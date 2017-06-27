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Россия победила Молдавию в матчевой встрече по смешанным единоборствам

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Россия победила Молдавию в матчевой встрече по смешанным единоборствам

24 июня в Кишиневе состоялась матчевая встреча России и Молдавии по смешанным единоборствам, которая стала первым международным опытом для движения INDUSTRIALS. Шестеро молодых и перспективных российских бойцов получили шанс доказать свою состоятельность за пределами страны и отстоять честь Родины, чем с успехом воспользовались: команда одержала яркую общую победу со счетом 4:2.

Начало было положено уже в дебютном поединке, причем довольно быстро: Богдан Жмак победил Артура Гоиа техническим нокаутом в первом же раунде, после чего Дмитрий Березин поддержал своего соотечественника, аналогичным способом финишировав Георгия Чиобану. Иван Еременко оказался сильнее Богдана Барбу единогласным решением судей, однако, Молдавия нашла в себе силы сократить отставание в счете. Всеволод Цирке раздельным решением в очень близком поединке проиграл Андрею Барбаросе, а Кирилл Тропинин уступил Михаилу Сырбу (единогласное решение). Судьба матчевой встречи решалась в главном поединке вечера, в котором сошлись Дмитрий Арышев и Василий Ботнару, владеющий чемпионским титулом Fighting Championship Eagles. Российский боец успешно справился с волнением и ответственностью, прервав серию поражений и принеся команде необходимую победу: техническим нокаутом во втором раунде.

Основатель движения INDUSTRIALS Кирилл Тимофеев после матчевой встречи рассказал об отличии турнира от всех предыдущих.

«Тут мы переживали не за одного-двух человек, которые представляют наше движение, а за всю команду, потому что результат каждого отражался на общей картине. Все поединки были нервные и не оставили зрителя равнодушным. Больше всего запомнился бой Кирилла Тропинина, он показал очень хорошую работу в стойке, но чуть-чуть не хватило «физики» для победы. Дмитрий Арышев вышел и решил исход командной встречи, на нем была ответственность за нашу первую международную победу. Считаю, что для дебютного раза получилось отлично. И для нас, как организаторов, и для ребят, которые участвовали в турнире. Есть еще планы, которые мы постараемся реализовать в этом году, но успешное начало положено!».

Организатор матчевой встречи Вадим Богданов: «Было отдано очень много сил и все выложились на 100%. Поединки были жесткие, в которых победы приходилось буквально вырывать. Особую благодарность хотелось бы выразить Дамиру Дорину — президенту Eagles FC, и всей команде организаторов. Все мероприятие прошло в дружеской и уважительной атмосфере. После турнира к нам подходили люди, благодарили за зрелищные поединки, обсуждали с нами бои и отмечали высокий уровень подготовки наших бойцов. Всех интересовало, будет ли реванш. Значит, у публики есть интерес к подобному формату и, возможно, будет продолжение. Мы получили колоссальный опыт. Подобные турниры для нас очень важны, потому что помогают выстраивать партнерские отношения за пределами страны, развивать индустрию единоборств и команду внутри России, и при этом продвигать ее на международной арене. Для бойцов — это отличные возможности. Прошедший турнир для многих станет переломным, ведь молодые ребята показали себя за рубежом отстаивая честь Родины и смогут на этой волне продолжить развивать свои карьеры. Это большой шаг вперед».

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