Возвращение «Витязя»: сможет ли Поветкин убедительно выиграть?

В субботу россиянин Александр Поветкин в Москве проведет бой с украинцем Андреем Руденко. На кону будут два промежуточных титула WBA International и WBO International.

«Советский спорт» сравнил шансы на победу участников главного поединка вечера бокса в Москве.

В любителях

Александр Поветкин на любительском ринге выиграл все, что было возможно. Он провел 133 боя и потерпел лишь семь поражений. Россиянин стал чемпионом мира и Европы, а также обладателем золотой награды Олимпиады. Причем на финальный поединок с ним оказался выходить Мохаммед Али – полный тезка американского боксера.

У Андрея Руденко любительский опыт насчитывает 159 боев, из которых он 120 раз выходил победителем. Больших успехов он не добился, но у него медали чемпионата Украины и международных игр для военнослужащих.



Без нокаутов



В карьере обоих боксеров есть поражения. Но ни Поветкин, ни Руденко не были в нокаутах. Оба боя украинец проиграл по очкам и оба раза на выезде. Его обидчиками оказали австралиец Лукас Браун и британец Хьюи Фьюри. Исходя из судейских записок, победы им достались относительно легко. После боя с Фьюри Андрею больше не доводилось драться за пределами Украины.

Единственное поражение Поветкина произошло как раз Москве, и именно от украинского боксера. Все помнят, как Владимир Кличко выиграл каждый раунд их противостояния и трижды отправлял Поветкина на настил ринга.

Старые знакомые

Руденко уже дрался с Поветкиным в 2014 году. Случилось это в тренировочном лагере перед боем «Русского Витязя» с Карлосом Такамом. Примечательно, что, по словам представителей украинца, он получил предложение и от Такама, но решил помочь российскому боксеру. Накануне боя оба спортсмена заявили, что помнят совместную работу, но не считают, что тот спарринг как-то отразится на поединке.

Деонтей Уайлдер

Всем известно, как долго Поветкин готовился к поединку с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, и как эта встреча сорвалась буквально в последний момент. Но Руденко так же мог провести бой с американцем. Причем в этом году, когда неожиданно провалил допинг-тест поляк Анджей Вавжик. Но тогда «Бронзовый бомбардировщик» предпочел менее опытного Джеральда Вашингтона.

Последние бои

Последний раз Руденко выходил на ринг в декабре прошлого года в Киеве. Украинец дрался с Джейсоном Бергманом и уверенно выиграл судейским решением. Все трое судей отдали боксеру десять раундов из десяти. Однако бой получился курьезным. Руденко четырежды поскальзывался на настиле ринга. После одного из падений боксер приземлился на канаты, разорвав их.

Поветкин последний бой должен был провести против Бермейна Стиверна, но утром в день боя соперник улетел в Канаду, а Александр встретился с французом Йоаном Дюопа. Соперник россиянина был дублером и по пути в Екатеринбург потерял багаж. На ринг он вышел в кроссовках, а бой закончился победой Поветкина нокаутом в шестом раунде.

Стиль

Руденко все бои, даже проигранные, провел, работая классическим первым номером. Украинец ни разу не сталкивался с проблемами выносливости и на одной скорости проводил всю дистанцию боя. При этом Андрей не чурается работы по корпусу соперника, особенно часто он обрабатывает «первый этаж» на старте поединка. Любит бить по плечам, в район солнечного сплетения. Иногда попадает существенно ниже, но без умысла. Постоянно держит соперников в напряжении и очень агрессивен.

Поветкин в отличие от соперника более нацелен на голову. Как и Руденко предпочитает действовать первым номером и обычно прибавляет во второй половине боя. У россиянина куда более тяжелый удар, поэтому любая мимолетная расслабленность соперника, может быстро трансформироваться в нокаут даже на старте боя, что и произошло с Майком Пересом.