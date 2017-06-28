Магомед Оздоев: Прошедший сезон РФПЛ действительно был одним из самых слабых

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев в интервью «Советскому спорта» - об игре сборной на Кубке конфедераций, о Бердыеве и развитии собственной футбольной школы, которая работает в родном поселке футболиста.

«ЧЕРЕЗ ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРНОЙ БУДУТ ЛУЧШЕ»

– Как вам игра сборной России на Кубке конфедераций?

– Ребята старались, было запредельное желание. Это приятно. Видно, что команда растет. Могли добиться и большего, - говорит Оздоев. – Есть, конечно, некоторые моменты, которые надо исправлять. Думаю, через год результат будет лучше.

– Член исполкома РФС Игорь Лебедев выступил с резкой критикой игроков, сказав, например, что Акинфеев пропустил детский гол, а Жиркову за удаление «надо дать в морду». Обидно такое слышать?/

– Читал эти высказывания. Что могу сказать? Бог ему судья. Все знают, что Жирков – это топ-футболист, поигравший в Англии, и сейчас доказывающий свой уровень. Тоже самой и по Акинфееву. Думаю, все со мной согласятся, что за последние девять лет он - бесспорный номер один в стране. Как бы ни старались, ни натурализовали кого-либо, Игорь остается лучшим. Не считаю, что он ошибся в моменте со вторым голом мексиканцев. Скорее, там было небольшое недопонимание между защитником и вратарем.

– Какое впечатление сложилось по системе видеоповторов?

– Приятно было видеть разбор некоторых моментов прямо по ходу игры. Думаю, это правильно, но в ограниченном формате – два-три повтора за матч, не больше, самых главных и судьбоносных моментов. Это был бы идеальный вариант.

– Черчесов говорил, что вы входили в число тех, кому он позвонил перед оглашением заявки на Кубок конфедераций. И объяснил, почему вы не вызваны. Что сказал?

– Поговорили о моем состоянии, он сказал напутствующие слова. Да я и сам все понимал. Все-таки последний месяц до оглашения заявки был травмирован. Ездил с «Тереком» на игры, но только, чтобы быть рядом с командой и поддержать ребят, которые боролись за еврокубки.

– Что за травма?

– Перелом пятки. Травмировался в последней контрольной игре на сборах, поэтому весеннюю часть сезона начал с повреждением. Играл на уколах, через боль. Банально не мог сильно бить по мячу, делать максимальные ускорения. После того, как сыграл за сборную в марте, поговорил с Рахимовым. Поняли друг друга. Решили, что если не могу выдавать сто процентов, играя через боль, то лучше вылечиться и полноценно подготовиться к новому сезону. В отпуске тоже занимался восстановлением, поэтому сейчас все хорошо. Почти месяц работаю на максимуме.

«ТРЕНИРОВКИ БЕРДЫЕВА ОТЛИЧАЮТСЯ ВСЕМ»

– «Рубин» сейчас на сборах в Австрии. Чем занимаетесь в свободное время?

– Восстановлением после тренировок. Нагрузка приличная, поэтому нужно много времени на отдых.

– Тренировки Бердыева сильно отличаются от того, что было при других тренерах?

– Все отличается. Конечно, есть общие вещи вроде разминки, например, но с остальной работой столкнулся впервые. Очень интересно, познавательно. Не зря все игроки, которых я знаю и которые работали с Бердыевым, говорят, что у него ты реально можешь прогрессировать.

– Успели понять, за счет чего он везде добивается успеха?

– За счет дисциплины и четкого объяснения тренировочной программы. Это и теории, и личные беседы. Каждый знает, что он должен делать. Все нюансы – доходчиво и понятно.

– Цель – еврокубки?

– Пока разговора о задачах не было. Для меня главное – побеждать в каждом матче.

– Жонатас рассказывал, что начал учить русский. Как успехи?

– Потихоньку учит. Что-то уже может сказать.

– Кто из иностранцев быстрее всех выучил язык?

– Мориц Бауэр. Год назад он перешел в «Рубин», а сейчас с ним можно спокойно поговорить по-русски.

