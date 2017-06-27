Семеро одного не ждут. Кубок конфедераций как явление

Обозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от группового этапа мирового суперкубка.

О Кубке конфедераций не пишет разве что ленивый. Но я не из их числа, ведь стоит хоть раз очутиться в чаше стадиона, а не просто посмотреть матч по ТВ, как хочется поведать об этом всем. Люди обычно делятся на две категории: тех, кто считает суперкубок (а турнир среди чемпионов континентов именно так и можно назвать) трофеем и тех, кто относится к нему не иначе как к товарищескому турниру. Да, есть, конечно, ещё Жозе Моуриньо, который считает суперкубок трофеем, если выигрывает его, и так себе турниром, если проигрывает, но сейчас не о нём. Кубок конфедераций – это возможность увидеть 7 лучших команд планеты и проверить на прочность хозяйку грядущего мирового первенства.

Групповой этап позади, и без каких-либо сенсаций. В полуфинал вышли те, кто должен был. Да, нам бы хотелось видеть среди четвёрки лучших и сборную России, но на данный момент это было бы чудом. По уровню до этих лучших мы не доросли. Но есть достижение, которое, пожалуй, ценнее выхода из группы – возвращение болельщиков. За спинами игроков 7 приехавших команд – трофей, выигранный со сборной, а то и не один. За спинами игроков сборной России обычно клетка со львами, готовыми растерзать при первой неудаче. Создаётся ощущение, что Кубок конфедераций эту клетку прикрыл. Надолго ли? Посмотрим, но пока повод для оптимизма есть. В кои-то веки после международного турнира с участием сборной России мы не обсуждаем скандалы вокруг команды, драки в раздевалках и перепалки с болельщиками. Тренер плохо общается с прессой? Не новость, нечего и обсуждать. У него есть любимчики? О, ужас! Но мы слышали это про каждого из тренеров сборной России за последние лет десять. Артёма Дзюбу отцепили от состава? Как гласит бородатый анекдот: «Если третий муж бьёт по морде, может, дело в морде?». Черчесов не первый (и вряд ли последний) тренер, который не хочет видеть Дзюбу в своей команде. Кто-то готов мириться с его характером ради пользы на поле, кто-то нет. Но порой хорошая атмосфера в раздевалке, сплочённость и настрой способны нивелировать недостаток мастерства. Кстати в мастерстве сборная России тоже прибавила. Да, не настолько, чтобы бороться за самые высокие позиции, и да, эта сборная слабее знаменитой команды 2008. Но когда при приёме мяч не отскакивает от футболиста на метр, когда после часа игры команда не начинает ходить пешком от усталости, решения принимаются быстрее, и в составе появляется игрок, который способен совершить 8 удачных обводок из 8 (выглядит не просто рекордом матча, но и рекордом России за всю историю, настолько мы от этого отвыкли), виден прогресс. Да, индивидуально сборная стала слабее, но командно, на мой взгляд, прибавила. Мы не терпим полумер, и, что уж там, не очень-то разбираемся в футболе, поэтому чтобы завоевать сердца зрителей упор надо делать на атаку. С атакой стало лучше. Оборона, правда, далека от совершенства. Да, близких по уровню к Игнашевичу и Березуцким, например, у нас нет, но моложе они не становятся, надо привыкать к жизни без них, пусть и ценой ошибок. Ошибок со стороны тех, кто никогда не играл против ни то что Роналду, а хотя бы игроков уровня сборной Мексики. Этим игрокам ошибки простительны. Хуже дело обстоит, конечно, с вратарём. Опыта Игоря Акинфеева хватит на всю сборную вместе с запасными, но уже третий турнир подряд мы видим его ошибки. Возможно, по уровню мастерства в России нет голкипера сильнее, но не настало ли время присмотреться к менее мастеровитым, но более психологически устойчивым кандидатам? Впрочем, это отдельная тема для дискуссий.

Мы воспринимаем сборную как «Спартак», «ЦСКА», «Зенит», то есть лучших в стране, но фоне остальных мы – «Амкар» (пермяки, без обид). Но ведь и за середняков болеют, порой даже лучше, чем за топов. Нам пора начать адекватно воспринимать уровень команды, не требовать в ультимативной форме и не призывать постоянно к покаяниям и извинениям, тогда и атмосфера наладится. Приятно было видеть благодарных болельщиков даже после проигрыша португальцам, и игроков, благодарящих болельщиков в ответ. Вот именно такой доброй атмосферой и приятным походом на футбол и отличаются международные турниры. Но только на сей раз не нужно оформлять визу и куда-то ехать, этот турнир здесь, у нас. Мы всегда киваем на заграницу, говоря, что там тот самый футбольный праздник, куда хочется идти всей семьёй. Что ж, теперь он добрался и до России. Во всём всегда можно найти минусы, если очень захотеть, но стоит ли высасывать их из пальца? Конечно, всегда найдутся британские журналисты (ощущение, что в эту когорту попадают те, кто не прошёл отбор в британские учёные). Горе-исследователи задумали проверить службу безопасности стадионов, заготовили пакет с пиротехникой, наточили свои перья и… встретили на пороге своей съёмной квартиры представителей правоохранительных органов, быстро объяснивших писакам, что их замысел не очень-то здесь одобряют. В плане безопасности на стадионах пока полный порядок, и лишняя пара минут на досмотр – это не зверство и не бардак, это именно то, что должно быть. Транспортная система, волонтёры – кажется, подготовительные экзамены к чемпионату мира сданы. Хотелось бы ещё, чтобы московские реконструкции завершились до приезда гостей, а то как-то по-хозяйски неудобно перед заморскими туристами за перекопанные улицы и зелёные щиты ограждений.

Но никакие реконструкции не затмят того чувства, когда видишь в городе не просто иностранных туристов, а болельщиков других сборных. Не хулиганьё (ох, как я боюсь неизбежного десанта англичан), а обычных людей, приехавших с семьями. Если выйдя в центр города в июне месяце, вы не встретили фаната сборной Чили, значит, в вашем городе просто не было матчей Кубка конфедераций. Да, попробуйте объяснить им, какой ненужный это турнир. Чилийцам хочется сказать отдельное спасибо за атмосферу футбольного праздника, после этого начинаешь ждать чемпионат мира с нетерпением. Такой футбол нам нужен.