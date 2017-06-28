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На Радулова упадет мешок денег? Изучаем, где продолжит карьеру яростный форвард

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
На Радулова упадет мешок денег? Изучаем, где продолжит карьеру яростный форвард

Круг сужается. Через несколько дней мы узнаем, в какой клуб перейдет Александр Радулов. И не факт, что это будет НХЛ.

СЕЗОН НА ЧЕТВЕРКУ

Если говорить языком «Формулы-1», где сейчас перед стартом находится Александр Радулов? Это поул-позишн или место в самом конце очереди из ревущих машинок? На какой контракт может рассчитывать форвард, которому 5 июля стукнет 31 год? Не мальчик уже по меркам НХЛ.

Так вот, Радулов провел регулярный чемпионат за «Монреаль» на твердую четверку. Заработал 54 (18+36) очка в 76 матчах. Да, не дотянул до классической отметки «очко за игру». Но с имиджевой точки зрения показал себя настоящим мотором «Канадиенс».

А в плей-офф, что важнее, Радулов как раз набирал очко за игру (2+5=7 в 6), но тут уже весь «Монреаль» сплоховал и вылетел в первом раунде.

Как считают эксперты сайта CapFriendly.com, который специализируется на финансах в НХЛ, Радулов по своему возрасту, результативности и статусе в лиге может рассчитывать на уровень контракта, как у Джейсона Спеццы, Томаса Ванека, Джо Павелски, Лу Эрикссона, Александра Стина, Джейсона Поминвилля, Мэтта Моулсона, Стивена Уэйсса, Юсси Йокинена.

Конечно, это очень разные форварды, и тут разброс весьма велик. Диапазон их контрактов – от $4 до $7 млн в год. И как сообщают заокеанские инсайдеры, Радулов хочет получить шестилетний контракт с годовой зарплатой $7 млн.

Это почти нереально. Не из-за размера денег за сезон, а из-за срока. Где гарантия, что Александр Радулов со своим нестабильным характером и перепадами в настроении будет так хорош на протяжении шести лет и сможет набирать хотя бы те же 54 очка в регулярке в 37 лет? Это очень тяжело, поверьте.

То есть «Монреаль» еще ведет переговоры с Радуловым, но точка в них еще не поставлена.

ВЫБИРАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ

Александр по мнению экспертов TSN идет вторым в рейтинге неограниченно свободных агентов этого лета. Перед ним – только защитник Кевин Шаттенкирк, не очень удачно сыгравший в плей-офф за «Вашингтон». Позади – Джастин Уильямс, Карл Алзнер (оба – «Вашингтон»), Ник Бонино («Питтсбург») и другие интересные персонажи.

Так что снова скажем: Радулов хорошо стоит. И он может получить солидный контракт в НХЛ на несколько лет. Взять свои деньги.

Если бы Александр хотел вернуться в НХЛ, то давно бы это сделал – как Никита Трямкин, уже подписавший контракт с «Автомобилистом». Сейчас «Ванкувер» сделал квалификационное предложение россиянину, но это выглядит лишь попыткой сохранить права на Трямкина. Тот уже принял решение и вернулся в Екатеринбург.

А вот Радулов ждет 1 июля, когда за океаном откроется рынок свободных агентов. Тогда он сможет подписать контракт с кем угодно – от «Вегаса» до «Детройта». Тем более вчера в НХЛ официально разрешили другим клубам вести переговоры с игроками, выходящими на рынок. То есть перед Александром лежит вся НХЛ во всей красе. Выбирай, что хочешь! Это счастливое время для любого игрока.

ВАРИАНТЫ В КХЛ

Но запросы Радулова велики, и если он не получит необходимого контракта в НХЛ, то есть резервный вариант – вернуться в Россию.

«Советский спорт» уже делал обзор, как это может быть. Теоретически Александр имеет шанс оказаться в любом из клубов большой шестерки. Хотя везде есть свои «но»:

- ЦСКА, где он выступал до отъезда в «Монреаль». Но руководитель Игорь Есмантович уже объявил, что переговоры с Радуловым не ведутся. И вряд ли игрок был счастлив в этом клубе;

- СКА, который может потянуть любого игрока мира. Тем более после отъезда Вадима Шипачева, а также потенциального ухода Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука появятся свободные деньги на усиление атаки. Радулов очень бы пришелся ко двору. Хотя ему еще надо сработаться с тренером Олегом Знарком, что не очень просто, учитывая вспыльчивый характер обоих;

- «Магнитка», где нужно найти замену Данису Зарипову, уходящему в «Ак Барс». Но запросы Радулова ($7-10 млн в год) выглядят внушительно даже для босса ММК Виктора Рашникова;

- «Авангард», серьезный топ-клуб, однажды подписавший даже Яромира Ягра. Но там умеют считать деньги, и трудно представить, что их потратят на Радулова;

- «Ак Барс» и «Салават Юлаев», где руководство республики способно подписать кого угодно. Но и тут есть проблемы. Правда, Радулов чуть ближе к Уфе, потому что раньше там играл.

В общем, никакой определенности. Даже сам Александр сейчас четко не знает, что выберет. После 1 июля на него может внезапно упасть любой шальной контракт, это горячее время в НХЛ. А всю конкретику мы узнаем уже на этой неделе.

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