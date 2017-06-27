Смерть на взлете. Не стало Михаила Бутурлина

Михаил Бутурлин Фото: КХЛ

Во вторник на сороковом году ушел из жизни один из лучших судей КХЛ Михаил Бутурлин.

В это невозможно поверить. В апреле, самое жаркое время плей-офф, мы обсуждали с коллегами Бутурлина. Все в унисон отмечали, что он стремительно прогрессирует. Навскидку никто не смог вспомнить хотя бы одну его грубую ошибку. Да и тот факт, что Бутурлину доверили два матча финальной серии между СКА и «Магниткой», говорит сам за себя. А тут это кошмарное известие.

- Случившееся не укладывается в голове, - выдавливает из себя слова главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. – Человек был полон сил и планов, его карьера была в самом разгаре. Михаил – не только профессионал, но и надежный товарищ. Осиротела его семья…

Семья… Буквально десять дней назад Михаил забрал из роддома дочь. Остается догадываться, в каком состоянии сейчас его отец, тоже Михаил, лучший хоккейный судья России на стыке веков. Именно ему выпала честь работать на прощальном матче Вячеслава Фетисова, который состоялся в августе 2000-го в спорткомлексе «Олимпийский». Трагическое известие застало Бутурлина-старшего на отдыхе в Краснодаре…

Но почему полный сил и планов Бутурлин ушел из жизни? Как удалось узнать, Михаил находился на судейском сборе, в понедельник вечером крутил педали велотренажера, как вдруг ему стало плохо. Он впал в кому. Вызвали скорую, увезли в реанимацию. В сознание так и не вернулся.

Об игроке Михаиле Бутурлине известно не так много.

- Помню, как он совсем немного играл у меня в ЦСКА, - рассказал бывший главный тренер московских армейцев Борис Михайлов. – Нападающий трудолюбивый, надежный, пробивной, бесстрашный, его стихия - силовая борьба. Звезд с неба, правда, не хватал. Его младший брат Александр считался куда талантливее. Больших высот Михаил не достиг, но решил остаться в хоккее. Пошел по стопам своего отца, одного из сильнейших судей конца 90-х – начала нулевых. Мне нравилось, как работал Михаил Михалыч.

Насчет «звезд с неба не хватал» можно и поспорить. Михаил Бутурлин ведь с «Ладой» выиграл в 2006-м Континентальный кубок. Будучи в том «детском саду» Петра Воробьева одним из самых опытных игроков.

Отец очень хотел, чтобы его сыновья выросли в классных хоккеистов. Если Саша был замкнутым, за это его в ЦСКА прозвали Чубук, то Миша отличался коммуникабельностью, уважительным отношением к старшим. Коллеги в КХЛ отмечали в Михаиле-младшем доброжелательность и правильную самооценку. Были уверены, что через год-два он станет лауреатом «Золотого свистка» для лучшего судьи лиги. И покорит высоко поднятую его отцом планку. Увы, смерть подстерегла совсем еще молодого человека на взлете…

«Советский спорт» выражает родным и близким Михаила Бутурлина соболезнования.