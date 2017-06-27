Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Смерть на взлете. Не стало Михаила Бутурлина

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Бутурлин
Михаил БутурлинФото: КХЛ

Во вторник на сороковом году ушел из жизни один из лучших судей КХЛ Михаил Бутурлин.

В это невозможно поверить. В апреле, самое жаркое время плей-офф, мы обсуждали с коллегами Бутурлина. Все в унисон отмечали, что он стремительно прогрессирует. Навскидку никто не смог вспомнить хотя бы одну его грубую ошибку. Да и тот факт, что Бутурлину доверили два матча финальной серии между СКА и «Магниткой», говорит сам за себя. А тут это кошмарное известие.

- Случившееся не укладывается в голове, - выдавливает из себя слова главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. – Человек был полон сил и планов, его карьера была в самом разгаре. Михаил – не только профессионал, но и надежный товарищ. Осиротела его семья…

Семья… Буквально десять дней назад Михаил забрал из роддома дочь. Остается догадываться, в каком состоянии сейчас его отец, тоже Михаил, лучший хоккейный судья России на стыке веков. Именно ему выпала честь работать на прощальном матче Вячеслава Фетисова, который состоялся в августе 2000-го в спорткомлексе «Олимпийский». Трагическое известие застало Бутурлина-старшего на отдыхе в Краснодаре…

Но почему полный сил и планов Бутурлин ушел из жизни? Как удалось узнать, Михаил находился на судейском сборе, в понедельник вечером крутил педали велотренажера, как вдруг ему стало плохо. Он впал в кому. Вызвали скорую, увезли в реанимацию. В сознание так и не вернулся.

Об игроке Михаиле Бутурлине известно не так много.

- Помню, как он совсем немного играл у меня в ЦСКА, - рассказал бывший главный тренер московских армейцев Борис Михайлов. – Нападающий трудолюбивый, надежный, пробивной, бесстрашный, его стихия - силовая борьба. Звезд с неба, правда, не хватал. Его младший брат Александр считался куда талантливее. Больших высот Михаил не достиг, но решил остаться в хоккее. Пошел по стопам своего отца, одного из сильнейших судей конца 90-х – начала нулевых. Мне нравилось, как работал Михаил Михалыч.

Насчет «звезд с неба не хватал» можно и поспорить. Михаил Бутурлин ведь с «Ладой» выиграл в 2006-м Континентальный кубок. Будучи в том «детском саду» Петра Воробьева одним из самых опытных игроков.

Отец очень хотел, чтобы его сыновья выросли в классных хоккеистов. Если Саша был замкнутым, за это его в ЦСКА прозвали Чубук, то Миша отличался коммуникабельностью, уважительным отношением к старшим. Коллеги в КХЛ отмечали в Михаиле-младшем доброжелательность и правильную самооценку. Были уверены, что через год-два он станет лауреатом «Золотого свистка» для лучшего судьи лиги. И покорит высоко поднятую его отцом планку. Увы, смерть подстерегла совсем еще молодого человека на взлете…

«Советский спорт» выражает родным и близким Михаила Бутурлина соболезнования.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Куньлунь» подписал двусторонние контракты с Уэреком и Рыбницким«Куньлунь» подписал двусторонние контракты сроком на один год с защитником Евгением Рыбницким и канадским нападающим Этаном Уэреком.Нападающий Жукенов вернулся из QMJHL в «Авангард»«Авангард» заключил двусторонний контракт на два года с нападающим Дмитрием Жукеновым. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.«Салават Юлаев» расторгает контракт со Сведбергом. Таблица переходов КХЛ«Салават Юлаев» расторгает контракт со Сведбергом. Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Леонид Вайсфельд: Мы расторгаем контракт со СведбергомГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд объявил, что клуб расторгнет контракт со шведским вратарем Никласом Сведбергом.Владислав Гавриков: Я хорошо знаком с требованиями Знарка. Думаю, ничего необычного в СКА для меня не будетЗащитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал переход в петербургский клуб.Алексей Анисимов: Бутурлин-младший входил в тройку лучших судей КХЛГлавный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что скончавшийся во вторник Михаил Бутурлин-младший входил в тройку лучших арбитров лиги.В возрасте 39 лет умер арбитр КХЛ Михаил Бутурлин-младшийСтало известно о смерти арбитра КХЛ Михаила Бутурлина-младшего. Ему было 39 лет.Агент Задорова: Если не придем к соглашению с «Колорадо», то будем обсуждать возможность выступления в КХЛАгент Никиты Задорова Александр Тыжных поделился мнением о возможном возвращении российского защитника «Колорадо» в КХЛ.«Гавриков выбрал шанс выиграть Олимпиаду». Мнения о самом громком контракте лета«Гавриков выбрал шанс выиграть Олимпиаду». Мнения о самом громком контракте летаПодписание Владислава Гаврикова в СКА оценивают эксперты: о чем другим остается только мечтать и как защитнику ориентироваться на Панарина.Андрей Шестаков: Если Гавриков последует примеру Панарина, его ждет большое будущееКомментатор матчей СКА на петербургском телевидении Андрей Шестаков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Владислава Гаврикова в армейский клуб.«Сибирь» расторгла соглашение с ГлуховымКак сообщает пресс-служба КХЛ, «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Алексеем Глуховым.Агент Гусева: У Никиты есть аргументы, чтобы выступать за СКА в олимпийский сезонАгент нападающего СКА Никиты Гусева Дэн Мильштейн, рассказал, что его клиент останется в КХЛ еще на сезон.«Гаврикову полезно остаться в России…» СКА сделал подсечку американскому клубу«Гаврикову полезно остаться в России…» СКА сделал подсечку американскому клубуОдин из лучших защитников сборной России Владислав Гавриков решил остаться в КХЛ, хотя его активно звали в «Коламбус».Александр Медведев: В год, когда будут проводиться ОИ и ЧМ, такой игрок как Гавриков – подарок судьбыЧлен совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал переход защитника Владислава Гаврикова в петербургский клуб.СКА – о переходе Гаврикова: Клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океанХоккейный клуб СКА на своем официальном сайте прокомментировал переход защитника «Локомотива» Владислава Гаврикова.Владислав Гавриков: Переход в СКА? Есть огромное желание проявить себя в клубе под руководством ЗнаркаЗащитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал переход в петербургский клуб.Официально: Гавриков стал игроком СКАЗащитник «Локомотива» Владислав Гавриков продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.Экс-наставник минского «Динамо» Вудкрофт возглавил «Серветт»Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил швейцарский «Серветт», сообщает Swiss Hockey News.Новокузнецкий «Металлург» официально допущен до участия в чемпионате ВХЛМеталлург» из Новокузнецка, ранее выступавший в КХЛ, допущен до участия в чемпионате ВХЛ.«Адмирал» расторг контракт с Ткачевым, «Салават Юлаев» заключил соглашения с двумя игрокамиКак информирует официальный сайт КХЛ, «Адмирал» и нападающий Владимир Ткачев расторгли контракт по инициативе хоккеиста.
Волейбол
Сборная России обыграла турчанок на Кубке Ельцина
Теннис
Возняцки снялась обнаженной вслед за Сереной Уильямс
Футбол
Виталий Мутко: Все увидели, что никаких вопросов по заявке на проведение ЧМ по футболу к России нет
Футбол
Евгений Ловчев: Понятно, что сборная прогрессирует
все новости