На Радулова упадет мешок денег? Изучаем, где продолжит карьеру яростный форвард

Круг сужается. Через несколько дней мы узнаем, в какой клуб перейдет Александр Радулов. И не факт, что это будет НХЛ.

СЕЗОН НА ЧЕТВЕРКУ

Если говорить языком «Формулы-1», где сейчас перед стартом находится Александр Радулов? Это поул-позишн или место в самом конце очереди из ревущих машинок? На какой контракт может рассчитывать форвард, которому 5 июля стукнет 31 год? Не мальчик уже по меркам НХЛ.

Так вот, Радулов провел регулярный чемпионат за «Монреаль» на твердую четверку. Заработал 54 (18+36) очка в 76 матчах. Да, не дотянул до классической отметки «очко за игру». Но с имиджевой точки зрения показал себя настоящим мотором «Канадиенс».

А в плей-офф, что важнее, Радулов как раз набирал очко за игру (2+5=7 в 6), но тут уже весь «Монреаль» сплоховал и вылетел в первом раунде.

Food for Thought: Based on Radulov comparables in relation to contracts signed since 2012, the averaged out result is 4yrs x $6.35M cap hit. pic.twitter.com/PAOmqLTs1a