе Луиша и его партнер по сборной Кабо-Верде приехал в Россию из чемпионата Румынии, где играл последние три года за «КСУ Крайова». Роша – забивной парень, воспитанник португальского «Маритиму».

НАПАДАЮЩИЕ

АНДРЕ ВУКУШИЧ (В РОССИИ НЕ ИГРАЛ)

26-летний хорват солидно покатался по Европе: был в «Пескаре», «Лозанне», «Васланд-Беревене» и «Гройтер Фюрте». Назвать этого форварта забивным сложно, заколачивал больше десяти мячей в год он еще в юности в родном Хайдуке. А так – 3-4 мяча за сезон и все. Кто знает, может в России Вукушич раскроется по-новому.

 ТРЕНЕРЫ

МИШЕЛ ХУФФ, ФИЗПОДГОТОВКА (В РОССИИ НЕ РАБОТАЛ)

Дмитрий Парфенов специально под премьер-лигу пригласил в «Тосно» нового тренера по физподготовке – бразильца Мишела Хуффа. Последние пять лет специалист трудился в странах бывшего СССР, а точнее в молдавском «Зимбру» и харьковском «Металлисте».

ЧИСТКА ЗАРПЛАТНОЙ ВЕДОМОСТИ

Кроме активной работы по привлечению новых лиц в клуб, «Тосно» расстался с рядом футболистов. Команду покинули форвард форварды Милевский, Кутьин, Кериеенко, Багаев и Чхапелия, хавбеки Чиркин и Причиненко,  защитники Богаев, Гарбуз и Логашов, вратари Нигматуллин и Книга.

Кроме того, клуб сохранил лидеров и вернул песпективных из аренды. Так, новые контракты подписали нападающий Заболотный, хавбеки Рустем Мухаметшин и Галиулин, защитники Сухарев и Буйволов.

В целом, кадровые перемены в клубе серьезные. Теперь важно сохранить ту игру, благодаря которой «Тосно» весь год висел на плечах у «Динамо». А то ведь знаете, как бывает: игроков новых взяли с десяток, а результата никакого. Как в Казани. 

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