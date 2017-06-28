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Футбол  Португалия- : -Чили
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«Спартак» хочет второго Фернандо, а «Зенит» близок к супертрансферу (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» хочет второго Фернандо, а «Зенит» близок к супертрансферу (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День двенадцатый

На Кубке конфедераций подвели итоги группового турнира. Цифры впечатляют.
• Забито 34 гола (в среднем 2,8 гола за игру).
• Матчи посетили 449 599 зрителей, в среднем – 37466.
• Показано 39 желтых карточек и 2 красных (в обоих случаях вторые желтые).
• 10 раз по ходу матчей главные судьи обращались к системе видеопомощи арбитрам (VAR).
• 5844 волонтера из 78 стран работали во всех городах-организаторах КК-2017.
• 3087 аккредитованных журналистов, включая телерепортеров, работали во всех четырех городах-организаторах.
• Отпечатано 68 548 аккредитационных удостоверений.
• 262 бесплатных поезда обеспечивали перевозку болельщиков и журналистов между городами-организаторами.
• Оформлено более 56 000 билетов на бесплатные поезда.
• Оформлено 392 222 паспорта болельщика.

Осталось всего 4 матча. Сегодня Португалия сыграет с Чили, а завтра Германия и Мексика определят второго финалиста. Матч за третье место и финал состоятся 2 июля, в воскресенье.

Португальцы, к слову, всем довольны.

– Те три стадиона, на которых мы играли в России, – фантастические. Надеюсь, на победу, чтобы сказать, что стадион, на котором мы станем чемпионами, мой любимый в России. Выучил ли я какие-то слова на русском? Только «спасибо», – признался главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

«Роналду? Один он ничего не сделает». Смелые чилийцы и Сантуш – скромняшка

Старт еврокубкового сезона-2017/18

Вчера матчами первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где играют клубы со смешными названиями, стартовал новый еврокубковый сезон. Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, опережая Португалию на 2,667 балла. Первые очки – сразу четыре – для рейтинга страны принес «Спартак» – бонус за выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

Первые наши клубы – «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА – начнут выступление меньше чем через месяц.

Напомним, что в новом сезоне премьер-лиги будут разыграны не пять, а шесть еврокубковых путевок, три – в Лигу чемпионов.

Сводки межсезонья

Четыре очка для рейтинга страны «Спартак» заработал на классе. Даже не выходя на поле! Пока же команда готовится к сезону в австрийском Филлахе.


Кутин перешел в «Тосно» на правах аренды. В клубе осталось два правых защитника – Ещенко и Тигиев. Ну, не считая совсем уж сырую молодежь, конечно.

Тем временем бразильские СМИ сообщают об интересе красно-белых к хавбеку «Васко да Гамы» Дугласу. Ему всего 19, играет на позиции первого опорного хавбека. Сообщается, что им также интересуется «Манчестер Сити».


«Зенит» близок к супертрансферу. Сегодня защитник «Ромы» Манолас должен пройти медобследование, после чего подпишет контракт. Почему этот трансфер с приставкой «супер»? Потому что цифры фигурируют такие, о каких российский футбол уже забыл – в районе 30 миллионов евро.

Кроме того, состав питерцев пополнит еще один игрок «Ромы» – хавбек Паредес. Правда, вчера сообщалось, что им интересуется «Бавария». Наверное, агентские игры – чтобы «Зенит» был сговорчивее.


И это далеко не все. Президент «Бока Хуниорс» подтвердил переход в «Зенит» Павона за 18 млн евро. Иностранные источники сообщают о том, что питерцы сделали официальное предложение «Сассуоло» о трансфере защитника Ачерби. «Marca» цитирует агента Тельо, который подтверждает интерес «Зенита» к воспитаннику «Барселоны». Другой источник пишет об интересе не считающего денег российского гранда к хавбеку «Сампдории» Чоричу. И наконец, полузащитник сборной Чили Медель, который сейчас гостит в России на Кубке конфедераций, также входит в сферу интересов «Зенита». А еще ЦСКА…

Как вам? И это только за один день. Понятно, что многое здесь неправда. Но многое и правда. «Зенит» проводит докризисную трансферную кампанию, по размаху сопоставимую с той, когда в одно окно пришли Халк и Витсель. Страшно себе представить, что будет, если и эта стратегия не сработает, и питерский клуб вновь пролетит мимо Лиги чемпионов…

Хм, да ничего не будет.


«Локомотив» отдал Портнягина в аренду в «Урал».

«Рубин» сегодня сыграет с «Аустрией». Прямая трансляция – на «Рубин-ТВ». Наверное, многим интересно, что же строит Курбан Бердыев. Вот возможность увидеть.

Просочилась информация о том, что с казанской командой тренируется Азмун. Если вы ближайшие полгода будете путать «Ростов» с «Рубином» – не переживайте, это нормально.

Новый «Ростов» пока выглядит вот так.


А это «Динамо». Тоже в Австрии. И тоже готовится к сезону, до старта которого остается всего две с половиной недели.


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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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