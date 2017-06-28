Магомед Оздоев: Прошедший сезон РФПЛ действительно был одним из самых слабых
Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев в интервью «Советскому спорта» - об игре сборной на Кубке конфедераций, о Бердыеве и развитии собственной футбольной школы, которая работает в родном поселке футболиста.
«ЧЕРЕЗ ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРНОЙ БУДУТ ЛУЧШЕ»
– Как вам игра сборной России на Кубке конфедераций?
– Ребята старались, было запредельное желание. Это приятно. Видно, что команда растет. Могли добиться и большего, - говорит Оздоев. – Есть, конечно, некоторые моменты, которые надо исправлять. Думаю, через год результат будет лучше.
– Член исполкома РФС Игорь Лебедев выступил с резкой критикой игроков, сказав, например, что Акинфеев пропустил детский гол, а Жиркову за удаление «надо дать в морду». Обидно такое слышать?/
– Читал эти высказывания. Что могу сказать? Бог ему судья. Все знают, что Жирков – это топ-футболист, поигравший в Англии, и сейчас доказывающий свой уровень. Тоже самой и по Акинфееву. Думаю, все со мной согласятся, что за последние девять лет он - бесспорный номер один в стране. Как бы ни старались, ни натурализовали кого-либо, Игорь остается лучшим. Не считаю, что он ошибся в моменте со вторым голом мексиканцев. Скорее, там было небольшое недопонимание между защитником и вратарем.
– Какое впечатление сложилось по системе видеоповторов?
– Приятно было видеть разбор некоторых моментов прямо по ходу игры. Думаю, это правильно, но в ограниченном формате – два-три повтора за матч, не больше, самых главных и судьбоносных моментов. Это был бы идеальный вариант.
– Черчесов говорил, что вы входили в число тех, кому он позвонил перед оглашением заявки на Кубок конфедераций. И объяснил, почему вы не вызваны. Что сказал?
– Поговорили о моем состоянии, он сказал напутствующие слова. Да я и сам все понимал. Все-таки последний месяц до оглашения заявки был травмирован. Ездил с «Тереком» на игры, но только, чтобы быть рядом с командой и поддержать ребят, которые боролись за еврокубки.
– Что за травма?
– Перелом пятки. Травмировался в последней контрольной игре на сборах, поэтому весеннюю часть сезона начал с повреждением. Играл на уколах, через боль. Банально не мог сильно бить по мячу, делать максимальные ускорения. После того, как сыграл за сборную в марте, поговорил с Рахимовым. Поняли друг друга. Решили, что если не могу выдавать сто процентов, играя через боль, то лучше вылечиться и полноценно подготовиться к новому сезону. В отпуске тоже занимался восстановлением, поэтому сейчас все хорошо. Почти месяц работаю на максимуме.
«ТРЕНИРОВКИ БЕРДЫЕВА ОТЛИЧАЮТСЯ ВСЕМ»
– «Рубин» сейчас на сборах в Австрии. Чем занимаетесь в свободное время?
– Восстановлением после тренировок. Нагрузка приличная, поэтому нужно много времени на отдых.
– Тренировки Бердыева сильно отличаются от того, что было при других тренерах?
– Все отличается. Конечно, есть общие вещи вроде разминки, например, но с остальной работой столкнулся впервые. Очень интересно, познавательно. Не зря все игроки, которых я знаю и которые работали с Бердыевым, говорят, что у него ты реально можешь прогрессировать.
– Успели понять, за счет чего он везде добивается успеха?
– За счет дисциплины и четкого объяснения тренировочной программы. Это и теории, и личные беседы. Каждый знает, что он должен делать. Все нюансы – доходчиво и понятно.
– Цель – еврокубки?
– Пока разговора о задачах не было. Для меня главное – побеждать в каждом матче.
– Жонатас рассказывал, что начал учить русский. Как успехи?
– Потихоньку учит. Что-то уже может сказать.
– Кто из иностранцев быстрее всех выучил язык?
– Мориц Бауэр. Год назад он перешел в «Рубин», а сейчас с ним можно спокойно поговорить по-русски.