«ГРАСИЯ БЫЛ ИЗЛИШНЕ МЯГОК С ИГРОКАМИ? ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО»

– Как оцените прошедший сезон?

– Для меня лично он получился очень тяжелым. Но не ищу оправданий. Все, что происходит, зависит только тебя. Надо больше работать.

– Первую часть сезона вы провели в «Рубине». Успели попрощаться с Грасией?

– Я с ним уже зимой попрощался.

– Какое впечатление осталось от работы с ним?

– Хороший человек, своеобразный тренировочный процесс. Ничего плохого сказать не могу. Да, не получилось в России, но тут сложилось много разных факторов. Могу только пожелать ему удачи.

– Экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин сказал, что испанец был излишне мягок с игроками. Почти всегда хвалил.

– У каждого свое мнение. У нас с ним было нормально общение. Для каждого человека существует свое понимание мягкости, поэтому не мне судить.

– Вам как удобнее: жесткая дисциплина или более лояльное отношение?

– Самое главное, чтобы человек говорил правду прямо в лицо.

– Ни кажется ли вам, что на команду давили те приличные затраты на трансферы, которые совершились прошлым летом?

– Нет, не сказал бы. Просто не было той командной связи, какой хотелось бы. Мыло времени провели вместе перед началом сезона, поэтому ввод каждого игрока в состав был тяжелым. Всегда нужно время.

– Есть мнение, что не было коллектива. А произошло разделение: иностранец – российский футболист.

– Это не так. Да и не сказал, что до этого были плохие игроки, а пришли игроки совершенно другого уровня. У нас всегда была добротная команда.

– В каком клубе в предыдущих сезонах был самый мощный коллектив?

– В «Рубине» образца сезона - 2014/15, при Билялетдинове. Тогда мы были одной семьей, поэтому и результат получился хороший – заняли достойное место, попали в еврокубки.

«ПЛАНИРУЮ РАСШИРЯТЬСЯ СВОЮ ШКОЛУ»

– Весну вы провели в «Тереке». Какое впечатление произвел Грозный?

– Я хоть и родился в нем, но в тот период город не помню. Потом, когда приезжал в дубль «Терека» в 2008 году, запомнилось, что в городе после войны шла перестройка. И сейчас Грозный очень сильно изменился. В нем легко и хорошо жить. Спокойно гулял по городу, чувствовал себя комфортно.

– В «Тереке» иногда дарили машины за важные голы. Было что-то подобное в вашей карьере?

– Каких-то кардинальных премиальных не было. Ни машин, ни чего-то такого запоминающегося.

– Есть мнение, что прошедший сезон РФПЛ был слабейшим за последние лет десять. Согласны?

– За те шесть лет, что я играю в РФПЛ, да, это был самый слабый сезон. С чем это связано? С перестройкой у других команд, наверное. Раньше ведь не было такого, чтобы клуб доигрывал сезон дублем.

– И по уровню игры никто не выделялся, как ЦСКА и «Зенит» двух-трехлетней давности?

– «Спартак» заслуженно стал чемпионом. Случайно титулы не выигрывают. Но действительно – по игре никто не выделялся. Не скажу, что какая-то команда показывала прекрасный футбол.

– Какое самое яркое впечатление от сезона?

– Еврокубковая кампания «Ростова» - игры против «МЮ», «Баварии», «Атлетико». Честно, был рад за страну. Что у нас есть такая команда, способная достойно играть на таком уровне и с такими командами.

– Как дела с вашей футбольной школой?

– Хорошо. Папа занимается, следит за ней. Школе скоро будет два года. По возможности приезжаю, смотрю тренировки. И приятно видеть, как дети прогрессируют.

– Сколько групп занимаются?

– Две: 2005-2006 годов рождения и 2007-2008. Ребята собраны со всей Ингушетии. Есть и два парня из моего родного поселка Сунже.

– Финансовых трудностей нет?

– Никаких спонсоров, кроме меня, нет, но пока все хорошо. Планируем расширяться. Есть желающие вложиться, стать акционерами. Посмотрим, что предложат. Поговорим с отцом, решим, устроит это нас или нет.