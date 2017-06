Кому достанется Кубок Мохаммеда Али? Как Лига чемпионов пришла в бокс

«Советский спорт» отвечает на пять главных вопросов, связанных с организацией и проведением Всемирной суперсерии бокса.

Мировой бокс делает широкий, долгожданный шаг навстречу спортивному принципу выявления сильнейших бойцов в отдельно взятых весовых категориях. По замыслу организаторов – во Всемирной суперсерии не будет ни проходных поединков, ни туманных рейтингов, ни долгих месяцев бездействия отдельно взятых чемпионов. Только интригующее противостояние звезд по классической системе плей-офф.

В первом сезоне состоятся два турнира: в суперсреднем (до 76,4 кг) и первом тяжелом весах (до 90,7 кг). Битвы лучших «крузеров» вызывают повышенный интерес, так как сегодня законодателями мод здесь являются россияне и выходцы из стран бывшего СССР.

У истоков Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series), которой журналисты тут же присвоили неофициальное название Лиги чемпионов для профессиональных боксеров, стояли немецкая компания Sauerland Event и американец Ричард Шафер, который долгие годы был компаньоном Оскара де ла Хойи в Golden Boy Promotions. Важно отметить, что солидный призовой фонд объявленных турниров (50 миллионов долларов) обеспечивают европейские инвесторы.

По силам ли Ричарду Шафферу стать системным реформатором мирового бокса?



Всего запланировано 14 боксерских вечеров. Четвертьфиналы должны состояться уже в сентябре и октябре, полуфиналы – в январе, а финалы – в мае 2018 года.

Победителям будет торжественно вручен Кубок имени Мохаммеда Али, дизайн которого уже представили широкой публике.

Контракты на участие в проекте уже подписали чемпион мира в «крузервейте» по версии IBF россиянин Мурат Гассиев (24-0), обладатель пояса WBC Майрис Бриедис из Латвии (22-0), регулярный чемпион WBA беглый кубинец Юниер Дортикос (21-0), экс-чемпион WBO поляк Кшиштоф Гловацки (27-1), его соотечественник Кшиштоф Влодарчик (53-3-1), с 2010 по 2014 год владевший титулом WBC, и еще один бывший чемпион мира по линии WBO немец Марко Хук (40-4-1).

Ожидается, что два вакантных места в турнирной сетке займут действующий чемпион WBO украинец Александр Усик (12-0) и российский нокаутер Дмитрий Кудряшов (21-1).

Этот состав можно назвать близким к идеальному. По сути, из громких имен в нем отсутствуют только Денис Лебедев (нынешний обладатель главного пояса WBA) и британец Тони Белью, который после сенсационной победы над Дэвидом Хэем решил задержаться в тяжелом весе. Примечательно, что ради участия в проекте Юниер Дортикос отказался от гарантированного ему поединка с Лебедевым, который должен был состояться осенью текущего года.

Значительно меньше известно о том, кто будет сражаться за первенство среди суперсредневесов, но все организационные вопросы должны быть решены до 8 июля.

16 stars, 1 stage: @WBSuperSeries stars hand-pick their opponents in Live Draft Gala. Monaco, July 8: https://t.co/bvO1VI0tgL 🥊 💥 #AliTrophy pic.twitter.com/rwQgmAdboG

Именно в этот день в Монако пройдет церемония открытия Всемирной боксерской суперсерии, а также жеребьевка, по итогам которой станут известны четвертьфинальные пары в обеих категориях.

В 2009 году американский кабельный телеканал Showtime (главный конкурент HBO) учредил турнир под названием Super Six World Boxing Classic. Особо стоит подчеркнуть, что поддержку проекту изначально оказывала все та же промоутерская компания Sauerland Event.

На него были заявлены шесть сильнейших суперсредневесов планеты: американцы Андре Уорд, Жермейн Тэйлор и Андре Диррелл, датчанин Миккел Кесслер, британец Карл Фроч и немец армянского происхождения Артур Абрахам.

Поединки проводились в три тура, после чего состоялись полуфиналы и финал. Победителем стал недавний оппонент Сергея Ковалева – «Сын Божий» Уорд, последовательно победивший Кесслера, Абрахама и Фроча. Этот успех позволил Андре подняться на вторую строчку в списке лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Всемирная боксерская суперсерия имеет более четкий и строгий регламент, нежели турнир Super Six. Соревнования будут проходить по олимпийской системе: проигравший сразу выбывает.

Однако неоднозначный опыт детища Showtime заставляет вспомнить скептическую присказку – «гладко было на бумаге…»

Великолепная шестерка «супермиддлов» начала выяснять отношения в октябре 2009 года, а завершился чемпионат только в декабре 2011-го. Никто не мог оспорить тот факт, что победил действительно сильнейший: Уорд не оставил никаких сомнений в своем превосходстве.

Но по ходу форума организаторам пришлось столкнуться с массой трудностей. Из-за проблем со здоровьем Super Six покинули Тэйлор и Кесслер. Их заменили соответственно американец Аллан Грин и ямайский ветеран Глен Джонсон. Затем Диррелл внезапно отказался драться с Уордом в третьем туре, сославшись на неврологические проблемы. В результате, Андре получил техническую победу, не выходя на ринг.

Все это до предела запутало таблицу и вызвало массу споров о том, кто же должен боксировать в полуфиналах. Два поединка (Андре Уорд – Сакио Бика и Артур Абрахам – Степан Божич) состоялись формально вне турнира, но де-факто их результаты также учитывались.

Разумеется, 16 участников будущих баталий в рамках World Boxing Super Series также не застрахованы от травм и других форс-мажорных обстоятельств, способных спутать учредителям все карты. Вероятно, им придется пересматривать уже расписанный график вечеров в различных городах, откладывать отдельные поединки, в экстренном порядке находить именитым бойцам адекватные замены.

WBA Cruiserweight Titlist Dorticos signs up for @WBSuperSeries, the 4th World Champ to join - https://t.co/bVNFt8Kvtc



🥊💥 #AliTrophy pic.twitter.com/fB3dzHR0N9