«ГРАСИЯ БЫЛ ИЗЛИШНЕ МЯГОК С ИГРОКАМИ? ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО»
– Как оцените прошедший сезон?
– Для меня лично он получился очень тяжелым. Но не ищу оправданий. Все, что происходит, зависит только тебя. Надо больше работать.
– Первую часть сезона вы провели в «Рубине». Успели попрощаться с Грасией?
– Я с ним уже зимой попрощался.
– Какое впечатление осталось от работы с ним?
– Хороший человек, своеобразный тренировочный процесс. Ничего плохого сказать не могу. Да, не получилось в России, но тут сложилось много разных факторов. Могу только пожелать ему удачи.
– Экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин сказал, что испанец был излишне мягок с игроками. Почти всегда хвалил.
– У каждого свое мнение. У нас с ним было нормально общение. Для каждого человека существует свое понимание мягкости, поэтому не мне судить.
– Вам как удобнее: жесткая дисциплина или более лояльное отношение?
– Самое главное, чтобы человек говорил правду прямо в лицо.
– Ни кажется ли вам, что на команду давили те приличные затраты на трансферы, которые совершились прошлым летом?
– Нет, не сказал бы. Просто не было той командной связи, какой хотелось бы. Мыло времени провели вместе перед началом сезона, поэтому ввод каждого игрока в состав был тяжелым. Всегда нужно время.
– Есть мнение, что не было коллектива. А произошло разделение: иностранец – российский футболист.
– Это не так. Да и не сказал, что до этого были плохие игроки, а пришли игроки совершенно другого уровня. У нас всегда была добротная команда.
– В каком клубе в предыдущих сезонах был самый мощный коллектив?
– В «Рубине» образца сезона - 2014/15, при Билялетдинове. Тогда мы были одной семьей, поэтому и результат получился хороший – заняли достойное место, попали в еврокубки.
«ПЛАНИРУЮ РАСШИРЯТЬСЯ СВОЮ ШКОЛУ»
– Весну вы провели в «Тереке». Какое впечатление произвел Грозный?
– Я хоть и родился в нем, но в тот период город не помню. Потом, когда приезжал в дубль «Терека» в 2008 году, запомнилось, что в городе после войны шла перестройка. И сейчас Грозный очень сильно изменился. В нем легко и хорошо жить. Спокойно гулял по городу, чувствовал себя комфортно.
– В «Тереке» иногда дарили машины за важные голы. Было что-то подобное в вашей карьере?
– Каких-то кардинальных премиальных не было. Ни машин, ни чего-то такого запоминающегося.
– Есть мнение, что прошедший сезон РФПЛ был слабейшим за последние лет десять. Согласны?
– За те шесть лет, что я играю в РФПЛ, да, это был самый слабый сезон. С чем это связано? С перестройкой у других команд, наверное. Раньше ведь не было такого, чтобы клуб доигрывал сезон дублем.
– И по уровню игры никто не выделялся, как ЦСКА и «Зенит» двух-трехлетней давности?
– «Спартак» заслуженно стал чемпионом. Случайно титулы не выигрывают. Но действительно – по игре никто не выделялся. Не скажу, что какая-то команда показывала прекрасный футбол.
– Какое самое яркое впечатление от сезона?
– Еврокубковая кампания «Ростова» - игры против «МЮ», «Баварии», «Атлетико». Честно, был рад за страну. Что у нас есть такая команда, способная достойно играть на таком уровне и с такими командами.
– Как дела с вашей футбольной школой?
– Хорошо. Папа занимается, следит за ней. Школе скоро будет два года. По возможности приезжаю, смотрю тренировки. И приятно видеть, как дети прогрессируют.
– Сколько групп занимаются?
– Две: 2005-2006 годов рождения и 2007-2008. Ребята собраны со всей Ингушетии. Есть и два парня из моего родного поселка Сунже.
– Финансовых трудностей нет?
– Никаких спонсоров, кроме меня, нет, но пока все хорошо. Планируем расширяться. Есть желающие вложиться, стать акционерами. Посмотрим, что предложат. Поговорим с отцом, решим, устроит это нас или нет.