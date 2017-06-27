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Футбол  Португалия- : -Чили
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Роман Шишкин: Акинфеева после игры с Мексикой никто не обвинял

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Шишкин и Криштиану Роналду
Роман Шишкин и Криштиану РоналдуФото: Gettyimages.ru

Защитник сборной России поделился своим мнением о выступлении национальной команды на Кубке Конфедераций.

«ВПЕРВЫЕ ИГРАЛ С ГЛУШАКОВЫМ В ОПОРНОЙ ЗОНЕ»

- Как сами оцениваете свою игру?

- Если говорить о матче с Португалией, то мы понимали, что выходим на поле против действующих чемпионов Европы, поэтому план на игру был скорее оборонительный. Моя основная позиция – в обороне, но, думаю, ни для кого не секрет, что я много выступал и на позиции опорного полузащитника, и матчи за «Краснодар» в прошлом сезоне тому пример. Кстати, в «Спартаке» при Станиславе Черчесове я тоже играл в опорной зоне.

Я понимал, что в матче с Португалией будет непросто – у соперника много индивидуально сильных игроков, в том числе в центре поля, а в таком составе - в паре с Глушаковым - мы появились на поле первый раз. В первом тайме не все получалось, мы быстро пропустили, и ход игры диктовал переход на более атакующую тактику. Именно с этим связана моя замена. Претензий со стороны тренерского штаба ко мне не было, хотя, конечно, не снимаю с себя ответственности за результат.

- Для вас было неожиданностью, что вы будете играть с первых минут?

- Нет, было понятно на тренировке, что я выйду в основе. И тренер дал мне понять в начале сбора, что будет использовать меня на разных позициях. Я спокойно готовился к игре.

- Каково играть против португальских футболистов? Чувствуется разница в классе?

- Особое внимание, конечно, на себя забирал Криштиану Роналду, но с ним играли первоклассные партнеры, каждый из них способен решить исход матча в одиночку. Но во втором тайме, я считаю, мы смогли навязать борьбу, и подходы к воротам были, так что матч мог сложиться иначе.

«ЗАБЕЙ ДЖИКИЯ, И НИКТО БЫ НЕ ВСПОМНИЛ О СТАТИСТИКЕ»

- Вам пришлось соперничать и с Криштиану Роналду. Насколько тяжело читать ход его мыслей на поле?

- То, что он мастер своего дела, сомнения нет, и я убедился в этом лично. Но, опять же, я бы не стал в сборной Португалии выделять только одного Роналду. Играть против них можно только общекомандными усилиями. Если говорить о борьбе один в один, то здесь мы им уступаем.

- Как Черчесов настраивал команду перед игрой с португальцами?

- Ничего особенного не было. Зачем нас мотивировать? Мы и так понимаем, против кого выходим играть. Была дана установка и задача ее выполнить, вот и все. Какого-то давления не испытывали, наоборот, уже по ходу игры ощущалась мощная поддержка трибун.

- Как вы для себя объясняете то, что сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот?

- Это просто стечение обстоятельств, подходы к воротам у нас были. Понятно, что статистика вещь упрямая, но это не значит, что мы, например, не смогли бы сыграть вничью. Моменты были. Джикия забить после углового. Забей он, и никто бы эту статистику не вспомнил.

- После игры с Португалией Черчесов сильно ругал команду?

- Все что происходит у нас в раздевалке, там и останется. У нас сложился отличный коллектив, и мы не зря провели время на сборах. Считаю, что на этом турнире мы сделали шаг вперед, несмотря на неудачный результат. У нас собрался отличный коллектив, где каждый поддерживает друг за друга и каждый понимает, за какую страну он играет. Даже те, кто оставался в запасе, тоже были частью команды. Конечно, нам есть над чем работать, но мы находимся на правильном пути - качество нашей игры с каждым матчем становится лучше. Плюс у нас отличные болельщики, которые нас поддерживали, за что им большое спасибо.

- В нынешней сборной ярко выглядел Александр Головин. Как вам его игра?

- Это молодой, талантливый футболист, который уже два года выступает на высоком уровне. Я более чем уверен, что к нему есть интерес со стороны европейских клубов. Хотелось бы пожелать ему удачи и в клубной карьере, и в игре за сборную.

«МЕКСИКУ МОГЛИ ОБЫГРЫВАТЬ, НО НАМ НЕ ПОВЕЗЛО»

- Насколько ощущалось отсутствие Романа Зобнина?

- Он провел отличный сезон за «Спартак». Так же, как и я, может играть на разных позициях. К сожалению, мы его потеряли еще до начала турнира. Надеюсь, что он восстановится как можно скорее.

- Чья была идея выйти в футболках с его фотографией?

- Честно говоря, не припомню, кто конкретно выдвинул эту идею, мне кажется, решили совместно. Мы понимали, что Роме нужна поддержка - такие травмы могут сломать человека психологически.

- Как Черчесов настраивал команду на решающий матч с Мексикой?

- Что к матчу с Португалией, что к игре с Мексикой мы готовились в обычном режиме. Разбирали отдельных футболистов, манеру их игры. С мексиканцами могли, конечно, выступить удачнее, и моментов было гораздо больше, чем с Португалией и удары в створ ворот были. Здесь нам просто не повезло.

- Главным виновником поражения считают Игоря Акинфеева. Как команда и тренер отреагировали на его ошибки?

- Все прекрасно понимают, что это футбол. Любой игрок может ошибиться. Игоря никто не обвинял, он сам переживал из-за этого, но на то у нас и команда, чтобы поддерживать друг друга в трудные моменты.

- Перед тем, как игроки разъехались, Черчесов сказал какие-нибудь напутственные слова?

- Он поблагодарил всех за проделанную работу, пожелал всем удачи в клубе. Поверьте, у нас действительно сложился очень сплоченный коллектив, нам нужно сделать выводы из этого турнира, поработать над ошибками и двигаться дальше.

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Судья:

Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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