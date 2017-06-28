«Португальцы и немцы пойдут дальше» - эксперты ставят на полуфиналы

«Советский спорт» продолжает «Гонку за золотом»: перед каждым туром Кубка конфедераций эксперты делают ставки на матчи сборных, выясняя, кто лучше умеет предсказывать результат.





Напомним, что по условиям конкурса семь журналистов «Советского спорта» и наш звездный блогер Отар Кушанашвили перед каждым туром получают по 2000 рублей, которые они должны ставить на матчи Кубка конфедераций-2017. Одновременно с ними ставки будет делать и наш компьютерный генератор случайных чисел, который ничего не знает о составах и рейтинге команд и выбирает ставки наугад.

После окончания группового этапа турнирная таблица нашей «Гонки» выглядит так:



1. Юлия Яковлева – 6370



2. Артем Терентьев – 5442

3. Дмитрий Гирин – 5430

4. Отар Кушанашвили – 4395

5. Степан Чаушьян – 3605

6. Алексей Андронов – 3591

7. Николай Яременко – 3305

8. Михаил Борзыкин – 2870

9. Генератор случайных чисел – 1210





На групповом этапе лидерство Юлии Яковлевой принесло хорошее знание всего португальского и латиноамериканского. И поскольку из четырех полуфиналистов три представляют романские страны, есть шанс, что наш лидер сохранит свое место во главе таблицы. Если немцы все не испортят, конечно.



Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей (ставка сыграет при победе первой команды в основное время).



Германия – Мексика – тотал больше 4, коэффициент 5,3. Ставка 1000 рублей (ставка сыграет если в матче будет забито больше 4 голов. Если забьют ровно 4, то деньги вернутся).









Артем Терентьев утратил лидерство в общем зачете, но не оставляет надежд его вернуть. И ставит на фаворитов.

Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей.



Комментарий эксперта: Альманах из «Назад в будущее» в этот раз не должен подвести. С камерунцами просто опечатка была.

Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1000 рублей.



Комментарий эксперта: А эта ставка, врать не буду, мне приснилась. Считаю, это аргумент. Плюс Мексика не впечатлила. Вместо них в полуфинале должны были быть другие ребята.





Дмитрий Гирин на комментарии скуп, зато ставки выбирает вдумчиво.



Португалия – Чили – обе забьют, коэффициент 1,75 (ставка сыграет, если обе команды забьют в основное время).



Германия – Мексика – тотал команды 1 больше 2, коэффициент 2,95 (ставка сыграет, если Германия забьет 2 и более голов в основное время).











Звездный блогер ставит аккуратно, но отыгрывается в комментариях.



Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей.



Комментарий эксперта: Чилийцы - наглые оливеры твисты в панчо, но португальцы - классический компендиум футбольной науки, они умеют играть решающие матчи, мы-то знаем. Португальцы будут в финале, они просто сильнее, как Ахматова сильнее Пабло Неруды.

Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1000 рублей.



Комментарий эксперта: Если мексиканцы будут играть, как играли с нами, их изнасилуют. Даже не младые немцы победят, победит подозрительно ухоженный Й. Лев. Мексиканцы бесноватые, но часто бестолковые, немцы сыгрались, как Бутман с саксофоном





Один раз у Степана Чаушьяна экспресс-ставка сработала, и теперь он хочет повторить этот успех.

Экспресс-ставка 2000 рублей:



Португалия – Чили – тотал больше 2,5, коэффициент 2,14.

Германия – Мексика – тотал больше 2,5, коэффициент 1,86

Общий коэффициент экспресса - 3,98. Ставка сыграет, если в каждом из обоих матчей будет забито более 2 голов.

Комментарий эксперта: Иду ва-банк и ставлю все на экспресс - в обоих матчах тотал больше 2,5. Португалия пока подтверждает это статистикой - в среднем больше трех голов за игру. да и Чили - не сама скучная команда. Германия в предыдущем матче меня подвела, теперь путь возвращают должок.











Алексей Андронов верен себе и делит отведенную сумму неравномерно - так интереснее.

Португалия – Чили – обе забьют, коэффициент 1.8. Ставка 800 руб



Комментарий эксперта: Считаю, что оборона этих команд слабее их атак. При этом совсем не уверен, что в матче будет много забитых мячей. 1-1 - вполне вариант

Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1200 рублей.



Комментарий эксперта: Не вижу, чем Мексика может Германию обыграть. Пока немцы ни разу не выкладывались на 100%. Сейчас будут - плей-офф

Главный редактор ставит сердцем. Может, пока не очень удачно, но искренне.

Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей.



Комментарий эксперта: Победа Португалии, потому что мне, наконец, начал нравиться Роналду

Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1000 рублей.

Комментарий эксперта: Победа немцев, потому что я всегда за них болею. И тут звучит песня Deutschland Deutschland über alles!









Михаил Борзыкин идет против течения и ставит на андердогов. Хорошо еще, что это не экспресс!

Португалия – Чили – П2, коэффициент 3,12. Ставка 1000 рублей.



Германия – Мексика – П2 коэффициент 3,5. Ставка 1000 рублей.





Португалия – Чили – будет серия пенальти, коэффициент 6,0. Ставка 1000 рублей.

Германия – Мексика – команда 1 выиграет первый тайм, коэффициент 2,6. Ставка 1000 рублей.