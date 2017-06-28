«У сборной дрожали колени, они изначально вышли на поле проигравшими»

«Разруха не в клозетах, а в головах!» – говорил профессор Преображенский почти сто лет назад. Сегодня его слова практически повторяет спортивный психолог Валерий Соколюк, рассуждая о причинах провала сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

– К сожалению, такой результат сборной России на Кубке конфедераций был прогнозируем, – говорит психолог. – Причем не только футбольными экспертами, но и мной – психологом.

– Что говорило о будущем провале?

– Я все понял еще на первых минутах игры с португальцами. Я не хвалюсь задним числом, у себя в соцсетях сразу после той игры написал, что рассчитывать нам не на что. У наших парней дрожали колени, они изначально вышли на поле проигравшими. Было видно их слабую психологическую подготовку. Ну, про уровень игры я и не говорю. До ЧМ нам надо изменить психологический настрой, если хотим выйти из группы.

– Выйти из группы на чемпионате мира наш предел?

– Морально игроки даже к этому не готовы. А по физическому состоянию и уровню футбола лучше спросить у специалистов. Но судя по словам экспертов, это наш предел.

– Почему не получилось с Мексикой?

– Начали матч наши ребята очень хорошо. Были раскрепощены, старались делать то, что умеют. Но как-то быстро все это закончилось. Забили гол и стали удерживать это минимальное преимущество. А пропустив, у нас вновь вернулась старая проблема – появился мандраж. С точки зрения морально-психологической подготовки команды тренерскому штабу можно ставить двойку. На мой взгляд, в нашей сборной этим важным направлением вообще никто не занимается и, как результат – мы не можем играть в свою силу весь матч. С этим тренерскому штабу надо срочно разобраться. Конечно, были и положительные моменты, все-таки была часть команды, настроенная на результат, но, откровенно говоря, многие футболисты так и не попали в ритм игры. Например, нападающий Бухаров так и не включился, за ним подобное наблюдается на протяжении большей части карьеры.

– Ошибки Акинфеева тоже из этой серии?

– Конечно. Вы думаете он слабый вратарь? Нет, он классный голкипер. Это все психология. Мелочей в спорте не бывает. Когда ты боишься допустить ошибку и перестраховываешься, так все и выходит. Посмотрите как были раскрепощены мексиканцы.

– Они лучше нас готовы морально?

– На матч с Мексикой тренерский штаб должен был моделировать ситуации и настраивать команду на случай, если соперник сможет отыграться. Они отыгрываются на протяжении всего турнира. Настрой мексиканцев был боевой, они и представить себе не могли поражение. Они даже ничью не могли себе допустить, настолько они были уверены в своих силах. Мы это сделаем – вот их настрой. Уверен в себе, уверен в превосходстве, значит твоя цель достижима...

– Перед чемпионатом мира Черчесову надо работать над психологической подготовкой?

– В любом спорте есть три компонента – физическое состояние, техника и психологический настрой. В первых двух компонентах по оценкам многих специалистов, и я к ним присоединяюсь – мы близки к пику формы и выжать из них можно в лучшем случае еще процентов 15. А если говорить про морально-психологическую подготовку, то потенциал роста для нашей сборной действительно огромен. Если серьезно подойти к этому вопросу, то я уверен наша сборная еще может очень сильно всех удивить. Причем если начать работу уже сейчас, то к чемпионату мира мы успеем. В противном случае, если все останется, как есть, то они поедут на турнир не играть, а мучиться в ожидании очередной порции критики. Будут играть с мыслями как сделать негатив в свою сторону меньше, а не как побеждать.

– Кокорин и Дзюба подлили масла в огонь?

– Тут можно смело говорить о том что у тренера есть проблемы как минимум с некоторыми членами команды. А если еще учесть историю взаимоотношений Черчесова с Денисовым, то картинка складывается совсем неблагоприятная. При таком раскладе сил наша сборная просто опозориться на ЧМ. Распри внутри коллектива – всегда верный путь к поражению. По крайней мере, у большей части наших соперников сплоченность находится на значительно более высоком уровне.