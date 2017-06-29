Вопрос дня: Почему Поветкин будет драться именно с Руденко?

ВОПРОС: Почему соперником россиянина стал Андрей Руденко?

В допинговой истории Александра Поветкина точка не поставлена, поэтому действующие чемпионы мира Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер не заинтересованы в бое с «Русским витязем». Усугубило ситуацию, что он в последние годы проводил бои только по линии Всемирного боксерского совета (WBC), игнорируя другие организации. В результате в тот момент, когда WBC в конце прошлого года исключил россиянина из своего рейтинга, в других табелях о рангах Поветкина его не оказалось. В этой связи у более-менее известных боксеров не возникало желания в поединке с россиянином. Проиграть или быть дисквалифицированным ­– риск большой, а формальной прибыли, за исключением гонорара, нет. В этой ситуации оптимальным вариантом для Поветкина оказался Андрей Руденко. У украинца есть опыт встреч с известными соперниками, есть место в рейтингах всех организаций, и определенное сопротивление Поветкину он составить может, хотя и является, объективно говоря, самым слабым соперником для Поветкина за последние годы.

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ВОПРОС: Будет ли бой титульным?

Нет. На кону поединка будут два промежуточных титула WBA International и WBO International. Глобального статуса оба пояса не имеют, зато они позволят продвинуться по рейтингам этих организаций. Даже, возможно, появиться в десятке. Этот бой – хороший шаг к титульному поединку. Поясом чемпиона мира по версии WBO владеет Джозеф Паркер, наименее опасный из всех чемпионов. Титул регулярного чемпиона по версии WBA уже долгое время остается без хозяина. Скорее всего, за него сразятся россиянин Александр Устинов и пуэрториканец Фрес Окендо. Суперчемпионом по версии WBA недавно стал Энтони Джошуа, но в ближайший год защищать титул он будет только по собственной воле.

ВОПРОС: Сколько еще лет будет боксировать Поветкин?

По словам Александра, он чувствуется себя лучше, чем в 27 лет. В нем не видны признаки физической и эмоциональной усталости. Но даже учитывая, что он находится в идеальных кондициях, 37-летнему боксеру все-таки нужно поторопиться. То есть, стоит выйти на титульный бой в ближайшие два-три года.

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ВОПРОС: Оправдан ли он по обвинениям в употреблении допинга?

Дело еще не закончено. Суд присяжных в США постановил, что россиянин виновен в употреблении мельдония. Но готовятся апелляции и другая бюрократическая волокита. По делу об остарине проводится проверка лаборатории в США. Эти дела запросто могут растянуться на годы. Промоутер Андрей Рябинский обещает, что Поветкин будет оправдан по всем пунктам.

Формально, раз уж WBA и WBO санкционировали бой Поветкина с Руденко, можно считать, что в этих организациях независимо от итогового решения суда россиянина признали невиновным. С другой стороны, надо помнить, что никакое решение суда не может распространяться на деятельность частных боксерских организаций, которыми они и являются.

ВОПРОС: Дождется ли Поветкин боя с Уайлдером?

Вероятно, нет. Деонтей Уайлдер вообще не стремится к серьезной оппозиции. У него есть титул и сейчас ему, прямо сказать, хорошо. За бои с более-менее опасными соперниками он заламывает безумные гонорары. Тем более, между командой Поветкина и WBC отношения напряженные. По другим версиям, Поветкин может продвигаться. Даже может встретиться с чемпионом мира по версии журнала «Ринг» Тайсоном Фьюри. Сам британец заявил о желании этого боя, но проблема в готовности самого Фьюри, у которого по его же словам 50 килограмм лишнего веса и еще недавно были проблемы с употреблением наркотиков.